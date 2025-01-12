Влюбиться в Кировск за 1 день

Древние Хибины, фуникулёр, таинственные минералы и светящийся лёд
Приглашаем открыть Кировск — красивый уголок Севера, окружённый самыми высокими и древними горами на Кольском полуострове — Хибинами.

В один день вы окажетесь на горной вершине и в долине, встретите удивительные творения природы и человека. И узнаете, что же так влечёт путешественников в небольшой заснеженный город.
5
3 отзыва
Влюбиться в Кировск за 1 день
Влюбиться в Кировск за 1 день
Влюбиться в Кировск за 1 день
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Гора Айкуайвенчорр (подъём на фуникулёре — 10 минут, прогулка по склону — 45–50 минут). Вы подниметесь на вершину, откуда открывается панорамный вид на Кировск, озеро Большой Вудъявр и горы Хибины
  • Озеро Большой Вудъявр (10–15 минут). Остановимся для фото на площадке у озера ледникового происхождения
  • Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина (1 час, пн — выходной). Вы попадёте в самый северный ботанический сад России и узнаете о местной флоре. Это уникальная возможность очутиться в тропическом лесу, находясь на Крайнем Севере
  • Обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» (30–60 минут)
  • Музейно-выставочный центр «Апатит» — Музей камня (1 час, последняя пятница месяца — выходной). Здесь вы погрузитесь в историю города Кировска, познакомитесь с этапами добычи апатита и нефелина, а также увидите минералы, найденные в Хибинах и Ловозёрских тундрах
  • Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» и арт-парк «Таинственный лес» (зимой, 2–3 часа). В «Снежной деревне» вас ждёт прогулка по огромной пещере с лабиринтами и фигурами из льда. А в «Таинственном лесу» вы станете участниками загадочных историй в декорациях из света и снега. Оригинальные скульптуры и сюжеты ежегодно создают лучшие мастера со всех уголков страны
  • Долина озера Малый Вудъявр (летом, 40–50 минут). В этом живописном месте вы можете покататься на сапах и увидеть заброшенный железнодорожный вокзал

Вы узнаете, как образовался город и почему он так популярен у путешественников. А также услышите о роли предприятия «Апатит» в развитии Кировска.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Honda Stepwgn, BMW X5, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser и пешком. Во всех наших машинах есть детские кресла
  • Дорога из Мурманска до Кировска занимает 2,5 часа
  • Обед входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт водитель-гид из нашей команды

В стоимость экскурсии не входит:

  • Билет на фуникулёр — 450 ₽
  • Посещение «Снежной деревни» — 800–1200 ₽ (в новогодние праздники цена выше)
  • Посещение «Таинственного леса» — 600 ₽
  • Посещение ботанического сада: взрослые — 500 ₽, дети 7–17 лет — 250 ₽, дети 4–6 лет — 100 ₽, дети до 3 лет — бесплатно
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ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
12 янв 2025
Да, дорога занимает время. Погода к нам была благосклонна и увидели прям всё. Прекрасное солнце с горы Айкуайвенчорр (вроде правильно написал), виды были неописуемы. Также понравился музей минералов в Кировске. Столько интерактива я ещё не видел. Хороший гид Виталий рассказал многое о своём любимом городе. Благодарю за такую экскурсию
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Н
20 дек 2024
Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.
Что касается общих впечатлений от экскурсии. Рано утром на машине забирают из любой точки Мурманска
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и далее по программе. Нам достался приятный экскурсовод Константин, который по мере продвижения рассказывал о городах, населении, реках, озерах и т. д. Также, отважно морозил руки, чтобы сделать фото в каких-то локациях. И вообще, большое спасибо за насыщенный день!
За время экскурсии посмотрели БЕЛАЗ, градообразующие предприятия, красоты местных озер, сопок, муралов. Посетили музей камней и минералов с внушительной коллекцией экспонатов со всего мира.
По окончании возвращают также в любую точку Мурманска.

Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.
Маргарита
5 дек 2024
Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!
Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!

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