Туры и туры в Хибины из Мурманска

Найдено 12 туров в категории «Хибины» в Мурманске, цены от 17 600 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«После завтрака отправляемся на базу отдыха «Огни Имандры», расположенную среди лесов на самом большом озере в Мурманской области, обрамляющем западные Хибины»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
🚶 Пешая
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
«Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры»
22 июля в 10:00
34 700 за человека
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
«Отдохнув и погуляв по рядом лежащим возвышенностям, мы соберем наш лагерь и двинемся в сторону станции Имандра по самому знаменитому ущелью в Хибинах Аку-Аку»
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600 за человека
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Начало: Мурманск
«Хибины — крупнейшее горное образование на Кольском полуострове и одни из старейших гор в мире»
12 июля в 10:00
19 400 за человека
Поход в Хибины к озеру Академическому
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
«Трехдневных походов по Хибинам с прогулкой к самому известному горному озеру Хибинских тундр — озеру Академическому, которое по истине является сердцем этих малых, но прекрасных гор»
16 авг в 10:00
19 400 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины»
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины»
7000061 500 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
«Вариант 1: путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000 за человека
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
«Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры»
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«А еще в нашем туре вы не только насладитесь пейзажами Териберки, увидите величественные Хибины и узнаете историю Мурманска, но и отдохнете в загородном отеле — Arctic Home или Лапландская деревня»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
    Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и
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    тундра, и берег океана! Во время экскурсии по городу было много интересной информации, посмотрели необычные «закоулки». Тундра поразила своей живописностью и бескрайностью. Ягель вперемежку с ягодами вызвал полнейший восторг. Берег Ледовитого океана…. вызвал настолько сильные эмоции, что сложно их описать. Мощь, величие, не предсказуемость… С китами встреча не состоялась, видимо надо приехать еще) Удивительно, но за четыре дня гидам удалось влюбить нас в природу этого удивительного края! Спасибо огромное этим чудесным людям, любящим свою землю!

  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
    Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • М
    Максим
    8 августа 2023
    Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостров
    Очень крутая команда!!
  • Б
    Бэла
    10 марта 2023
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Хибины»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Большое приключение на Кольском полуострове
  2. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  3. Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
  4. Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
  5. Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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