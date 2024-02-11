7-дневная автобусная экскурсия из Мурманска: Горнолыжный отдых в Кировске
Давным-давно среди гор построили Кировск и теперь у нас с вами есть чудесная возможность жить в городе, со всех сторон окруженном горами. Хибины – это горы с плавными, мягкими очертаниями. Их высота – около 1200 м. Мы остановимся в удобной гостинице и все 6 дней будем кататься. Посетим 2 горнолыжных курорта, Хибины, расположенные севернее Полярного круга, гору Айкуайвенчорр. А по вечерам будем играть в настолки.
Ближайшие даты:
11
фев
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Даты поездок на 2024 г. (7 дней).
11 — 17 февраля
18 — 24 февраля
Нитка маршрута горнолыжного тура в Кировск: г. Мурманск • курорт «Большой Вудъявр» • курорт «Кукисвумчорр» • курорт «Большой Вудъявр» • г. Мурманск.
На маршруте нас ждёт:
- 2 горнолыжных курорта.
- Хибины, расположенные севернее Полярного круга.
- Гора Айкуайвенчорр! Смогли прочесть?! Да ладно!! =)).
- Катание с утра и до самого вечера!!
- Комфортная гостишка.
- И настолки по вечерам)).
Список снаряжения (при необходимости можно взять на прокат):
•Лыжи, ботинки, палки / сноуборд:
•Горнолыжный шлем:
- Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18С.
- Солнцезащитная маска для катания.
•Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары):
Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
•Футболка:
•Термобелье:
•Лыжные штаны:
•Спортивные штаны для гостиницы:
•Пижама для сна:
•Нижнее белье:
•Носки:
•Шлепки (для ходьбы в гостинице):
•Купальник:
•Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =)):
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
•Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва):
•Расческа:
•Солнцезащитные очки:
•Термос (объем 0,75-1 л):
•Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте):
•Кружка, ложка, нож:
•Влажные салфетки:
•Нитка, иголка:
Рюкзак (объем 20-25 литров).
•Подпопник:
•Сушилки для обуви:
•Солнцезащитный крем, гигиеническая помада:
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
См. календарь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные переезды по маршруту г. Мурманск - г. Кировск - г. Мурманск
- Проживание в г. Кировск в гостинице «Хибины» или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
- Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Что не входит
- Абонемент для катания на канатной дороге. Сайт курорт "Большой Вудъявр": ticket.bigwood.ru/ru/Tickets?utm_source=bigwood.ru, группа ВК: vk.com/bigwood
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки.
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час.
- Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: 450-600 руб.
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Горнолыжная страховка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. МурманскЗавершение: 11:00 - прибытие в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Мурманская область.
- Старт маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 14:00 МСК.
- Финиш маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 13:00 МСК.
- Часовой пояс: московское время.
- Денежная единица: российский рубль.
- Общая информация по маршруту.
- Тип отдыха: горнолыжный тур.
- Проживание: гостиница.
- Питание: завтраки.
- Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет.
- Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон, Билайн.
- Инфраструктура. В городе Кировск есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.
- Список снаряжения:
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
- Горнолыжный шлем
- Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18С.
- Солнцезащитная маска для катания.
- Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Термобелье
- Лыжные штаны
- Спортивные штаны для гостиницы
- Пижама для сна
- Нижнее белье
- Носки
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Термос (объем 0,75-1 л)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, нож
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак (объем 20-25 литров).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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