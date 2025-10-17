Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире.



В любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов. 4.9 48 отзывов

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 48 отзывов Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-18 человек Когда Экскурсия проводится каждый день. 6800 ₽ за человека

Описание экскурсии Путь к сердцу Кольского Я встречу вас в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 8 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах. Подъем на вершину горы Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении. Потрясающий Музей камня В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах. Важная информация: ВНИМАНИЕ: Если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки! В летний период подъемник работает с ЧТ по ВС!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кировск и Хибины

Озеро Имандра

Мончегорск

Белаз

Музей минералов Что включено Услуги аттестованного гида

Трансфер на протяжении всей экскурсии

Питьевая вода

Горячий чай с местными травами

Пироги

Групповая аптечка Что не входит в цену Билет на подъемник (160₽ - 800₽)

Обед (800₽)

Входной билет в Снежную деревню (800₽ - 1200₽)

Билет на сноубас (от 1000₽)

Где начинаем и завершаем? Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23 Завершение: Мурманск Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится каждый день. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация ВНИМАНИЕ:

Если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки

В летний период подъемник работает с ЧТ по ВС Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.