Важно! Это не обычная экскурсия в Кировск (хотя мы его тоже посетим), это настоящий джип-тур в Хибинский горный массив. Наш транспорт Chevrolet Trailblazer на 6 мест, либо Mitsubishi L200, Kia Sorento, Haval Dargo вместимостью до 4 человек. Это не микроавтобусы, это внедорожники. Если Вам тесно в салоне автомобиля и Вам важен комфорт микроавтобуса, то сделайте пожалуйста выбор в пользу другого формата экскурсии, без джип-тура, их множество. Если Вам не принципиален комфорт, но важно увидеть то, что недоступно другим, то Вам с нами.

Важно! Музей минералов работает ежедневно с 10:00 до 21:00 часа, Кроме последней пятницы каждого месяца. Когда в музее санитарный день. В этот день посещение музея невозможно.

Важно! Подъемник на гору Айкуайвенчорр доступен только в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В остальные дни подняться наверх невозможно.