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экскурсовод у жд Можайск на машине, в машине заботливо приготовлена термосумка с охлаждённой водой. Пока ехали к полю, по которой 200 лет назад проходили длинные вереницы русских и французских войск, Ян сумел быстро завладеть нашим вниманием и фактически экскурсия и началась). Сразу скажу, что самостоятельно мы не посмотрели бы и малой части, не говоря уже о том, что и узнать что то новое,просто глядя на памятники - сложно. Специфика этого места такова, что это действительно огромное поле, и нужно знать места и передвигаться на машине. В процессе экскурсии с Яном мы узнавали, где были расположены наши войска и французов, в хронологическом порядке того события передвигались от объекта к объекту, вспоминая строчки Лермонтова,"два дня мы были в перестрелке"…" И вот нашли большое поле"… Своими глазами увидели, что такое редут, как его удавалось штурмовать,учитывая ров в 2 метра и насыпь в ту же высоту. Узнали сколько человек требовалось для обслуживания одной пушки, как она заряжались, какую роль играл орёл, на одном из монументов, почему солдаты знали, каков на вкус порох, почему и 1 и 2 Отечественные войны начинались в июне, как настраивали на бой наших солдат и чем воодушевляли… и ещё много много фактов и историй, которые и придают живость и красочность экскурсии. Строчки "Бородина" тут оживают… Кстати вы знали, что у этого произведения была первая, менее удачная версия? Вот я не знала). На пути нам встречались доты времен 2 ВОВ, прекрасно сохранившиеся. Земля конечно здесь многострадальная. . Отдельно спасибо за костюм того времени для сына. Это и красочные фото, и дополнительные знания. Увидели, какой такой "кивер чистил весь избитый" и почему он мог сохранить жизнь в бою. Цель моей поездки изначально была в приобщении сына-подростка к нашей истории. Но я сама с огромным удовольствием погрузилась в историю 1812 года, да так, что приехав домой продолжила читать по этой теме. Ян очень эрудированный, доброжелательный и так увлечён этой темой, что сам невольно ей загораешься).