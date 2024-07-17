5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
10 сен в 10:00
от 102 000₽ за человека
скидка
6%
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
7 мая в 10:00
от 102 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна17 июля 2024Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом путешествии). Не было ни
- ААлексей25 декабря 2023Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали больше о собачках! В
- ШШкварникова27 февраля 2023Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит
- ККлавдия27 февраля 2023Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
- ЮЮрий17 января 2023Отличный тур, получили именно то, что хотели
- ДДмитрий20 декабря 2022Друзья, с наступающим Новым Годом! Эта поездĸа на фоне Мальдив, ОАЭ и Египта (все тольĸо 5** и All inclusive), не
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Авторские»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Авторские" можно забронировать 4 тура от 102 000 до 102 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «Авторские», 12 ⭐ отзывов, цены от 102000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь