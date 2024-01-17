Туры из Мурманска по Кольскому полуострову

Найдено 9 туров в категории «Кольский полуостров» в Мурманске, цены от 21 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Авторский тур
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
13 июня в 00:00
20 июня в 00:00
64 900 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Я
    Ярослава
    21 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя и свои мечты, иногда
    читать дальше

    время просто ещё не пришло, не встретились нужные люди и не произошли все те события, которые должны привести тебя к твоей цели, все возможно! На невозможное просто нужно больше времени) Или просто нужны обалденные гиды, которые станут друзьями и надежными проводниками к твоей мечте - Дима и Кристина) все в поход 🏕️!

    Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
    Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
  • В
    Вадим
    10 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Магия Сейда. Теперь могу сказать, что был там. В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины
    читать дальше

    и блокированная духами связь с внешним миром для полного качественного лечения, нервной системы, от внешних факторов))). Красота-а-а. Обязательно! Всем проверить на себе. Золотой ключик гида Дмитрия - спокойствие, размеренность, уважение как к туристам, так и к природе. Кристина-молния помощи, +ое весёлое настроение, прикольные видео-фото с её аппаратуры, останутся у Вас на долгую память.

    Магия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия Сейда
  • М
    Мария
    27 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
    читать дальше

    организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.

  • Е
    Евгений
    1 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
    читать дальше

    максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольский полуостров»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
  2. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  3. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  4. Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
  5. На поиски китов и северного сияния в Териберку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Кольский полуостров" можно забронировать 9 авторских туров от 21 000 до 64 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Мурманске на 2024 год по теме «Кольский полуостров», 6 ⭐ отзывов, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам