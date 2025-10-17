Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире.
В любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов.
Описание экскурсииПуть к сердцу Кольского Я встречу вас в Мурманске — и мы отправимся к крупнейшему горному массиву на полуострове. В летний период поездка начинается в 8 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах. Подъем на вершину горы Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр. Со смотровой площадки вы увидите панорамы окрестностей, белоснежные склоны, сотни озер и камни, похожие на мороженое. Я покажу отличные места для фотосессий и поделюсь любопытными историями края. А когда спустимся вниз, предложу перекусить в отличном местном заведении. Потрясающий Музей камня В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, а это в разы больше, чем на любом другом месторождении мира. Рай для коллекционеров и любителей камня! В музее вы увидите редкие минералы, включая уникальный эвдиалит, или «лопарскую кровь». А также откроете интересные факты о камнях и их свойствах. Важная информация: ВНИМАНИЕ: Если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки! В летний период подъемник работает с ЧТ по ВС!
Экскурсия проводится каждый день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кировск и Хибины
- Озеро Имандра
- Мончегорск
- Белаз
- Музей минералов
Что включено
- Услуги аттестованного гида
- Трансфер на протяжении всей экскурсии
- Питьевая вода
- Горячий чай с местными травами
- Пироги
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билет на подъемник (160₽ - 800₽)
- Обед (800₽)
- Входной билет в Снежную деревню (800₽ - 1200₽)
- Билет на сноубас (от 1000₽)
- Охота за северным сиянием на обратном пути (500₽/час с человека).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждый день.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ:
- Если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки
- В летний период подъемник работает с ЧТ по ВС
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
А
Анастасия
17 окт 2025
Ну что, наконец руки дошли до написания отзывов.
Эту экскурсию хочу выделить как самую лучшую за всю поездку!!!
Стоит каждого рубля. Гид Александр вообще послан с небес, видимо, у человека от природы
А
Артём
10 окт 2025
Все очень понравилось, виды просто завораживают.
Э
Эльдар
25 сен 2025
И
Ирина
22 сен 2025
Красивые виды, содержательный музей в Кировске, горы как всегда великолепны. Больше все поравился таинственный лес. Экскурсия для тех, кто не любит много ходить. Хороший, грамотный гид Алексей.
К
Кирилл
21 сен 2025
Спасибо большое команде за организацию такой прекрасной экскурсии: мы насладились видами с горы и озера, горной рекой, посмотрели экспонаты в интересном музее минералогии.
А
Андрей
20 сен 2025
Красивую природу, горы, озера. Интересный музей минералов. Прекрасное экскурсионное обслуживание.
Е
Елена
12 сен 2025
Звезду сняла за котлован рудника в Оленегорске. Зачем? Этого нет в описании программу тура. Этот открытый метод добывания руды, а также угля по России - Варварский способ добычи природных ресурсов, после чего остается лунный ландшафт. Это позорище! А вот гид Мария и супер водитель Пётр - молодцы!!! Общительные, позитивные и просто приятные люди. Благодаря природе Хибин осталась довольна экскурсией.
А
Анна
12 сен 2025
Огромная благодарность Марии за потрясающую экскурсию в Кировск и Хибины. Все было круто организовано, путешествие прошло в комфортной и легкой обстановке. За один день успели посмотреть все локации, заявленные в программе. Мария очень интересно рассказывала о истории региона, поведала некоторые истории и факты, отвечала на вопросы, была предупредительной.
А
Александр
22 авг 2025
Отличная экскурсия. Замечательный экскурсовод. В следующий раз буду выбирать именно ваши экскурсионные туры. Спасибо большое)
О
Ольга
12 авг 2025
После 2 крутых экскурсий других фирм эта показалась совсем грустной. Больше похоже просто на трансфер с небольшими рассказами. Из остановок были только карьер, БелАЗ и озеро. Остальное за доп. плату
В
Валентин
10 авг 2025
Очень интересная, насыщенная и душевная экскурсия! Счастливый день! Кировск, Хибины, величие северных гор, чай с пирогами у озера. Много красивейших природных локаций за один день. И замечательный, очень позитивный гид Мария, просто солнечный человек!
Е
Елена
10 авг 2025
Экскурсия состоялась.
Наш гид Ян и водитель Денис были нашими проводниками в этот солнечный день. План по локациям выполнен. Искупались в озерках, посетили горнолыжный курорт, музей минералов. В общем день был насыщенный.
Рекомендую к посещению.
А
Андреева
10 авг 2025
Отличная экскурсия для тех кто не хочет пеших походов, любой возврат справится, легкая.
А
Анна
9 авг 2025
Впервую очередь поблагодарю Марию за замечательное сопровождение и экскурсию. Вывод от гида зависит настроение и поездка и Мария провела это выше всяких похвал. Интересные факты, поддержка и забота. Аккуратная езда водителя. Выбранные места для посещений - это новый взгляд на любимый Север.
Т
Татьяна
9 авг 2025
Замечательная экскурсия!!! Организация на высоте! Спасибо за приятные впечатления! 🌺
