Довезём вас до «Большого Вудъявра», где вы сможете арендовать снаряжение и вдоволь накататься
Дорога до горнолыжного курорта «BigWood» займёт примерно 2 часа. По пути гид расскажет о Кировске и развитии горнолыжного спорта в Хибинах. По прибытии вы купите ски-пасс и подниметесь на самый верх склона. Сможете арендовать снаряжение и нанять инструктора. Курорт порадует вас самыми разными склонами — от вельвета до целины. А также рестораном с обзорной площадкой.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
3
дек
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9
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10
дек
дек
16
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
09:00 — выезд из Мурманска
12:00 — прибытие в Кировск
12:00–13:00 — обед в ресторане
13:00–17:00 — катание на горнолыжном спуске
17:00–17:30 — согревающий чай
17:30 — выезд в Мурманск
Организационные детали
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля до горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» и обратно
- Дополнительно оплачиваются прокат, ски-пасс и услуги инструктора. Ски-пасс — 2000 руб., инструктор — 1000 руб. /час (цены с началом сезона могут измениться).
в субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Мы группа гидов. Работаем больше четырёх лет. Проводим как однодневные экскурсии, так и многодневные туры. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие туры по Кольскому полуострову.
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