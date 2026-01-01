Заснеженные вершины Кольского: индивидуальный горнолыжный отдых за полярным кругом
Обкатать трассы Мурманска и Хибин, покорить склоны Лысой или Крестовой, узнать всё о саамах
Начало: Аэропорт Мурманска, 8:00
«Приезжайте кататься в Заполярье — здесь вас ждут ухоженные горнолыжные трассы, долгий снежный сезон и невероятная энергия Арктики»
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
83 000 ₽ за всё до 5 чел.
Горнолыжный тур в Кировск: Хибины на 7 дней
Начало: Сбор группы в аэропорту г. Мурманск
«Нитка маршрута горнолыжного тура в Кировск: г»
Расписание: См. календарь
15 мар в 14:00
22 мар в 14:00
61 400 ₽ за человека
Хибины для горнолыжников: курорт «Большой Вудъявр»
Покататься по трассам Кировска и отдохнуть за Северным полярным кругом
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«Горнолыжные курорты включают несколько трасс разного уровня сложности»
15 мар в 14:00
22 мар в 14:00
61 400 ₽ за человека
