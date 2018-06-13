На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Если у вас всего 3 дня на отпуск — мы сделаем их незабываемыми! Предлагаем тур, включающий посещение всех знаковых мест полуостровов Среднего и Рыбачего! Экспресс-тур на квадроциклах или багги — это проживание на уютной базе, блюда арктической кухни от нашего повара и удивительное путешествие по самому краю земли.
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Программа тура по дням
Через перевал на полуостров Рыбачий
Встреча группы на ресепшене отеля «Азимут» в 09:00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, 2 этаж).
Подписываем документы.
Трансфер в Старую Титовку.
Подбор экипировки, знакомство с техникой, инструктаж. Здесь можно оставить ненужные в туре вещи до возвращения.
Старт со Ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая — Мотовский залив.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня — по желанию.
Интересное в этот день:
- общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья;
- красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г. устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
- немецкая дорога и тыловые немецкие постройки времен ВОВ;
- горный перевал Муста-Тунтури;
- обзорная площадка на полуостров Рыбачий с высоты;
- первое знакомство с Баренцевым морем.
В пути: 50 км.
Край земли. Самая северная точка Европейской части России
09:00 Завтрак.
10:00 Маршрут: База — мыс Немецкий — мыс Кекурский — Скорбеевка — База.
Ужин.
Баня — по желанию.
Интересное в этот день:
- морские пляжи;
- водопад;
- доты;
- уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
- действующий Вайдагубский маяк;
- древний норвежский колодец;
- севшее на мель судно;
- красивейшие утесы;
- заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка».
В пути: 85 км.
Саамские легенды
09:00 Завтрак, сборы.
10:00 Маршрут: База — Два брата — Сад камней — береговая артиллерия — Старая Титовка — трансфер (сначала заезжаем в аэропорт, потом возвращение в Мурманск до отеля Азимут).
Интересное в этот день:
- преодоление брода;
- древнее саамское капище Два брата;
- фантастический сад каменных фигур;
- комплекс береговой артиллерии;
- кладбище артиллеристов ВОВ;
- памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня «Прощайте, скалистые горы»;
- часовня;
- каскад водопадов на реке Титовка.
В пути: 75 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе в юртах.
Скидка 15% при бронировании и оплате 50% стоимости тура до 30.04.2024. Цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура на квадроцикле в зависимости от группы, руб:
|Тип группы
|Стоимость тура
|Стоимость на 1 человека
|по одному на квадроцикле (за рулем)
|93 600
|93 600
|вдвоем на квадроцикле (взрослый + взрослый)
|152 400
|76 200
|вдвоем на квадроцикле (взрослый + ребенок 10–14 лет)
|140 400
|70 200
Стоимость тура на багги (вмещает до 6 человек) в зависимости от группы, руб:
|Тип группы
|Стоимость тура
|Стоимость на 1 человека
|1–4 человека на одном багги (за рулем турист)
|261 800
|65 450
|5 человек на одном багги (за рулем турист)
|308 000
|61 600
|6 человек на одном багги (за рулем турист)
|354 200
|59 033
|1 пассажирское место в багги (за рулем гид)
|52 600
|52 600
Варианты проживания
Аtv51
ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ:
- большая юрта-кафе;
- три 2-местных жилых юрты;
- пять 4-местных жилых юрт;
- баня;
- туалет;
- административные и хозяйственные постройки.
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).
Мобильной связи и wi-fi на базе нет.
Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.
На базе живет лис Митрич.
ЮРТЫ:
- одна 2-спальная или четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества;
- прикроватные столики;
- обеденный стол + стулья;
- стеллаж для одежды;
- умывальник;
- печка.
Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижамах.
Печь топится к вашему приезду на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 08:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
УДОБСТВА:
БАНЯ
- Отделение для отдыха со столом и лавками;
- отделение с душем и горячей водой;
- финская сауна;
- баня рассчитана на 4 человека;
- сауна работает с 19:00 до 00:00;
- также можно принять теплый душ с утра.
