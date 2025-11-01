Индивидуальная
до 10 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
4 ноя в 11:00
5 ноя в 11:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
3 ноя в 10:00
22 дек в 10:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто)
Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат
3 ноя в 11:00
4 ноя в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
