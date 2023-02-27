2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны

Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка!

Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье – через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.

Мы посетим Абрам-мыс – поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.

Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.

Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.

Едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой. Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана – арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.

Возвращаемся в отель, отдыхаем!