Еще несколько необычных экскурсий в Можайске

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Можайск: святыни, символы и секреты

Посетить древнее городище, увидеть уникальные соборы и отыскать масонские знаки, приоткрывая легенды

Оксана
Оксана – представитель из Можайска
Древний Можайск — это живописные пейзажи, Кремль, величественные соборы, купеческие и боярские особняки и полу-легендарные истории 📖.

Я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️, покажу уютные уголки и поделюсь интересными фактами о городке на «речке Мжае».
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты

Что вас ожидает

Следами трех эпох
Можайск играл большую роль в истории 📖 России: здесь бывали почти все правители и нередко происходили таинственные события. Прогуливаясь по улочкам города, мы увидим фасады особняков, поговорим о купеческих родах и вспомним старинные легенды. Вы осмотрите прекрасный Никольский собор в неоготическом стиле, узнаете о судьбе знаменитого Дмитрия Пожарского, отыщете масонские символы и услышите предания о выдающихся жителях.

Символы Можайска
Мы посетим территорию Можайского кремля и зайдем в средневековый Лужецкий монастырь, основанный святым Ферапонтом Белозерским — учеником Сергия Радонежского. Я расскажу об архимандрите и проведу вас к источникам, где можно будет набрать святой воды.

Бородино
После Можайска мы посетим Бородино, где вы увидите главные памятники войны 1812 года и услышите интересный рассказ о Бородинской битве.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на нашем легковом автомобиле 🚘 с удобным размещением до 3 человек. Выезд из Москвы от станции метро 🚇 «Бульвар Дмитрия Донского».
  • Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Отдельно оплачиваются входные билеты 🎫 и парковки.
  • При желании за дополнительную плату мы можем посетить Бородинское поле, конную базу и фермерское хозяйство, где продается свежайшая молочная продукция
  • Предусмотрено время для фотопауз и обеда
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты
Можайск: святыни, символы и секреты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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