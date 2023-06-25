Экскурсионный тур «Джип-тур на край земли» на 3 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Вас ждёт настоящее приключение на самых северных точках России — полуостровам Рыбачий и Средний.
Этот тур — про отдых вдали от шумных городов, знакомство с природными чудесами и одновременно — с историей Великой Отечественной войны. Ведь вы увидите как бушующие потоки рек Кольского полуострова, водопады и лежбища морских котиков, так и места боевой славы.
Программа тура по дням
Долина славы, "Пьяный ручей" и перевал "Муста-Тунтури"
Встреча в аэропорту г. Мурманск.
Вы прибываете в аэропорт города Мурманск, либо на ж/д вокзал, гид уже будет вас ждать в зале встреч. Советуем прилет на дневных рейсах до 12:00. Для прибывших в более раннее время будет организован трансфер индивидуально.
Выезд из г. Мурманска.
Мемориальный комплекс «Долина Славы».
Перекус в кафе (оплачивается самостоятельно).
На пути к следующей точке маршрута, вы сможете пообедать в кафе «Титовка».
Пересадка на внедорожник.
Далее наше путешествие не сможет проходить привычным для всех автобусным транспортом, именно поэтому группа после обеда в кафе, сможет пересесть в комфортабельные внедорожники и продолжить путешествие по бескрайним просторам Севера.
Водопады р. Титовка (можно увидеть ход семги на нерест).
«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом «Муста-Тунтури».
Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».
Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны.
Переезд по полуострову Средний.
Заселение в палаточном городке (комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники).
Ужин.
Свободное время.
Полуостров Рыбачий и мыс Кекурский
Завтрак.
Переезд через полуостров Средний на западную сторону полуострова Рыбачий.
Во второй день путешествия мы посетим западную часть полуострова Рыбачий, побываем в самой Северной точке России, старинный колодец, а также постараемся запечатлеть морских обитателей.
Мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр финских ДОТов.
Мыс Немецкий, старый маяк, новый маяк, колодец «викингов».
Горячий обед в пути.
Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего! Вайда губа гарнизон Скорбеевка, «мертвый город».
Кийская литораль, мыс Коровий.
Возвращение на базу.
Горячий ужин.
Свободное время.
Полуостров Средний, памятник природы "Два брата" и "Сад рыжих камней"
Завтрак.
Маршрут: полуостров Средний.
Прощаемся с полуостровом Рыбачий и отправляемся на знакомство с не менее прекрасным полуостровом Кольской земли — Средний.
Памятник природы «Два брата».
«Сад рыжих камней», акватория, излюбленное место охоты касаток на морских котиков.
Горячий обед.
Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Поночевного.
Перевал Муста-Тунтури.
Река Титовка.
Приезд в аэропорт или Мурманск.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в палаточном городке: Кемпинг Литораль Кемп (комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники).
Стоимость тура на 1 человека: от 33 000 рублей.
Одноместное размещение: плюс 3 500 рублей.
Варианты проживания
Кемпинг Литораль Кемп
Комфортабельные палатки, раскладные кровати, спальники, а также постельное бельё, полотенца и т. д., полевые удобства, питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в комфортабельном кемпинге, расположенном на полуострове Средний
- Походное 3-разовое питание
- Трансфер, место в автомобиле повышенной проходимости, услуги водителя на протяжении всего маршрута
- Аренда снаряжения для комфортного пребывания в туре
- Что не входит
- Одноместное размещение: 3 500 к стоимости
- Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Индивидуальный тур
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на полуостровах часто изменчива, возможны осадки. Головной убор;
- комплект термобелья и кофта из флиса;
- удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки. На маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию);
- смена носков и шерстяные носки, смена футболок;
- сменная легкая обувь добавит комфорта на турбазе;
- индивидуальная аптечка и средства личной гигиены;
- портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов. Будет очень много красивых и интересных мест для съемки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Соболь с повышенной проходимостью либо внедорожники, подготовленные для езды по бездорожью. Соболь — 6 мест, джип — 4 места.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.