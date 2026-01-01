Найдено 3 тура в категории « Горнолыжные туры » в Мурманске, цены от 61 400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 4 дня Заснеженные вершины Кольского: индивидуальный горнолыжный отдых за полярным кругом Обкатать трассы Мурманска и Хибин, покорить склоны Лысой или Крестовой, узнать всё о саамах Начало: Аэропорт Мурманска, 8:00 «Приезжайте кататься в Заполярье — здесь вас ждут ухоженные горнолыжные трассы, долгий снежный сезон и невероятная энергия Арктики» 83 000 ₽ за всё до 5 чел. На автобусе 7 дней Горнолыжный тур в Кировск: Хибины на 7 дней Начало: Сбор группы в аэропорту г. Мурманск «Нитка маршрута горнолыжного тура в Кировск: г» Расписание: См. календарь 61 400 ₽ за человека 7 дней Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр» Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00 «Горнолыжные курорты включают несколько трасс разного уровня сложности» 61 400 ₽ за человека Все туры Мурманска

Забронируйте тур в Мурманске на 2026 год по теме «Горнолыжные туры», цены от 61400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март