1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
«Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
В погоню за полярным сиянием
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
Начало: на площади Пять углов
«Экскурсия проходит на подготовленном джипе или на комфортабельном минивене»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Мы организуем трансфер на джипах по всему маршруту»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
- ЕЕлена30 мая 2024Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
- ААнтон15 марта 2024Отличная очень познавательная экскурсия с человеком, любящим свой город и лично переживающим за его судьбу. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле
- ААнна21 февраля 2024Тёмные массы: нереальная красота ХибинС погодой нам не очень повезло, было не холодно, но снежно, самых красивых видов гор не увидели, но всё что можно гид нам показал и рассказал, было очень интересно!
- ААлександра8 февраля 2024Тёмные массы: нереальная красота ХибинЗамечательная экскурсия! Море впечатлений! Как будто оказались в сказке. Волшебный лес превзошел все ожидания! Поднялись на город, увидели невероятный закат!
- ААлександра26 декабря 2023Алексей прекрасный рассказчик, у него самый нетривиальный маршрут по Мурманску и, что очень важно, по городу Кола. Он замечательно преподносит
- ММарьяна16 октября 2023Хибины: однодневный тур к подножью КуэльпорраЭто была потрясающая экскурсия. Гид Александр лучший в своем деле. очень много узнали о Кольском полуострове. Хибины нас сразили своей
- ППетрова13 октября 2023Запредельное царство: вдоль Хибин к водопадуВ начале октября совершили незабываемое путешествие в Хибины. Гид Игорь, он же водитель комфортабельного внедорожника. Увидели большое количество красивейших озёр,
- ООльга12 октября 2023Хибины: однодневный тур к подножью КуэльпорраВсе было супер! Спасибо гиду Александру! Маршрут сложный для данного периода времени,но Александр настоящий профессионал по вождению по труднопроходимой дороге!
- EEralena12 октября 2023Хибины: однодневный тур к подножью Куэльпорра"Отличная организация путешествия. Красивые виды, удобный транспорт, отзывчивый и общительный гид. Все понравилось. По прилету мы оказались в неприятной ситуации с
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Джиппинг»
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