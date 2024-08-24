Если вы уже знакомы с Бородинской битвой — самым громким событием Отечественной войны 1812 года, — приглашаю вас узнать историю тех, кто участвовал в ней и других войнах начала 19 века, — простых солдат русской армии.

Описание экскурсии

Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года

В формате интерактивной лекции на импровизированном биваке под открытым небом вы наощупь познакомитесь с униформой, оружием и амуницией солдата эпохи 1812 года. Сможете примерить мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули русской и наполеоновской армий, а если повезёт — даже выстрелить из пушки. Узнаете, для чего использовались все эти предметы и как была устроена жизнь солдата во время войны. В финале на автомобиле проедем по территории Бородинского поля, после чего вы сможете самостоятельно посетить экспозиции и памятные места.

Организационные детали

• Экскурсия проводится только в тёплое время года и в сухую погоду

• Экскурсия проходит на закрытой территории у Бородинского поля. Место встречи согласуем в переписке. Добраться из Москвы можно самостоятельно на личном транспорте или на электричке до станций Можайск или Бородино

• Экскурсию можно провести для большей группы — доплата 500 ₽ за каждого дополнительного участника

• Возможен трансфер из Можайска или со станции Бородино и обратно за отдельную плату (для 1–4 человек)

• Билеты на экспозиции музея оплачиваются отдельно

• На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе