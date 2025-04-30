Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Увидеть дом Достоевского, избы и церкви из дерева, погулять по древним кремлям, крепости и монастырю
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
11 апр в 22:10
18 апр в 22:10
33 900 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Посетить дома гениев, поговорить о великих романах, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
4 июл в 22:10
11 июл в 22:10
34 800 ₽ за человека
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