4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
«Одевайтесь как можно теплее: на вершинах гор могут быть сильные морозы и не менее сильный ветер»
38 500₽ за человека
6 дней
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«Посетим курортный город Кировск, где прокатимся на снегоходах среди Хибин, поднимемся на снегоступах на гору Волосяная в Кандалакше, откуда полюбуемся замёрзшим Белым морем»
1 дек в 14:00
10 фев в 14:00
92 000₽ за человека
6 дней
Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
Подняться на гору Волостная, покататься по Ловозеру на катере и увидеть диких лошадей
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с...
«Поужинаем в Мончегорске, переедем в Кандалакшу и заселимся в гостиницу у подножия горы Крестовая»
86 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин28 октября 2023Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы,
- ИИнна14 августа 2023Поездка получилась невероятной! Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута. Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами,
- ГГоловкин26 июля 2023Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Горы»
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