ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ:

большая юрта-кафе;

три 2-местных жилых юрты;

пять 4-местных жилых юрт;

баня;

туалет;

административные и хозяйственные постройки.

Отопление всех помещений печное.

Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).

Мобильной связи и wi-fi на базе нет.

Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от баз.

На базе живет лис Митрич.

ЮРТЫ:

одна 2-спальная или четыре односпальные кровати. Кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества;

прикроватные столики;

обеденный стол + стулья;

стеллаж для одежды;

умывальник;

печка.

Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижамах.

Печь топится к вашему приезду на базу персоналом.

Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.

В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 08:00 до 00:00.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.

На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.

Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

УДОБСТВА:

БАНЯ

Отделение для отдыха со столом и лавками;

отделение с душем и горячей водой;

финская сауна;

баня рассчитана на 4 человека;

сауна работает с 19:00 до 00:00;

также можно принять теплый душ с утра.

ТУАЛЕТ