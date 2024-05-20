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Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«После завтрака отправляемся на базу отдыха «Огни Имандры», расположенную среди лесов на самом большом озере в Мурманской области, обрамляющем западные Хибины»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
«Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры»
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
«Мы не только пройдем на каяках по красивейшему озеру Умбозеро, но и совершим пешие выходы в Хибины и Ловозерские тундры»
22 июля в 10:00
34 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Поход в сердце Хибин и ущелье Аку-Аку
Начало: Мурманск
«Отдохнув и погуляв по рядом лежащим возвышенностям, мы соберем наш лагерь и двинемся в сторону станции Имандра по самому знаменитому ущелью в Хибинах Аку-Аку»
18 июля в 10:00
1 авг в 10:00
17 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Юдычвумчорр - высочайшая вершина Хибин
Начало: Мурманск
«Хибины — крупнейшее горное образование на Кольском полуострове и одни из старейших гор в мире»
12 июля в 10:00
19 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в Хибины к озеру Академическому
Начало: Мурманск
«Трехдневных походов по Хибинам с прогулкой к самому известному горному озеру Хибинских тундр — озеру Академическому, которое по истине является сердцем этих малых, но прекрасных гор»
16 авг в 10:00
19 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины»
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины»
7000061 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«За доплату можем отправиться в путешествие на квадроциклах по Хибинам вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать вкуснейший суп Териберского рыбака и насладиться морошкой и черникой
Начало: Аэропорт Мурманска
«Вариант 1: путешествие на квадрациклах по Хибинам (доплата — 4000-6000 руб»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и киты
Увидеть места съёмок «Левиафана», побаловать себя деликатесами и восхититься пейзажами Севера
Начало: Мурманск, в удобное вам время
«Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры»
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
«А еще в нашем туре вы не только насладитесь пейзажами Териберки, увидите величественные Хибины и узнаете историю Мурманска, но и отдохнете в загородном отеле — Arctic Home или Лапландская деревня»
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ННаталия29 октября 2023Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и
- ААйнур6 сентября 2023Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ММаксим8 августа 2023Сказка севера. Новогодний тур на Кольский полуостровОчень крутая команда!!
- ББэла10 марта 2023Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Хибины»
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