Туры от Ленинградского вокзала

Найдено 3 тура в категории «От Ленинградского вокзала» в Москве, цены от 24 150 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
3 дня
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
На поезде
4 дня
Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
Увидеть дом Достоевского, избы и церкви из дерева, погулять по древним кремлям, крепости и монастырю
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
11 апр в 22:10
18 апр в 22:10
33 900 ₽ за человека
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
4 дня
Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Посетить дома гениев, поговорить о великих романах, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
4 июл в 22:10
11 июл в 22:10
34 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От Ленинградского вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
  2. Вдоль железных дорог на встречу с историей: на круизном поезде в Новгородскую и Псковскую области
  3. Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Спасская башня
  6. Ярославово дворище
  7. Витославлицы
  8. Новгородский кремль
  9. Успенский Собор
  10. Дмитровский кремль
Сколько стоит тур в Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "От Ленинградского вокзала" можно забронировать 3 тура от 24 150 до 34 800.
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