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Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Отправляемся на край света, чтобы увидеть разноцветную тундру и сменить городской шум на птичий базар, пообниматься с хаски и научиться правильно есть морских ежей для максимального гастрономического удовольствия»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
«Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включено в стоимость)»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
«А поскольку Вы отправляетесь в гастрономическое путешествие, то будет еще много еды в лучших ресторанах, вина и вкусных мероприятий»
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Чарующая красота Крайнего Севера, свежайшие морепродукты, выход на корабле в Северный Ледовитый океан и лучшие рестораны Заполярья ждут нас в этом гастрономическом туре на Кольский полуостров»
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
«Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
«Это гастрономическое путешествие, поэтому мы включили много еды, вина и вкусных мероприятий»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России»
3 ноя в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«Наш тур — гастрономический, так что каждый день мы будем пробовать разную местную кухню: наедимся морских деликатесов, отведаем оленины, побалуемся настойками из местных ягод»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
«Ресторан входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России» — туда попадают лучшие заведения, ориентированные на местную кухню»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Отправляемся за гастрономическими открытиями, морскими деликатесами и пирогами с северными ягодами»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
«Ужин в ресторане «Царская Охота», который входит в систему добровольной сертификации — Гастрономическая карта России»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«Этот тур — находка для гастрономических ценителей»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
- ЛЛара17 января 2024Гастрономический тур по Кольскому полуострову конечно же оставил массу положительных впечатлений и послевкусие от поездки до сих пор не отпускает!
- ЛЛара17 января 2024Гастрономический тур на Кольский полуостров в маеГид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Наш тур на Кольский полуостров проходил с 3 по 7 января 2024 года. Организация тура была на 💯. Мы получили массу положительных эмоций! Поймали северное сияние, посетили Териберку, увидели Баренцево море, ели вкусную еду и многое другое. Тур удался!!!
- ИИрина11 января 2024Гастрономический тур на Кольский полуостров в маеСпасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023Гастрономический тур на Кольский полуостров в маеС Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ААлексей25 декабря 2023Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали больше о собачках! В
- ЕЕкатерина18 ноября 2023Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Мурманске в категории "Гастрономические" можно забронировать 17 авторских туров от 21 510 до 140 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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