Еще несколько необычных экскурсий в Можайске

Что вас ожидает

Следами трех эпох

Можайск играл большую роль в истории 📖 России: здесь бывали почти все правители и нередко происходили таинственные события. Прогуливаясь по улочкам города, мы увидим фасады особняков, поговорим о купеческих родах и вспомним старинные легенды. Вы осмотрите прекрасный Никольский собор в неоготическом стиле, узнаете о судьбе знаменитого Дмитрия Пожарского, отыщете масонские символы и услышите предания о выдающихся жителях.

Символы Можайска

Мы посетим территорию Можайского кремля и зайдем в средневековый Лужецкий монастырь, основанный святым Ферапонтом Белозерским — учеником Сергия Радонежского. Я расскажу об архимандрите и проведу вас к источникам, где можно будет набрать святой воды.

Бородино

После Можайска мы посетим Бородино, где вы увидите главные памятники войны 1812 года и услышите интересный рассказ о Бородинской битве.

Организационные детали