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этот день мы к сожалению не увидели, но и гарантий, что они 100% будут никто дать не может. И потом всю морскую прогулку Дмитрий проспал в каюте) Теперь о своих впечатлениях! Экскурсия хорошо организована. Мы побывали в природном парке на краю земли, покормили оленей и совершили морскую прогулку в Баренцевом море! Как это может не впечатлить?! Бескрайний простор, тундра, скалы и морской воздух! Также очень повезло с гидом! Вера интересно рассказывала о Мурманске и Териберке. Очень приятная и отзывчивая девушка) Китов не увидели, но это повод вернуться) Ну и напоследок: В море сильный ветер, поэтому одевайтесь теплее, чтобы насладиться пейзажами, а не подушкой капитана)