ТУАЛЕТ
- 2 кабинки с отдельными входами;
- обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения;при открывании двери;
- термосиденья Биолан (теплое даже в мороз);
- гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье;
- влажные салфетки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
- Аренда квадроцикла BRP Can-Am Outlander L570 или багги Polaris Crew Ranger 800
- Снаряжение (водозащитный комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки, резиновые сапоги)
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе, 2 ночи
- 3-разовое питание (завтрак и ужин на базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
- Посещение бани на базе каждый вечер
- Трансферы по программе (Мурманск / аэропорт - Ст. Титовка - Мурманск / аэропорт)
- Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты, размещение в отеле г. Мурманск до тура
- Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, полис ОМС;
- термобельё;
- спортивные штаны и куртку (под наш комбинезон) + на случай дождя мембранную куртку и брюки;
- шапку, перчатки;
- 2–3 пары термоносков;
- солнцезащитные очки;
- повседневную одежду и обувь для нахождения на базе;
- дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобельё, теплую шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
- предметы личной гигиены;
- вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
- репелленты от комаров (июль — обязательно);
- зарядники, можно — powerbank;
- с середины августа по ноябрь — фонарик;
- вещи, которые берёте с собой в тур, должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак / сумку (не чемодан! гермомешок — идеальный вариант).
Ваш чемодан вы сможете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на квадроциклы, и продолжить путь с легким рюкзаком.
Какая будет техника и экипировка?
Квадроциклы BRP Can-Am Outlander L570:
- отличная маневренность и безопасность для новичков;
- гидроусилитель руля — с управлением легко справятся даже девушки;
- мощный двигатель позволяет быстро набирать скорость;
- идеально подходит для пересеченной местности и преодоления сложных участков дорог;
- резвый и легкий.
Багги Polaris Crew Ranger 800
- превосходная машина для всей семьи — теперь можно путешествовать с детьми от 6 лет!;
- привычное управление рулем;
- повышенная устойчивость;
- усиленная безопасность: прочные дуги безопасности, ремни безопасности для всех пассажиров.
Вы можете вообще не садиться за руль, если хотите только любоваться потрясающей природой Севера — багги будет вести наш гид.
Перед туром мы подберем вам по размеру экипировку, которая защитит вас в путешествии:
- дождевик-комбинезон из нейлона от пыли и дождя;
- легкие сапоги из ЭВА;
- перчатки;
- квадроциклетный шлем для вашей безопасности;
- подшлемник.
Нужен ли опыт вождения квадроцикла и водительские права?
Возрастные ограничения:
- водитель — с 18 лет;
- пассажир квадроцикла — с 10 лет;
- пассажир багги — с 6 лет.
Водительские права:
- водитель — любой категории;
- пассажир — не требуются.
Опыт вождения квадроцикла или багги не требуется.
Ограничения по весу:
- на одном квадроцикле (водитель + пассажир) — общий вес не более 150 кг;
- на одном багги (все участники + багаж) — общий вес не более 500 кг.
Могу ли я поехать один? А с компанией?
В нашем туре допустимы следующие размеры группы:
- min — 1 человек;
- max — 15 квадроциклов, 26 человек; 1 багги, 6 человек.
Какое будет питание в туре?
Вкуснейшие блюда из свежих местных продуктов на базе и сытный перекус на маршруте:
- завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики / вафли с джемами и сметаной, чай, кофе;
- ужин в формате «шведский стол»: суп (шурпа из оленины, суп сливочный с крабом, суп из местных грибов), мясо / рыба (стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины) с гарниром, салаты, фрукты, морс из брусники, компот из шиповника, чай, кофе;
- в любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты;
- на вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии).
Приготовим вегетарианские / постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура)
На какое время мне планировать прибытие? А вылет обратно?
Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 09:00 утра первого дня тура мы встречаемся на 2 этаже отеля «Азимут» (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена. Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки.
Аэропортрасположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30–40 минут.
Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».
Вылет — рейсы, начиная с 20:30 последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 16:00–17:00 в зависимости от погодных и прочих условий.
Что еще важно знать?
- Квадроциклы не застрахованы и в случае повреждения или поломки имущества туроператора по вине туриста последний обязан возместить стоимость поврежденного / утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра). Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства, в связи с повышенным риском владения и эксплуатации. При их получении техники и снаряжения турист обязан сделать его осмотр и подписать Соглашение о катании. Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.
- Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным. При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
- Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.
- В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!