Туры от метро в Москве

Найдено 14 туров в категории «От метро» в Москве, цены от 12 890 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
6 июля в 09:00
3 авг в 09:00
2223518 900 за человека
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
2 отзыва
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
15 500 за человека
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Начало: Москва, метро Ховрино, 8:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
20 000 за человека
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900 за человека
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
13 июля в 07:15
10 авг в 07:15
14 900 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
6 июля в 07:15
20 июля в 07:15
15 900 за человека
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900 за человека
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900 за человека
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
17 авг в 07:15
14 сен в 07:15
13 990 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
20 июля в 07:15
3 ноя в 07:15
12 890 за человека
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950 за человека
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
39 950 за человека
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
15 июля в 09:00
22 июля в 09:00
40 700 за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
2 дня
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
13 июля в 06:00
3 авг в 06:00
12 970 за человека

Последние отзывы на туры

  • т
    татьяна
    21 мая 2024
    За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
    интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру за организацию, позитив! выдаютс
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    сух. пайки, тоже очень продуманные, все инструменты (лопата, молоток, перчатки). а главное - уникальный опыт, свежий воздух, удивительные находки и новые знакомства с увлеченными людьми 😊

    интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру
  • И
    Иван
    30 сентября 2023
    На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
    Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гидыОднозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды
  • М
    Маргарита
    22 августа 2023
    За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
    Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация -
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    удобный автобус, тайминг на всех локациях. Честно, когда бронировала не особо вчитывалась в орг. детали, т. к. интересны были сами раскопки и находки, а не еда и размещение, и была приятно удивлена, что нас покормили сухпаем на пути туда и обратно, всем выдали по 1,5 литровой бутылке воды, также в стоимость входил ужин в кафешке в Рыбинске, и проживание в гостинице. Владимир все очень подробно рассказывал - как и где искать ископаемых, на что обращать внимание, а главное - как потом находки препарировать и восстанавливать. На местах выдавали перчатки, инвентарь. С собой нужно только хорошее настроение, а также подходящяя одежда и обувь:) В первый день даже удалось самостоятельно прогуляться по Рыбинску, что вдвойне приятно. Еще раз огромное спасибо!

    Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От метро»

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  1. На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
  2. За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
  3. На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
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  5. Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
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  2. Суздальский кремль
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  6. Ростовский кремль
  7. Ипатьевский монастырь
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