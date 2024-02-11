Горнолыжный тур в Кировск. Хибины

7-дневная автобусная экскурсия из Мурманска: Горнолыжный отдых в Кировске

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Давным-давно среди гор построили Кировск и теперь у нас с вами есть чудесная возможность жить в городе, со всех сторон окруженном горами. Хибины – это горы с плавными, мягкими очертаниями. Их высота – около 1200 м. Мы остановимся в удобной гостинице и все 6 дней будем кататься. Посетим 2 горнолыжных курорта, Хибины, расположенные севернее Полярного круга, гору Айкуайвенчорр. А по вечерам будем играть в настолки.
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Горнолыжный тур в Кировск. Хибины
Ближайшие даты:
11
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Даты поездок на 2024 г. (7 дней).

11 — 17 февраля

18 — 24 февраля

Нитка маршрута горнолыжного тура в Кировск: г. Мурманск • курорт «Большой Вудъявр» • курорт «Кукисвумчорр» • курорт «Большой Вудъявр» • г. Мурманск.

На маршруте нас ждёт:

  • 2 горнолыжных курорта.
  • Хибины, расположенные севернее Полярного круга.
  • Гора Айкуайвенчорр! Смогли прочесть?! Да ладно!! =)).
  • Катание с утра и до самого вечера!!
  • Комфортная гостишка.
  • И настолки по вечерам)).

Список снаряжения (при необходимости можно взять на прокат):

•Лыжи, ботинки, палки / сноуборд:

•Горнолыжный шлем:

  • Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18С.
  • Солнцезащитная маска для катания.

•Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары):

Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.

•Футболка:

•Термобелье:

•Лыжные штаны:

•Спортивные штаны для гостиницы:

•Пижама для сна:

•Нижнее белье:

•Носки:

•Шлепки (для ходьбы в гостинице):

•Купальник:

•Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =)):

  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.

•Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва):

•Расческа:

•Солнцезащитные очки:

•Термос (объем 0,75-1 л):

•Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте):

•Кружка, ложка, нож:

•Влажные салфетки:

•Нитка, иголка:

Рюкзак (объем 20-25 литров).

•Подпопник:

•Сушилки для обуви:

•Солнцезащитный крем, гигиеническая помада:

Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту г. Мурманск - г. Кировск - г. Мурманск
  • Проживание в г. Кировск в гостинице «Хибины» или гостинице аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
  • Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
Что не входит
  • Абонемент для катания на канатной дороге. Сайт курорт "Большой Вудъявр": ticket.bigwood.ru/ru/Tickets?utm_source=bigwood.ru, группа ВК: vk.com/bigwood
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 600-1000 руб. /сутки.
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2000 руб. /час.
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: 450-600 руб.
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
  • Горнолыжная страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: 14:00 - сбор группы в аэропорту г. Мурманск
Завершение: 11:00 - прибытие в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Мурманская область.
  • Старт маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 14:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Мурманск (аэропорт) в 13:00 МСК.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: горнолыжный тур.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: завтраки.
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет.
  • Мобильная связь по маршруту: МТС, Мегафон, Билайн.
  • Инфраструктура. В городе Кировск есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.
  • Список снаряжения:
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18С.
  • Солнцезащитная маска для катания.
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Термобелье
  • Лыжные штаны
  • Спортивные штаны для гостиницы
  • Пижама для сна
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Термос (объем 0,75-1 л)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак (объем 20-25 литров).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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