читать дальше и далее по программе. Нам достался приятный экскурсовод Константин, который по мере продвижения рассказывал о городах, населении, реках, озерах и т. д. Также, отважно морозил руки, чтобы сделать фото в каких-то локациях. И вообще, большое спасибо за насыщенный день!

За время экскурсии посмотрели БЕЛАЗ, градообразующие предприятия, красоты местных озер, сопок, муралов. Посетили музей камней и минералов с внушительной коллекцией экспонатов со всего мира.

По окончании возвращают также в любую точку Мурманска.

Для начала сразу скажу, что с погодой не очень повезло, что в целом по фото понятно.Что касается общих впечатлений от экскурсии. Рано утром на машине забирают из любой точки Мурманска