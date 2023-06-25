1 день

Долина славы, "Пьяный ручей" и перевал "Муста-Тунтури"

Встреча в аэропорту г. Мурманск.

Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч. Советуем прилет на дневных рейсах до 12:00. Для прибывших в более раннее время будет организован трансфер индивидуально.

Выезд из г. Мурманска.

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

Перекус в кафе (оплачивается самостоятельно).

На пути к следующей точке маршрута, вы сможете пообедать в кафе «Титовка».

Пересадка на внедорожник.

Далее наше путешествие не сможет проходить привычным для всех автобусным транспортом, именно поэтому группа после обеда в кафе, сможет пересесть в комфортабельные внедорожники и продолжить путешествие по бескрайним просторам Севера.

Водопады р. Титовка (можно увидеть ход семги на нерест).

«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом «Муста-Тунтури».

Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».

Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны.

Переезд по полуострову Средний.

Заселение в палаточном городке (комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники).

Ужин.

Свободное время.