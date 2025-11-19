Мои заказы

Давайте на один день отправимся в Хибины
Описание экскурсии

Давайте на один день отправимся в Хибины? Да, в Мурманской область есть свои горы и даже горнолыжный курорт. Это настоящий рай для любителей природы. Здесь совершенно не чувствуется город. Горы, водопады, озера — все это будет на нашем пути. Внедорожник поможет нам пробраться по бездорожью и рассмотреть северную природу во всей ее красе.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Мурманск-Кировск
  • Сопровождение гида в течение дня
  • Джип-тур в Хибинах
  • Музей минералов
  • Трансфер Кировск-Мурманск
Что не входит в цену
  • Обед (шведский стол) в гостинице Тирвас - 800 руб
  • Билет на подъемник на Айкуайвенчорр - 350 руб
О чём нужно знать до поездки

Что важно знать:

  • для проведения экскурсии необходима группа не менее 3 человек.

  • если группа не наберется, мы предложим перенос экскурсии на ближайшую дату.

  • не вносите предоплату на конкретную дату без согласования с нами.

  • джип-тур не предполагает длительных пеших маршрутов, большую часть времени мы добираемся на внедорожнике.

  • доступность маршрута очень зависит от погодных условий. Если несколько дней шли серьезные дожди, то многие броды становятся непроходимыми, и мы вынуждены отменять поездку или, по возможности, переносить ее на другие дни.

  • в горах температура зачастую гораздо ниже, чем в Мурманске, поэтому обязательно возьмите теплые вещи (ветровка, флиска, толстовка, головной убор).

  • ориентировочное время возвращения в Мурманск — 22:00-23:00.

Пожелания к путешественнику

Важно! Это не обычная экскурсия в Кировск (хотя мы его тоже посетим), это настоящий джип-тур в Хибинский горный массив. Наш транспорт Chevrolet Trailblazer на 6 мест, либо Mitsubishi L200, Kia Sorento, Haval Dargo вместимостью до 4 человек. Это не микроавтобусы, это внедорожники. Если Вам тесно в салоне автомобиля и Вам важен комфорт микроавтобуса, то сделайте пожалуйста выбор в пользу другого формата экскурсии, без джип-тура, их множество. Если Вам не принципиален комфорт, но важно увидеть то, что недоступно другим, то Вам с нами.

Важно! Музей минералов работает ежедневно с 10:00 до 21:00 часа, Кроме последней пятницы каждого месяца. Когда в музее санитарный день. В этот день посещение музея невозможно.

Важно! Подъемник на гору Айкуайвенчорр доступен только в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В остальные дни подняться наверх невозможно.

Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Гид по Арктике с многолетним опытом организации автомобильно-пешеходных туров. Покажу суровую красоту Крайнего Севера, расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кольского края. Моя команда гидов готова обеспечить любой необходимый уровень погружения в Арктику. Присоединяйтесь, это будет незабываемо!

Входит в следующие категории Мурманска

