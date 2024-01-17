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время просто ещё не пришло, не встретились нужные люди и не произошли все те события, которые должны привести тебя к твоей цели, все возможно! На невозможное просто нужно больше времени) Или просто нужны обалденные гиды, которые станут друзьями и надежными проводниками к твоей мечте - Дима и Кристина) все в поход 🏕️!