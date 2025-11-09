Мои заказы

Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле

Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Проведите волшебные 3 дня со своей второй половинкой в сказочной Москве.

Во время пешей экскурсии по центру столицы вы узнаете, как складывалась любовь Маяковского и Брик, Есенина и Дункан, Шереметева и
Жемчуговой. В историях найдётся место и романтике, и трагедии.

Дальше вас ждёт речная прогулка на двухпалубном теплоходе, чтобы с нового ракурса увидеть главные достопримечательности столицы.

Каждый день у вас будет оставаться свободное время, чтобы провести его вдвоём, самостоятельно погулять и устроить себе незабываемые выходные. По желанию можно забронировать ужин при свечах в шикарном ресторане.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 12:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой документы, которые подтверждают льготы для скидок на билеты в музеи.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Роковые и романтические истории любви в Москве»

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и доставим в отель в центре столицы. После небольшого отдыха вместе с гидом вы отправитесь на пешеходную экскурсию «Роковые и романтические истории любви в Москве». Гуляя по улочкам, вы услышите, как складывалась любовь Маяковского и Брик, Есенина и Дункан, Шереметева и Жемчуговой. Здесь есть место и красоте, и романтике, и трагедии.

Вечером вы можете насладиться ужином при свечах в роскошном ресторане (столик необходимо забронировать при заказе тура).

2 день

Речная прогулка

Сегодня можно поспать подольше, а после позднего завтрака вас ждёт речная прогулка на двухпалубном теплоходе с обедом. Поднимемся на борт на причале «Китай-город». По пути будем любоваться видами Москвы. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по достопримечательностям столицы.

3 день

Отъезд

До 12:00 — освобождение номеров. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе (пешеходная и на теплоходе)
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно
  • Питание (обеды и ужины)
  • Номера повышенной комфортности
  • Входные билеты на объекты экскурсий - 2500 ₽ за 1 человека
  • Стоимость тура за двоих при размещении в отеле 5 - 105 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале, время по договорённости
Завершение: Москва, доставим в аэропорт или на ж/д вокзал к вашему рейсу (выезд из отеля до 12:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Москвы

