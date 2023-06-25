Джип-тур на край земли

Экскурсионный тур «Джип-тур на край земли» на 3 дня

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Джип-тур на край земли
Ближайшие даты:
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен

Что вас ожидает:

Водопады и ход семги на нерест
Водопады и ход семги на нерест
Увидим водопады реки Титовка и, если повезёт, ход семги на нерест
Самое красивое место Рыбачьего полуострова
Самое красивое место Рыбачьего полуострова
Любуемся видом мыса Кекурского, самым северным местом России, старинным колодцем и старым маяком
Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан
Познакомимся с самым холодным океаном мира и насладимся его мощным видом

Описание

Вас ждёт настоящее приключение на самых северных точках России — полуостровам Рыбачий и Средний.

Этот тур — про отдых вдали от шумных городов, знакомство с природными чудесами и одновременно — с историей Великой Отечественной войны. Ведь вы увидите как бушующие потоки рек Кольского полуострова, водопады и лежбища морских котиков, так и места боевой славы.

Программа тура по дням

1 день

Долина славы, "Пьяный ручей" и перевал "Муста-Тунтури"

Встреча в аэропорту г. Мурманск.

Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч. Советуем прилет на дневных рейсах до 12:00. Для прибывших в более раннее время будет организован трансфер индивидуально.

Выезд из г. Мурманска.

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

Перекус в кафе (оплачивается самостоятельно).

На пути к следующей точке маршрута, вы сможете пообедать в кафе «Титовка».

Пересадка на внедорожник.

Далее наше путешествие не сможет проходить привычным для всех автобусным транспортом, именно поэтому группа после обеда в кафе, сможет пересесть в комфортабельные внедорожники и продолжить путешествие по бескрайним просторам Севера.

Водопады р. Титовка (можно увидеть ход семги на нерест).

«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом «Муста-Тунтури».

Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».

Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны.

Переезд по полуострову Средний.

Заселение в палаточном городке (комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники).

Ужин.

Свободное время.

Долина славы, "Пьяный ручей" и перевал "Муста-Тунтури"Долина славы, "Пьяный ручей" и перевал "Муста-Тунтури"
2 день

Полуостров Рыбачий и мыс Кекурский

Завтрак.

Переезд через полуостров Средний на западную сторону полуострова Рыбачий.

Во второй день путешествия мы посетим западную часть полуострова Рыбачий, побываем в самой Северной точке России, старинный колодец, а также постараемся запечатлеть морских обитателей.

Мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр финских ДОТов.

Мыс Немецкий, старый маяк, новый маяк, колодец «викингов».

Горячий обед в пути.

Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего! Вайда губа гарнизон Скорбеевка, «мертвый город».

Кийская литораль, мыс Коровий.

Возвращение на базу.

Горячий ужин.

Свободное время.

Полуостров Рыбачий и мыс КекурскийПолуостров Рыбачий и мыс КекурскийПолуостров Рыбачий и мыс Кекурский
3 день

Полуостров Средний, памятник природы "Два брата" и "Сад рыжих камней"

Завтрак.

Маршрут: полуостров Средний.

Прощаемся с полуостровом Рыбачий и отправляемся на знакомство с не менее прекрасным полуостровом Кольской земли — Средний.

Памятник природы «Два брата».

«Сад рыжих камней», акватория, излюбленное место охоты касаток на морских котиков.

Горячий обед.

Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Поночевного.

Перевал Муста-Тунтури.

Река Титовка.

Приезд в аэропорт или Мурманск.

Полуостров Средний, памятник природы "Два брата" и "Сад рыжих камней"Полуостров Средний, памятник природы "Два брата" и "Сад рыжих камней"Полуостров Средний, памятник природы "Два брата" и "Сад рыжих камней"

Проживание

В туре предусмотрено размещение в палаточном городке: Кемпинг Литораль Кемп (комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники).

Стоимость тура на 1 человека: от 33 000 рублей.

Одноместное размещение: плюс 3 500 рублей.

Варианты проживания

Кемпинг Литораль Кемп

2 ночи

Комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники, а также постельное бельё, полотенца и т. д., полевые удобства, питание.

Кемпинг Литораль КемпКемпинг Литораль КемпКемпинг Литораль КемпКемпинг Литораль КемпКемпинг Литораль Кемп

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельном кемпинге, расположенном на полуострове Средний
  • Походное 3-разовое питание
  • Трансфер, место в автомобиле повышенной проходимости, услуги водителя на протяжении всего маршрута
  • Аренда снаряжения для комфортного пребывания в туре
Что не входит
  • Одноместное размещение: 3 500 к стоимости
  • Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Индивидуальный тур
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки. Головной убор;
  • комплект термобелья и кофта из флиса;
  • удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки. На маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию);
  • смена носков и шерстяные носки, смена футболок;
  • сменная легкая обувь добавит комфорта на турбазе;
  • индивидуальная аптечка и средства личной гигиены;
  • портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов. Будет очень много красивых и интересных мест для съемки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Соболь с повышенной проходимостью либо внедорожники, подготовленные для езды по бездорожью. Соболь — 6 мест, джип — 4 места.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
К
25 июня 2023
Все как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступно
Все как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступноВсе как по нотам. Бронь, встреча, отъезд домой. Без проволочек, все понятно и доступно
В
14 июня 2023
Организатор очень интересно рассказывал об истории, ландшафте и природе. Отвечал на все вопросы и помогал. Еще помог сделать хорошие фото, которыми я очень довольна!
С
22 мая 2023
По-моему, я нашла своего тур оператора для путешествий по России! Большая Страна, спасибо Вам за комфорт и сопровождение. Спасибо, что Вы всегда на связи и оперативно отвечаете.
По-моему, я нашла своего тур оператора для путешествий по России! Большая Страна, спасибо Вам за комфорт

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