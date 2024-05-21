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Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
2223518 900₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
15 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Начало: Москва, метро Ховрино, 8:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
13 июля в 07:15
10 авг в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
6 июля в 07:15
20 июля в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
17 авг в 07:15
14 сен в 07:15
13 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
20 июля в 07:15
3 ноя в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
39 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
13 июля в 06:00
3 авг в 06:00
12 970₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ттатьяна21 мая 2024интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру за организацию, позитив! выдаютс
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
- ММаргарита22 августа 2023Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация -
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От метро»
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- На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
- За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
- На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
- Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
- Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
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