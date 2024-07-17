Авторские туры от местных гидов Мурманска

Найдено 4 тура в категории «Авторские» в Мурманске, цены от 102 000 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
10 сен в 10:00
от 102 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Начало: Россия, Мурманск
«Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении»
7 мая в 10:00
от 102 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    17 июля 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом путешествии). Не было ни
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    одного изменения, всё соответствовало насыщенной программе. Удивил подарок на заключительном вечере - именной сертификат о пересечении Полярного круга и именная термокружка. Очень приятно! Большое всем спасибо!

    Организация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самомОрганизация тура от принимающей стороны на высшем уровне (и в период приобретения тура, и в самом
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали больше о собачках! В
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    остальном все хорошо, кроме причала для посадки/высадки при "охоте на китов", но это вопрос инфраструктуры! Сергей очень старался, чтобы наше путешествие прошло на Ура, спасибо ему!

    Все ожидаемое - получили! не совсем равнозначная замена собачьих упряжек на катание на снегоходах - мечтали
  • Ш
    Шкварникова
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит
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    просто сказочно, даже мороз, который стоя все время нашего путешествия оказался совсем не таким страшным. Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части, мы попробовали множество прекрасных блюд арктической кухни. Очень понравился гид Константин.

    Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море
  • К
    Клавдия
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
  • Ю
    Юрий
    17 января 2023
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Отличный тур, получили именно то, что хотели
  • Д
    Дмитрий
    20 декабря 2022
    Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
    Друзья, с наступающим Новым Годом! Эта поездĸа на фоне Мальдив, ОАЭ и Египта (все тольĸо 5** и All inclusive), не
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    поверите - но самая запоминающаяся! И прежде всего -хорошая Компания. Я в ĸанун наступающего Нового Года, хотел бы Вам пожелать Здоровья (с большой буĸвы), счастья, удачи и много приятных впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Авторские»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
  2. Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
  3. Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
  4. Гастрономический тур на Кольский полуостров в мае
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2024
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