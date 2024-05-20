Гастрономические туры Мурманска

Найдено 17 туров в категории «Гастрономические» в Мурманске, цены от 21 510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Увидеть весь Кольский за 8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
«Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включено в стоимость)»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
«А поскольку Вы отправляетесь в гастрономическое путешествие, то будет еще много еды в лучших ресторанах, вина и вкусных мероприятий»
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Чарующая красота Крайнего Севера, свежайшие морепродукты, выход на корабле в Северный Ледовитый океан и лучшие рестораны Заполярья ждут нас в этом гастрономическом туре на Кольский полуостров»
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
«Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
«Это гастрономическое путешествие, поэтому мы включили много еды, вина и вкусных мероприятий»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России»
3 ноя в 10:00
от 98 000 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«Наш тур — гастрономический, так что каждый день мы будем пробовать разную местную кухню: наедимся морских деликатесов, отведаем оленины, побалуемся настойками из местных ягод»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Ресторан входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России» — туда попадают лучшие заведения, ориентированные на местную кухню»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Отправляемся за гастрономическими открытиями, морскими деликатесами и пирогами с северными ягодами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
«Ужин в ресторане «Царская Охота», который входит в систему добровольной сертификации — Гастрономическая карта России»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000 за человека
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«Этот тур — находка для гастрономических ценителей»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
    Гастрономический тур по Кольскому полуострову конечно же оставил массу положительных впечатлений и послевкусие от поездки до сих пор не отпускает!
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    Посчастливилось увидеть северное сияние уже в первый день приезда, гастрономические изыски просто поразили. Единственное, что не очень понравилось, это саамская деревня, не очень комфортно было и на турбазе. Поэтому концовка была скомкана.

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
    Наш тур на Кольский полуостров проходил с 3 по 7 января 2024 года. Организация тура была на 💯. Мы получили массу положительных эмоций! Поймали северное сияние, посетили Териберку, увидели Баренцево море, ели вкусную еду и многое другое. Тур удался!!!
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали больше о собачках! В
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    остальном все хорошо, кроме причала для посадки/высадки при "охоте на китов", но это вопрос инфраструктуры! Сергей очень старался, чтобы наше путешествие прошло на Ура, спасибо ему!

    Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали
  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
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    вообще лучший гид ❤️) ужин из свежайших морепродуктов, нырять и плавать в океане, видеть север во всей его красоте и честности, гладить оленей и хаски (хаски вообще постоянно - одна сопровождала нас ежедневно), смотреть на шторм с вершины заснеженной сопки, пить горячий чай с морошкой под северным сиянием - это далеко не все прелести Териберки, которые мы познали всего за три дня! Летом вернёмся ещё раз обязательно, уже после курса фридайвинга. Спасибо Arctic free, Наталье, хозяевам гостиницы (особенно поварам - каждый приём пищи был богичен), и особенно Анастасии - нашему супер-гиду, которая открыла нам свое сердце и поделилась безграничной любовью к Арктике и тундре!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Гастрономические»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  2. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  3. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  4. Увидеть весь Кольский за 8 дней
  5. Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Гастрономические" можно забронировать 17 авторских туров от 21 510 до 140 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мурманска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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