Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае

Акция «Раннее бронирование» до 31.03. 2023. Скидка на тур 7 000 рублей

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3 отзыва
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Акция «Раннее бронирование» до 31.03.2023. Скидка на тур 7 000 рублей.

В этом туре вас ждет красота крайнего севера, свежайшие морепродукты, оленина, выход на корабле в Северный Ледовитый океан и лучшие рестораны Заполярья.

По нашей традиции в номере вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых.

Каждый день вы будете не только пробовать новые блюда, но и побываете в саамской деревне, покатаетесь на квадроциклах, съездите в Териберку и на Кольский залив.
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Комфортные условия на крайнем Севере
Комфортные условия на крайнем Севере
Будете жить в отелях и дегустировать Арктическую кухню в красивых ресторанах
Авторские рецепты от шеф-повара
Авторские рецепты от шеф-повара
Узнаете секреты приготовления блюд с необычным сочетанием и попробуете их на вкус
Выход на корабле в Северный Ледовитый океан
Выход на корабле в Северный Ледовитый океан
Поищете тюленей, дельфинов, китов и даже кашалота с палубы
Пиво из самой северной пивоварни
Пиво из самой северной пивоварни
Познакомитесь со всеми этапами пивоварения и попробуете несколько сортов на вкус
В гостях у саамов
В гостях у саамов
Съездите в Саамскую деревню, поиграете в национальные игры, увидите северных оленей и попробуете местную кухню
Морепродукты из Баренцева моря
Морепродукты из Баренцева моря
Побалуете себя свежими деликатесами и отдохнете в авторском ресторане нордической кухни

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.

Рекомендованный рейс: Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа «морошка и кедр под снегом» с чашечкой таежного чая.

Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны

Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка!

Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье – через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.

Мы посетим Абрам-мыс – поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.

Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.

Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.

Едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой. Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана – арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.

Возвращаемся в отель, отдыхаем!

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны
3 день

Край земли, выход на корабле в Северный Ледовитый океан, камчатские крабы и морские гребешки

Сегодня после завтрака едем на самый край Земли – в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.

Дальше только океан и Северный Полюс!

Териберка – это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.

Путь небыстрый, но он того стоит!

Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!

После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.

После прогулки мы пообедаем в ресторане с видом на океан.

Нам подадут морскую уху и стейк из мурманской трески на гриле.

Отдыхаем, и после обеда нас ждет выход на корабле в Северный Ледовитый океан!

Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.

У териберского побережья можно встретить тюленей, морских котиков, касаток, дельфинов, китов, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота!

Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у нас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони.

Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни.

Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.

Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле.

С элегантным белым вином сорта Вионье!

После ужина возвращаемся в Мурманск в отель, отдыхаем!

Край земли, выход на корабле в Северный Ледовитый океан, камчатские крабы и морские гребешкиКрай земли, выход на корабле в Северный Ледовитый океан, камчатские крабы и морские гребешкиКрай земли, выход на корабле в Северный Ледовитый океан, камчатские крабы и морские гребешки
4 день

Самая северная пивоварня, саамы, олени, северная баня и барбекю-ужин в чуме

Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!

На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.

В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!

Сегодня мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова – саамам!

В настоящий момент их осталось около 1500 человек.

Их родной дом – это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник – северный олень!

Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.

Пообщаемся с северными оленями, поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню!

Заселяемся!

Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.

Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!

Всё будем готовить в чуме (жилище саамов): сварим ароматный глинтвейн и пожарим на огне купаты из оленины.

После барбекю, глинтвейна для нас будет организована северная баня.

Греемся и довольные идём спать в наши уютные саамские домики.

Самая северная пивоварня, саамы, олени, северная баня и барбекю-ужин в чумеСамая северная пивоварня, саамы, олени, северная баня и барбекю-ужин в чумеСамая северная пивоварня, саамы, олени, северная баня и барбекю-ужин в чуме
5 день

Мурманск и самолёт домой

Сегодня после завтрака у вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться по городу и, при желании, купить в дорогу рыбы и оленины.

Затем мы проводим вас в аэропорт. Счастливых и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.

Проживание

Тур предполагает проживание: 3 ночи в Мурманске в гостинице на выбор, 1 ночь в Саамской деревне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Раннее бронирование до 30.03.2023
(двухместное / одноместное размещение)		Без раннего бронирования
(двухместное / одноместное размещение)
85 000 / 98 000 92 000 / 105 000

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан»

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

Домики в Саамской деревне

1 ночь

Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!

Домики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманск и в Саамской деревне
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Морская прогулка с выходом в открытый океан
  • Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную теплую обувь;
  • теплые носки для прогулки в Териберке;
  • удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном, шапку, пригодятся перчатки;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Мы едем на крайний север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +4 +8 градусов, на перевалах и в тундре еще лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику крайнего севера и Заполярья.

Обязательно взять с собой:

  • удобную теплую обувь;
  • теплые носки для прогулки в Териберке;
  • удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном, шапку, пригодятся перчатки;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

На каких рейсах лучше прилететь?

Рекомендованные рейсы:

  • Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229;
  • Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
27 фев 2023
Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
Ш
27 фев 2023
Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит просто сказочно, даже мороз, который стоя все время нашего путешествия оказался совсем не таким страшным. Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части, мы попробовали множество прекрасных блюд арктической кухни. Очень понравился гид Константин.
Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море
Ш
27 фев 2023
Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части. Очень понравился гид Константин.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры
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Водные развлечения
Новогодние 2024

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