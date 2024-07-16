3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Можайск, который вас удивит (на вашем автомобиле)
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья
Начало: В центре Старого города
Завтра в 11:00
21 июля в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
Завтра в 10:00
22 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
Завтра в 11:00
22 июля в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 июля 2024Ян, действительно, очень увлеченный своей темой гид. Экскурсия хоть и долгая, но это того стоит. Для детей интересно было примерить
- ННадежда5 июля 2024Прекрасная экскурсия! Много интересного и познавательного!
- ДДмитрий4 июля 2024Ян очень преданный своему делу профессионал. Маршрут спланирован великолепно, подача артистическая, уровень владения материалом очень глубокий. Будет интересно и взрослым и детям. Однозначно рекомендую ….
- ЛЛариса29 июня 2024Хочу поблагодарить Яна за прекрасно организованную экскурсию! День нам выдался жаркий, под 30 градусов, но практически 5 часов пролетели мигом). Встретил нас
- ТТатьяна26 июня 2024Огромная благодарность Наталье Николаевне за чудесную прогулку по Можайску! Наша семья почти местные, со времен СССР проводим лето в этих
- ААнна23 июня 2024Спасибо Наталье за очень подробный рассказ об истории, людях, архитектуре Можайска. Очевидно, что человек любит свой город и делится этой любовью с гостями. P.S. Берите с собой пустые бутылки - набрать воды в святом источнике))
- ВВиктор14 июня 2024🙏🙏🙏
- ААнна24 мая 2023Были на обзорной экскурсии 30 апреля компанией из 6 человек, включая 4 мальчишек от 6 до 16 лет. Ян -
- ВВера16 апреля 2023Нам очень понравилось, хоть было очень холодно и ветер дул сильный, но 6 часов пролетели просто незаметно!!! Ян смог сделать так, чтобы было интересно абсолютно все!!! Обязательно приедем еще раз и пригласим с собой друзей!
Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Можайску в июле 2024
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