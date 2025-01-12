Приглашаем открыть Кировск — красивый уголок Севера, окружённый самыми высокими и древними горами на Кольском полуострове — Хибинами.
В один день вы окажетесь на горной вершине и в долине, встретите удивительные творения природы и человека. И узнаете, что же так влечёт путешественников в небольшой заснеженный город.
В один день вы окажетесь на горной вершине и в долине, встретите удивительные творения природы и человека. И узнаете, что же так влечёт путешественников в небольшой заснеженный город.
Описание экскурсии
- Гора Айкуайвенчорр (подъём на фуникулёре — 10 минут, прогулка по склону — 45–50 минут). Вы подниметесь на вершину, откуда открывается панорамный вид на Кировск, озеро Большой Вудъявр и горы Хибины
- Озеро Большой Вудъявр (10–15 минут). Остановимся для фото на площадке у озера ледникового происхождения
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина (1 час, пн — выходной). Вы попадёте в самый северный ботанический сад России и узнаете о местной флоре. Это уникальная возможность очутиться в тропическом лесу, находясь на Крайнем Севере
- Обед в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас» (30–60 минут)
- Музейно-выставочный центр «Апатит» — Музей камня (1 час, последняя пятница месяца — выходной). Здесь вы погрузитесь в историю города Кировска, познакомитесь с этапами добычи апатита и нефелина, а также увидите минералы, найденные в Хибинах и Ловозёрских тундрах
- Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» и арт-парк «Таинственный лес» (зимой, 2–3 часа). В «Снежной деревне» вас ждёт прогулка по огромной пещере с лабиринтами и фигурами из льда. А в «Таинственном лесу» вы станете участниками загадочных историй в декорациях из света и снега. Оригинальные скульптуры и сюжеты ежегодно создают лучшие мастера со всех уголков страны
- Долина озера Малый Вудъявр (летом, 40–50 минут). В этом живописном месте вы можете покататься на сапах и увидеть заброшенный железнодорожный вокзал
Вы узнаете, как образовался город и почему он так популярен у путешественников. А также услышите о роли предприятия «Апатит» в развитии Кировска.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Honda Stepwgn, BMW X5, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser и пешком. Во всех наших машинах есть детские кресла
- Дорога из Мурманска до Кировска занимает 2,5 часа
- Обед входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт водитель-гид из нашей команды
В стоимость экскурсии не входит:
- Билет на фуникулёр — 450 ₽
- Посещение «Снежной деревни» — 800–1200 ₽ (в новогодние праздники цена выше)
- Посещение «Таинственного леса» — 600 ₽
- Посещение ботанического сада: взрослые — 500 ₽, дети 7–17 лет — 250 ₽, дети 4–6 лет — 100 ₽, дети до 3 лет — бесплатно
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 478 туристов
Меня зовут Карина. Я родилась и выросла в Мурманске. Я — мастер спорта по горным лыжам. Именно занятия активным видом спорта привели меня в туризм, и он стал неотъемлемой частьюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
12 янв 2025
Да, дорога занимает время. Погода к нам была благосклонна и увидели прям всё. Прекрасное солнце с горы Айкуайвенчорр (вроде правильно написал), виды были неописуемы. Также понравился музей минералов в Кировске. Столько интерактива я ещё не видел. Хороший гид Виталий рассказал многое о своём любимом городе. Благодарю за такую экскурсию
Н
Надежда
20 дек 2024
Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.
Что касается общих впечатлений от экскурсии. Рано утром на машине забирают из любой точки Мурманска
Что касается общих впечатлений от экскурсии. Рано утром на машине забирают из любой точки Мурманска
Маргарита
5 дек 2024
Все супер! Спасибо за возможность увидеть Кировск! Все прошло на высшем уровне. Благодарна за новые эмоции и впечатления!
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