Покататься на джипах в Мурманске

Найдено 6 экскурсий в категории «Джиппинг» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - сердце Заполярья
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000 за всё до 7 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
«Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
В погоню за полярным сиянием
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
28 отзывов
В погоню за полярным сиянием
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
Начало: на площади Пять углов
«Экскурсия проходит на подготовленном джипе или на комфортабельном минивене»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5 000 за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Мы организуем трансфер на джипах по всему маршруту»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
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    Была замечательная погода, полный штиль. Несколько раз видели отдыхающих на воде тюленей. На скале был очень активный птичий базар. Очень советуем попробовать морского ежа и гребешка.

    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
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    этот день мы к сожалению не увидели, но и гарантий, что они 100% будут никто дать не может. И потом всю морскую прогулку Дмитрий проспал в каюте) Теперь о своих впечатлениях! Экскурсия хорошо организована. Мы побывали в природном парке на краю земли, покормили оленей и совершили морскую прогулку в Баренцевом море! Как это может не впечатлить?! Бескрайний простор, тундра, скалы и морской воздух! Также очень повезло с гидом! Вера интересно рассказывала о Мурманске и Териберке. Очень приятная и отзывчивая девушка) Китов не увидели, но это повод вернуться) Ну и напоследок: В море сильный ветер, поэтому одевайтесь теплее, чтобы насладиться пейзажами, а не подушкой капитана)

  • А
    Антон
    15 марта 2024
    Мурманск - сердце Заполярья
    Отличная очень познавательная экскурсия с человеком, любящим свой город и лично переживающим за его судьбу. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле
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    в формате общения, а музыкальное сопровождение в виде песен о Мурманске создает особую атмосферу. Посещаемые локации выбраны очень логично, и позволяют посмотреть максимум интересного. Несколько часов пролетают незаметно, ты влюбляешься в этот город и после окончания экскурсии ловишь себя на мысли, что обязательно сюда вернешься. Спасибо Алексею за подаренные впечатления!

  • А
    Анна
    21 февраля 2024
    Тёмные массы: нереальная красота Хибин
    С погодой нам не очень повезло, было не холодно, но снежно, самых красивых видов гор не увидели, но всё что можно гид нам показал и рассказал, было очень интересно!
  • А
    Александра
    8 февраля 2024
    Тёмные массы: нереальная красота Хибин
    Замечательная экскурсия! Море впечатлений! Как будто оказались в сказке. Волшебный лес превзошел все ожидания! Поднялись на город, увидели невероятный закат!
  • А
    Александра
    26 декабря 2023
    Мурманск - сердце Заполярья
    Алексей прекрасный рассказчик, у него самый нетривиальный маршрут по Мурманску и, что очень важно, по городу Кола. Он замечательно преподносит
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    материал, видно что подготовлен, историю рассказывает прекрасно и о текущем положении дел тоже может рассказать. Любит свой край и делится любовью со слушателями. После его экскурсии я влюбилась в Мурманск, а музыкальное сопровождение это дополнительный + в атмосферу города. И еще один неочевидный плюс - это уважение и любовь к детям. Большое спасибо!

  • М
    Марьяна
    16 октября 2023
    Хибины: однодневный тур к подножью Куэльпорра
    Это была потрясающая экскурсия. Гид Александр лучший в своем деле. очень много узнали о Кольском полуострове. Хибины нас сразили своей
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    красотой,дорога сложная,но Александр просто топ водитель. Водопад, озера, горы, Кировск, Апатиты. . все это мы видели. . а на обратном пути нам посчастливилось увидеть Северное Сияние… мы остались в восторге от этого дня. Еще раз спасибо Александру)))

  • П
    Петрова
    13 октября 2023
    Запредельное царство: вдоль Хибин к водопаду
    В начале октября совершили незабываемое путешествие в Хибины. Гид Игорь, он же водитель комфортабельного внедорожника. Увидели большое количество красивейших озёр,
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    с прозрачной чистой водой. Тундру с её необыкновенной растительностью. Горный массив Хибины с ручейками спускающимися с гор. Арктический лес, с берёзами стволы которых искревлены во всех плоскостях. Потрясающий по красоте водопад Рисйокский! Самые яркие впечатления о Заполярье получены в этой экскусии. Спасибо Спутнику и Игорю!

  • О
    Ольга
    12 октября 2023
    Хибины: однодневный тур к подножью Куэльпорра
    Все было супер! Спасибо гиду Александру! Маршрут сложный для данного периода времени,но Александр настоящий профессионал по вождению по труднопроходимой дороге!
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    На маршруте было посещение музея в городе Кировске- очень советую, провели там час и даже не заметили! Далее из Кировска нас ждала дорога по руслу реки- это зрелищно и экстремально! По пути мы останавливались на лучших локациях: озеро Длинное, Сердцевидное, полигон ядерных испытаний, водопад Красивый- полностью оправдал свое назвазае!

  • E
    Eralena
    12 октября 2023
    Хибины: однодневный тур к подножью Куэльпорра
    "Отличная организация путешествия. Красивые виды, удобный транспорт, отзывчивый и общительный гид. Все понравилось. По прилету мы оказались в неприятной ситуации с
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    задержкой багажа, все теплые вещи остались в чемодане, в футболках в хибинах даже в августе холодно. Позвонили предупредить, что, к сожалению, не сможем поехать, но… Мила сказала, что это не проблема, и нам действительно нашли теплые вещи подходящего размера. Гид Александр общительный, веселый, рассказывает, обсуждает. Места красивые, свежий воздух, вкусный чай с бутербродами, удобная машина, прогулки по местности… Все именно так, как должно быть, чтоб получить удовольствие от поездки. Однозначно рекомендуем."

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мурманск - сердце Заполярья
  2. Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
  3. Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
  4. В погоню за полярным сиянием
  5. Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Джиппинг" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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