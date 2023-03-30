2 день

Териберка и морская прогулка

09:00 Старт от гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.

Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок, расстояние составляет 130 километров.

По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения – вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную (к водопаду и каменному пляжу «яйца дракона»).

Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Длительность морской прогулки составляет примерно 3 часа. Если повезет, то увидим дельфинов и косаток!

Обед с морскими деликатесами в ресторане «Гребешки» (включено в стоимость).

Посещение пляжа «яйца дракона».

Возвращение в Мурманск.

Свободное время.

Важно! Если морская прогулка не состоится по причине плохой погоды (сильный ветер, высокая волна и др.), то капитан катера имеет право отменить выход в море. В данном случае гостям будет сделана скидка (возврат) в размере 3000 рублей на 1 человека.