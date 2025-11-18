Вы знали, что за Полярным кругом есть горы? Здесь есть даже горнолыжный курорт! Все это Хибины. На один день мы отправимся в путешествие из Мурманска в Кировск.
Со мной вы прогуляетесь по тропам Таинственного леса, посетите Снежную деревню и полюбуетесь горными пейзажами со смотровой площадки.
Описание экскурсии
Мы отправимся в сказочный город Кировск, где мы пройдем по тропинкам Таинственного леса и встретим его «обитателей». Также мы поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор.
Входные билеты при необходимости: подъём на гору и использование подъемника, вход в Снежную деревню и таинственный лес (стоимость зависит от сезона посещения) • Питание.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таинственный лес
- Снежная деревня
- Ботанический сад
- Музей камня «Апатит»
- Гора Айкуайвенчорр
- ОБРАЩАЮ внимания! некоторые локации могут не работать, поэтому необходимо уточнять у организатора о рабочих локациях. Экскурсия в первую очередь про природу, горную стихию. Спасибо за понимание
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты: подъём на гору и использование подъемника, вход в Снежную деревню и Таинственный лес (стоимость зависит от сезона)
- Питание
- Снежная деревня
- Таинственный лес
- Поездка к водопаду красивый
Место начала и завершения?
Отель Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
