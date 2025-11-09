Встретим вас в аэропорту или на вокзале и доставим в отель в центре столицы. После небольшого отдыха вместе с гидом вы отправитесь на пешеходную экскурсию «Роковые и романтические истории любви в Москве». Гуляя по улочкам, вы услышите, как складывалась любовь Маяковского и Брик, Есенина и Дункан, Шереметева и Жемчуговой. Здесь есть место и красоте, и романтике, и трагедии.

Вечером вы можете насладиться ужином при свечах в роскошном ресторане (столик необходимо забронировать при заказе тура).