Заполярные каникулы

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Вас ждет супер-насыщенный летний тур на Кольский полуостров! Вы познакомитесь с Мурманском, съездите в Териберку с морской прогулкой, отправитесь в Ловозерские тундры в треккинговый тур. Также вы побываете в Хибинах, где поднимитесь на вершину склона Big Wood на фуникулере.
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
Заполярные каникулы
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Что вас ожидает:

Край земли
Край земли
Отправитесь в Териберку и увидите своими глазами самые топовые локации
Мощь Арктики
Мощь Арктики
Побываете на побережье Северного Ледовитого океана
Северная кухня
Северная кухня
Попробуете деликатесы местной кухни: свежие морепродукты и оленину
Морская прогулка
Морская прогулка
Будете выглядывать китов, дельфинов и других представителей водного мира
Ловозерские тундры
Ловозерские тундры
Отправитесь в пеший поход на вершину древних гор
Величественные Хибины
Величественные Хибины
Посетите Хибинские горы и насладитесь местными видами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск

Приветственный обед в Мурманске в ресторане Терраса (центр города).

Если вы проживаете в отеле Азимут, то рекомендуем оставить чемоданы в комнате хранения багажа на ресепшен.

Пешая прогулка от Азимута до ресторана составляет 5 минут.

Вы самостоятельно добираетесь из аэропорта до ресторана.

Обзорная экскурсия по Мурманску, во время которой мы посетим:

  • памятник Защитникам Заполярья с панорамным видом на город;
  • Мурманский маяк;
  • Мурманский морской порт.

Завершение экскурсии.

Вас с комфортом довезут до всех мест размещения в Мурманске.

Свободное время, отдых.

Прибытие в МурманскПрибытие в МурманскПрибытие в МурманскПрибытие в МурманскПрибытие в Мурманск
2 день

Териберка и морская прогулка

09:00 Старт от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.

Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок, расстояние составляет 130 километров.

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения – вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную (к водопаду и каменному пляжу «яйца дракона»).

Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Длительность морской прогулки составляет примерно 3 часа. Если повезет, то увидим дельфинов и косаток!

Обед с морскими деликатесами в ресторане «Гребешки» (включено в стоимость).

Посещение пляжа «яйца дракона».

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Важно! Если морская прогулка не состоится по причине плохой погоды (сильный ветер, высокая волна и др.), то капитан катера имеет право отменить выход в море. В данном случае гостям будет сделана скидка (возврат) в размере 3000 рублей на 1 человека.

Териберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулка
3 день

Хибинские горы. Кировск

Ранний подъем, сборы, завтрак.

Отправляемся в Хибинские горы!

Время в пути – 3 часа с учетом остановок.

Прибытие в город Кировск.

Ланч в местном кафе в городе.

Подъем на вершину горы на фуникулере горнолыжного склона Big Wood, откуда при ясной погоде нам откроются панорамные виды на просторы Кольского полуострова.

Посещение музейно-выставочного комплекса в городе Кировске.

Легкая пешая прогулка без сложных физических нагрузок.

Ужин в Кировске (самостоятельная оплата блюд по меню).

Завершение экскурсии.

Вас с комфортом довезут до всех мест размещения в Мурманске.

Хибинские горы. КировскХибинские горы. КировскХибинские горы. КировскХибинские горы. КировскХибинские горы. Кировск
4 день

Треккинг-тур в Ловозерские тундры

Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый дневной тур в Ловозерские тундры.

Перед экскурсией вы можете оставить свои вещи в комнате для багажа в отеле «Азимут» совершенно бесплатно и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.

Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».

Время в дороге приблизительно 2,5 часа.

Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.

Проезд к началу подъема в тундру.

Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.

Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.

Внимание! Данный тур требует физической подготовки для треккинг-восхождения на горный массив. Всем желающим мы выдадим треккинговые палки, которые облегчат подъем.

После треккинга нас ждет полевой обед (кафе и ресторанов поблизости нет, поэтому питание будет организовано на свежем воздухе).

Выезд обратно в Мурманск.

Приблизительное время прибытия около 18:00 – 19:00.

Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры подходит не для всех. Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте об этом менеджера отдела бронирования до внесения предоплаты!

Завершение программы.

Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 21:00 часов.

Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.

Треккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундры

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Формат тураДвухместное / Одноместное размещение
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Гларус, Rooms and breakfast		54 850 / 62 850
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Azimut, Park Inn, Меридиан, Бутик Отель Ренессанс		59 850 / 67 850

Варианты проживания

Отель «Азимут»

1 ночь

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

Отель «Гларус»

1 ночь

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»Отель «Гларус»

Конгресс-отель «Меридиан»

1 ночь

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

Бутик-отель «Ренессанс»

1 ночь

Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов. К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.

Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»Бутик-отель «Ренессанс»

Мини-отель «Rooms and breakfast»

1 ночь

Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный WiFi.

Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.

Примерно в 5 минутах ходьбы можно найти различные рестораны, бары и кафе. Каждое утро накрывается континентальный завтрак. В лаундже круглосуточно и без выходных подается бесплатный чай и кофе.

Мини-отель «Rooms and breakfast»Мини-отель «Rooms and breakfast»Мини-отель «Rooms and breakfast»Мини-отель «Rooms and breakfast»

Отель «Park Inn»

1 ночь

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Отель «Park Inn»Отель «Park Inn»Отель «Park Inn»Отель «Park Inn»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Мурманску 3 часа
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана
  • Морская прогулка и поиски китов 3 часа
  • Посещение пляжа «яйца динозавров»
  • Обед с морепродуктами в ресторане в Териберке
  • Экскурсия в Ловозерские тундры
  • Полевой обед в Ловозерских тундрах
  • Экскурсия в Хибинские горы, Кировск
  • Подъем на фуникулере на гору Big Wood
  • Посещение современного музея минералов
  • Обеды во время экскурсий (4)
  • Профессиональная фотосъемка во время тура
  • Размещение на 3 ночи
  • Завтраки
  • Профессиональный гид со стажем от 5 лет
  • Транспорт Mercedes Sprinter от 2018 года
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Поддержка отдела заботы в Мурманске
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины после экскурсий
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Личные расходы (сувениры, доп. питание и т. д.)
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.

Что взять с собой:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.
Какое будет питание?

Завтраки и обеды включены по программе, ужины после экскурсий не включены.

Какие лучше брать билеты в Мурманск?

Прибывайте в Мурманск в четверг до 13:00, вылет из Мурманска в воскресенье после 21:00.

Есть ли риск, что морская прогулка не состоится?

Да, такое бывает. Не всегда мы можем точно предсказывать погоду. В целях безопасности капитаны не выходят в открытое в море при высокой волне и сильном ветре. Если выход в море не состоится, скидка (возврат) составит 3000 рублей на 1 человека.

На чем мы будем передвигаться?

Mercedes Sprinter Black 2020 г. в.

Комфортабельная вместимость до 16 человек.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие гарантия, что мы увидим китов?

Такой гарантии никто дать не может, т. к. это природа. Но практика последних лет показывает, что киты, дельфины или косатки могут появиться в прибрежных водах в любое время года.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 мар 2023
Не первый раз пользуемся услугами… и не последний)
П
30 мар 2023
Все замечательно!
О
25 мар 2023
Спасибо организаторам! Подробно информировали накануне о предстоящей программе следующего дня. Только положительные эмоции.

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