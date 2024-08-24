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Война 1812 года: армия Александра I

Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Если вы уже знакомы с Бородинской битвой — самым громким событием Отечественной войны 1812 года, — приглашаю вас узнать историю тех, кто участвовал в ней и других войнах начала 19 века, — простых солдат русской армии.
Война 1812 года: армия Александра I
Война 1812 года: армия Александра I
Война 1812 года: армия Александра I

Описание экскурсии

Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года

В формате интерактивной лекции на импровизированном биваке под открытым небом вы наощупь познакомитесь с униформой, оружием и амуницией солдата эпохи 1812 года. Сможете примерить мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули русской и наполеоновской армий, а если повезёт — даже выстрелить из пушки. Узнаете, для чего использовались все эти предметы и как была устроена жизнь солдата во время войны. В финале на автомобиле проедем по территории Бородинского поля, после чего вы сможете самостоятельно посетить экспозиции и памятные места.

Организационные детали

• Экскурсия проводится только в тёплое время года и в сухую погоду
• Экскурсия проходит на закрытой территории у Бородинского поля. Место встречи согласуем в переписке. Добраться из Москвы можно самостоятельно на личном транспорте или на электричке до станций Можайск или Бородино
• Экскурсию можно провести для большей группы — доплата 500 ₽ за каждого дополнительного участника
• Возможен трансфер из Можайска или со станции Бородино и обратно за отдельную плату (для 1–4 человек)
• Билеты на экспозиции музея оплачиваются отдельно
• На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
При Новой Смоленской дороге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ян
Ян — ваш гид в Можайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 800 туристов
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Конечно, когда бронируешь экскурсию по исторической, да еще и военной теме, да еще и не так чтобы дешевую, терзают сомнения) Но наш мальчик 6-ти лет внезапно стал фанатом Кутузова, поэтому
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поддержать интерес было необходимо, а «официальные» групповые экскурсии для ребенка, конечно, тяжелы. Выбирали по отзывам и остановились на предложении Яна. Что хочу сказать: если сомневаетесь, как мы, не сомневайтесь. На одном дыхании, 6,5 часов вместо 3-х мы ездили и ходили по полю. Интересно было всем: и взрослым, и интересующемуся мальчику 6-ти лет, и особо не интересовавшейся до этого девочке 11-ти лет. Мы переодевались в костюмы, смотрели фотографии раскопок, кидали ядра, если бородинский хлеб с чем-то солдатским вместо соли (это была загадка, поэтому не раскрываю) и пили монастырский квас. Огромное количество рекомендаций про почитать и посмотреть увезли мы с собой кроме интересных впечатлений. В общем, спасибо Вам, Ян, это была очень классная экскурсия! Очень, очень Вас рекомендуем!!!

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С
Ездили на экскурсию с дочкой 8 лет. И нам, и дочке очень понравилось. Гид так увлекательно рассказывал, что дочка после экскурсии спросила, как стать историком.
Ян простым языком рассказывал такие увлекательные
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факты, что два с лишним часа экскурсии пролетели как один миг. Я всем свои друзьям теперь рекомендую посетить эту экскурсию, особенно с детьми, потому что вижу, как заинтересованно дочь рассказывает всем то, что она узнала и то, как держала оружие и примеряла головные уборы русских и французских воинов, лазила на печку, что лежало в рюкзаке русского солдата и почему солдату нельзя было оголять шею. Теперь мы мечтаем попасть на реконструкцию Бородинского сражения.
Огромное спасибо Яну за интереснейшую экскурсию!!!
И отдельное огромное спасибо девушкам, накормившим нас вкусным солдатским обедом из настоящей печи!!!!

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Марина
В Москве немало музеев, в которых экспонаты руками трогать можно, но вот пальнут из ружья образца 1812 года нам довелось впервые. Сделать это наши дети смогли в военно-историческом поселении «Доронино»
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- «солдат войны 1812 года». Вел их совершенно фантастический гид Ян, который не просто рассказывал, он погрузил нас в историю… Особенно хорошо заметна разница по сравнению с музеем в «Бородино», где все экспонаты за стеклом. Здесь же своими руками можно потрогать барабаны и оружие, достать горшок ухватом и попробовать добыть огонь, примерить одежду и заглянуть на лежанку печи. Отдельно хотим отметить необыкновенно вкусный обед из печи- русский, солдатский – щи, каша, морс… Побольше бы таких музеев и экскурсоводов. Ян, спасибо! мы приедем еще!!!

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Наталья
Великолепная экскурсия!
Гид (Ян) не просто прекрасно эрудирован, он на практике изучает то, о чем рассказывает! Это важно для красивой и интересной подачи материала. Очень много исторических экспонатов и уникальных находок,
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собранных в единый тематический цикл, благодаря чему вся экскурсия превращается из простого их созерцания в погружение в историческую реальность! Это главная особенность именно этой программы. И коллекция и окружение и само уединенное место - все способствует особому реалистичному восприятию! Просто прекрасно!
Особенно отмечу обед - не отказывайтесь от вкуснейших щей и каши из настоящей печи! Это реально очень вкусно!
После трёх часов пребывания мы поймали себя на мысли, что совершенно не устали и хотели бы провести тут весь день… Помимо основной тематики узнали много интересного о героических событиях этого места в годы Великой Отечественной войны.
Спасибо Яну, Яне, основателю музея Владимиру Ивановичу и кудеснице русской кухни, имени которой мы, к сожалению, не спросили!

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А
Потрясающий гид, очень знающий и очень внимательный! С нами были дети буквально всех возрастов, всех увлек и удивил! Спасибо огромное👍
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Е
Прекрасная экскурсия. Огромное отличие от бездушных заученных текстов сотрудников гос. музея. Здесь с вами общаются, можно получить ответы на все вопросы, причём в доступной и наглядной форме. Экспозиция подобрана с
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любовью и знанием дела. Всё доступно не только к обзору, но и к осязанию. Вы подержите в руках разнообразное оружие и барабан, ощутите тяжесть картечи, ядер и гранат. Примерите головные уборы разных родов войск того времени, узнаете что лежало в рюкзаке солдата и многое-многое другое. Очень рекомендую для всех возрастов!

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