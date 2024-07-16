Экскурсии выходного дня в Можайске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Можайске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
57 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
21 июля в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
На поле Бородинском
На машине
31 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Завтра в 10:00
22 июля в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Пешая
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
Завтра в 11:00
22 июля в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 июля 2024
    На поле Бородинском
    Ян, действительно, очень увлеченный своей темой гид. Экскурсия хоть и долгая, но это того стоит. Для детей интересно было примерить
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    на себя мундиры того времени и посмотреть оружие. Очень много интересной информации. Спасибо Яну за очень полезно и интересно проведенное время.

  • Н
    Надежда
    5 июля 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Прекрасная экскурсия! Много интересного и познавательного!
  • Д
    Дмитрий
    4 июля 2024
    На поле Бородинском
    Ян очень преданный своему делу профессионал. Маршрут спланирован великолепно, подача артистическая, уровень владения материалом очень глубокий. Будет интересно и взрослым и детям. Однозначно рекомендую ….
  • Л
    Лариса
    29 июня 2024
    На поле Бородинском
    Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию! День нам выдался жаркий, под 30 градусов, но практически 5 часов пролетели мигом). Встретил нас
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    экскурсовод у жд Можайск на машине, в машине заботливо приготовлена термосумка с охлаждённой водой. Пока ехали к полю, по которой 200 лет назад проходили длинные вереницы русских и французских войск, Ян сумел быстро завладеть нашим вниманием и фактически экскурсия и началась). Сразу скажу, что самостоятельно мы не посмотрели бы и малой части, не говоря уже о том, что и узнать что то новое,просто глядя на памятники - сложно. Специфика этого места такова, что это действительно огромное поле, и нужно знать места и передвигаться на машине. В процессе экскурсии с Яном мы узнавали, где были расположены наши войска и французов, в хронологическом порядке того события передвигались от объекта к объекту, вспоминая строчки Лермонтова,"два дня мы были в перестрелке"…" И вот нашли большое поле"… Своими глазами увидели, что такое редут, как его удавалось штурмовать,учитывая ров в 2 метра и насыпь в ту же высоту. Узнали сколько человек требовалось для обслуживания одной пушки, как она заряжались, какую роль играл орёл, на одном из монументов, почему солдаты знали, каков на вкус порох, почему и 1 и 2 Отечественные войны начинались в июне, как настраивали на бой наших солдат и чем воодушевляли… и ещё много много фактов и историй, которые и придают живость и красочность экскурсии. Строчки "Бородина" тут оживают… Кстати вы знали, что у этого произведения была первая, менее удачная версия? Вот я не знала). На пути нам встречались доты времен 2 ВОВ, прекрасно сохранившиеся. Земля конечно здесь многострадальная. . Отдельно спасибо за костюм того времени для сына. Это и красочные фото, и дополнительные знания. Увидели, какой такой "кивер чистил весь избитый" и почему он мог сохранить жизнь в бою. Цель моей поездки изначально была в приобщении сына-подростка к нашей истории. Но я сама с огромным удовольствием погрузилась в историю 1812 года, да так, что приехав домой продолжила читать по этой теме. Ян очень эрудированный, доброжелательный и так увлечён этой темой, что сам невольно ей загораешься).

    Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию!Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию!Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию!Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию!Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Огромная благодарность Наталье Николаевне за чудесную прогулку по Можайску! Наша семья почти местные, со времен СССР проводим лето в этих
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    местах. Но даже для нас в рассказе и прогулке было много интересного и познавательного! Наталья Николавна, будучи краеведом, работником музеев, местной горожанкой, - кладезь интересной информации, которая порой уходит далеко за пределы Можайского района. Прогулка организована таким образом, что за 3 часа никто не утомился, даже наш 5 летний малыш. 100% рекомендую!

  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
    Спасибо Наталье за очень подробный рассказ об истории, людях, архитектуре Можайска. Очевидно, что человек любит свой город и делится этой любовью с гостями. P.S. Берите с собой пустые бутылки - набрать воды в святом источнике))
  • В
    Виктор
    14 июня 2024
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    🙏🙏🙏
  • А
    Анна
    24 мая 2023
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Были на обзорной экскурсии 30 апреля компанией из 6 человек, включая 4 мальчишек от 6 до 16 лет. Ян -
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    потрясающий рассказчик, заинтересовал всех! Экскурсия длилась больше 5 часов. Если бы не холодная погода, могли бы и дальше изучать это место. Старший сын сказал, что это лучшая экскурсия за всю его жизнь. Очень рекомендуем!

  • В
    Вера
    16 апреля 2023
    Война 1812 года: жизнь простого солдата
    Нам очень понравилось, хоть было очень холодно и ветер дул сильный, но 6 часов пролетели просто незаметно!!! Ян смог сделать так, чтобы было интересно абсолютно все!!! Обязательно приедем еще раз и пригласим с собой друзей!

Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Можайску в июле 2024
Сейчас в Можайске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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