Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Проведите волшебные 3 дня со своей второй половинкой в сказочной Москве.
Во время пешей экскурсии по центру столицы вы узнаете, как складывалась любовь Маяковского и Брик, Есенина и Дункан, Шереметева и читать дальше
Жемчуговой. В историях найдётся место и романтике, и трагедии.
Дальше вас ждёт речная прогулка на двухпалубном теплоходе, чтобы с нового ракурса увидеть главные достопримечательности столицы.
Каждый день у вас будет оставаться свободное время, чтобы провести его вдвоём, самостоятельно погулять и устроить себе незабываемые выходные. По желанию можно забронировать ужин при свечах в шикарном ресторане.
Возьмите с собой документы, которые подтверждают льготы для скидок на билеты в музеи.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия «Роковые и романтические истории любви в Москве»
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и доставим в отель в центре столицы. После небольшого отдыха вместе с гидом вы отправитесь на пешеходную экскурсию «Роковые и романтические истории любви в Москве». Гуляя по улочкам, вы услышите, как складывалась любовь Маяковского и Брик, Есенина и Дункан, Шереметева и Жемчуговой. Здесь есть место и красоте, и романтике, и трагедии.
Вечером вы можете насладиться ужином при свечах в роскошном ресторане (столик необходимо забронировать при заказе тура).
2 день
Речная прогулка
Сегодня можно поспать подольше, а после позднего завтрака вас ждёт речная прогулка на двухпалубном теплоходе с обедом. Поднимемся на борт на причале «Китай-город». По пути будем любоваться видами Москвы. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по достопримечательностям столицы.
3 день
Отъезд
До 12:00 — освобождение номеров. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
Услуги гида
Экскурсии по программе (пешеходная и на теплоходе)
Что не входит в цену
Билеты в Москву и обратно
Питание (обеды и ужины)
Номера повышенной комфортности
Входные билеты на объекты экскурсий - 2500 ₽ за 1 человека
Стоимость тура за двоих при размещении в отеле 5 - 105 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале, время по договорённости
Завершение: Москва, доставим в аэропорт или на ж/д вокзал к вашему рейсу (выезд из отеля до 12:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем, читать дальше
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!