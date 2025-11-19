Описание экскурсии
Давайте на один день отправимся в Хибины? Да, в Мурманской область есть свои горы и даже горнолыжный курорт. Это настоящий рай для любителей природы. Здесь совершенно не чувствуется город. Горы, водопады, озера — все это будет на нашем пути. Внедорожник поможет нам пробраться по бездорожью и рассмотреть северную природу во всей ее красе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Мурманск-Кировск
- Сопровождение гида в течение дня
- Джип-тур в Хибинах
- Музей минералов
- Трансфер Кировск-Мурманск
Что не входит в цену
- Обед (шведский стол) в гостинице Тирвас - 800 руб
- Билет на подъемник на Айкуайвенчорр - 350 руб
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать:
для проведения экскурсии необходима группа не менее 3 человек.
если группа не наберется, мы предложим перенос экскурсии на ближайшую дату.
не вносите предоплату на конкретную дату без согласования с нами.
джип-тур не предполагает длительных пеших маршрутов, большую часть времени мы добираемся на внедорожнике.
доступность маршрута очень зависит от погодных условий. Если несколько дней шли серьезные дожди, то многие броды становятся непроходимыми, и мы вынуждены отменять поездку или, по возможности, переносить ее на другие дни.
в горах температура зачастую гораздо ниже, чем в Мурманске, поэтому обязательно возьмите теплые вещи (ветровка, флиска, толстовка, головной убор).
ориентировочное время возвращения в Мурманск — 22:00-23:00.
Пожелания к путешественнику
Важно! Это не обычная экскурсия в Кировск (хотя мы его тоже посетим), это настоящий джип-тур в Хибинский горный массив. Наш транспорт Chevrolet Trailblazer на 6 мест, либо Mitsubishi L200, Kia Sorento, Haval Dargo вместимостью до 4 человек. Это не микроавтобусы, это внедорожники. Если Вам тесно в салоне автомобиля и Вам важен комфорт микроавтобуса, то сделайте пожалуйста выбор в пользу другого формата экскурсии, без джип-тура, их множество. Если Вам не принципиален комфорт, но важно увидеть то, что недоступно другим, то Вам с нами.
Важно! Музей минералов работает ежедневно с 10:00 до 21:00 часа, Кроме последней пятницы каждого месяца. Когда в музее санитарный день. В этот день посещение музея невозможно.
Важно! Подъемник на гору Айкуайвенчорр доступен только в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В остальные дни подняться наверх невозможно.