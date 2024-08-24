Описание экскурсии
Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года
В формате интерактивной лекции на импровизированном биваке под открытым небом вы наощупь познакомитесь с униформой, оружием и амуницией солдата эпохи 1812 года. Сможете примерить мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули русской и наполеоновской армий, а если повезёт — даже выстрелить из пушки. Узнаете, для чего использовались все эти предметы и как была устроена жизнь солдата во время войны. В финале на автомобиле проедем по территории Бородинского поля, после чего вы сможете самостоятельно посетить экспозиции и памятные места.
Организационные детали
• Экскурсия проводится только в тёплое время года и в сухую погоду
• Экскурсия проходит на закрытой территории у Бородинского поля. Место встречи согласуем в переписке. Добраться из Москвы можно самостоятельно на личном транспорте или на электричке до станций Можайск или Бородино
• Экскурсию можно провести для большей группы — доплата 500 ₽ за каждого дополнительного участника
• Возможен трансфер из Можайска или со станции Бородино и обратно за отдельную плату (для 1–4 человек)
• Билеты на экспозиции музея оплачиваются отдельно
• На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Ян простым языком рассказывал такие увлекательные
Гид (Ян) не просто прекрасно эрудирован, он на практике изучает то, о чем рассказывает! Это важно для красивой и интересной подачи материала. Очень много исторических экспонатов и уникальных находок,