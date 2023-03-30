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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск
Приветственный обед в Мурманске в ресторане Терраса (центр города).
Если вы проживаете в отеле Азимут, то рекомендуем оставить чемоданы в комнате хранения багажа на ресепшен.
Пешая прогулка от Азимута до ресторана составляет 5 минут.
Вы самостоятельно добираетесь из аэропорта до ресторана.
Обзорная экскурсия по Мурманску, во время которой мы посетим:
- памятник Защитникам Заполярья с панорамным видом на город;
- Мурманский маяк;
- Мурманский морской порт.
Завершение экскурсии.
Вас с комфортом довезут до всех мест размещения в Мурманске.
Свободное время, отдых.
Териберка и морская прогулка
09:00 Старт от гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
Длительность в пути до Териберки составляет в среднем 3 часа с учетом остановок, расстояние составляет 130 километров.
По пути совершаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения – вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
Далее отправляемся к причалу, где нас ждет катер, на котором мы отправимся на поиски китов.
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена на пешеходную (к водопаду и каменному пляжу «яйца дракона»).
Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Длительность морской прогулки составляет примерно 3 часа. Если повезет, то увидим дельфинов и косаток!
Обед с морскими деликатесами в ресторане «Гребешки» (включено в стоимость).
Посещение пляжа «яйца дракона».
Возвращение в Мурманск.
Свободное время.
Важно! Если морская прогулка не состоится по причине плохой погоды (сильный ветер, высокая волна и др.), то капитан катера имеет право отменить выход в море. В данном случае гостям будет сделана скидка (возврат) в размере 3000 рублей на 1 человека.
Хибинские горы. Кировск
Ранний подъем, сборы, завтрак.
Отправляемся в Хибинские горы!
Время в пути – 3 часа с учетом остановок.
Прибытие в город Кировск.
Ланч в местном кафе в городе.
Подъем на вершину горы на фуникулере горнолыжного склона Big Wood, откуда при ясной погоде нам откроются панорамные виды на просторы Кольского полуострова.
Посещение музейно-выставочного комплекса в городе Кировске.
Легкая пешая прогулка без сложных физических нагрузок.
Ужин в Кировске (самостоятельная оплата блюд по меню).
Завершение экскурсии.
Вас с комфортом довезут до всех мест размещения в Мурманске.
Треккинг-тур в Ловозерские тундры
Ранний подъем, завтракаем и готовимся к отправлению в наш первый дневной тур в Ловозерские тундры.
Перед экскурсией вы можете оставить свои вещи в комнате для багажа в отеле «Азимут» совершенно бесплатно и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.
Сбор гостей в Мурманске напротив входа в отель «Азимут».
Время в дороге приблизительно 2,5 часа.
Прибываем в поселок Ревда, откуда начинается основная часть программы.
Проезд к началу подъема в тундру.
Начинаем наш треккинг к вершине горы Аллуайв.
Прогулка по плато к цирку (котловина в виде амфитеатра), откуда открывается невероятный вид на просторы Кольского полуострова.
Внимание! Данный тур требует физической подготовки для треккинг-восхождения на горный массив. Всем желающим мы выдадим треккинговые палки, которые облегчат подъем.
После треккинга нас ждет полевой обед (кафе и ресторанов поблизости нет, поэтому питание будет организовано на свежем воздухе).
Выезд обратно в Мурманск.
Приблизительное время прибытия около 18:00 – 19:00.
Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры подходит не для всех. Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте об этом менеджера отдела бронирования до внесения предоплаты!
Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 21:00 часов.
Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Формат тура
|Двухместное / Одноместное размещение
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Гларус, Rooms and breakfast
|54 850 / 62 850
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Azimut, Park Inn, Меридиан, Бутик Отель Ренессанс
|59 850 / 67 850
Варианты проживания
Отель «Азимут»
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Гларус»
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Бутик-отель «Ренессанс»
Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов. К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.
Мини-отель «Rooms and breakfast»
Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляется бесплатный WiFi.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
Примерно в 5 минутах ходьбы можно найти различные рестораны, бары и кафе. Каждое утро накрывается континентальный завтрак. В лаундже круглосуточно и без выходных подается бесплатный чай и кофе.
Отель «Park Inn»
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по Мурманску 3 часа
- Экскурсия в Териберку на побережье океана
- Морская прогулка и поиски китов 3 часа
- Посещение пляжа «яйца динозавров»
- Обед с морепродуктами в ресторане в Териберке
- Экскурсия в Ловозерские тундры
- Полевой обед в Ловозерских тундрах
- Экскурсия в Хибинские горы, Кировск
- Подъем на фуникулере на гору Big Wood
- Посещение современного музея минералов
- Обеды во время экскурсий (4)
- Профессиональная фотосъемка во время тура
- Размещение на 3 ночи
- Завтраки
- Профессиональный гид со стажем от 5 лет
- Транспорт Mercedes Sprinter от 2018 года
- Оформление пропусков в Териберку
- Поддержка отдела заботы в Мурманске
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Ужины после экскурсий
- Трансфер из/в аэропорт
- Личные расходы (сувениры, доп. питание и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров.
Что взять с собой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
- Какое будет питание?
Завтраки и обеды включены по программе, ужины после экскурсий не включены.
- Какие лучше брать билеты в Мурманск?
Прибывайте в Мурманск в четверг до 13:00, вылет из Мурманска в воскресенье после 21:00.
- Есть ли риск, что морская прогулка не состоится?
Да, такое бывает. Не всегда мы можем точно предсказывать погоду. В целях безопасности капитаны не выходят в открытое в море при высокой волне и сильном ветре. Если выход в море не состоится, скидка (возврат) составит 3000 рублей на 1 человека.
- На чем мы будем передвигаться?
Mercedes Sprinter Black 2020 г. в.
Комфортабельная вместимость до 16 человек.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие гарантия, что мы увидим китов?
Такой гарантии никто дать не может, т. к. это природа. Но практика последних лет показывает, что киты, дельфины или косатки могут появиться в прибрежных водах в любое время года.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.