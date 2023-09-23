Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Разнообразие природных чудес Кольского полуострова невероятно.

Если вы мечтаете увидеть китов и полярное сияние, то март - это идеальное время для посещения этого удивительного места.

Поживете вдали от цивилизации в деревянном благоустроенном доме с камином и банькой, на снегоходах уедете на маленький остров в Ловозерских тундрах где по вечерам будете ловить полярное сияние. Побываете на ферме у оленеводов и познакомитесь с саамским бытом и кухней. А дальше двинетесь ближе к Баренцеву морю в Териберку на поиски китов. Завораживающие пейзажи и масса впечатлений от увиденного запомнятся на всю жизнь!
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Ближайшие даты:
26
фев

Что вас ожидает:

Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием
Понаблюдаем за невероятным природным явлением, которое никого не оставит равнодушным
Прогулка по Баренцеву морю
Прогулка по Баренцеву морю
Будет возможность отправиться в морское путешествие и увидеть китов и косаток
На краю земли
На краю земли
Прогуляемся по Териберке, полюбуемся видами на океан и посетим кладбище кораблей
Знакомство с кухней народов севера
Знакомство с кухней народов севера
Попробуем блюда саамской кухни из рыбы, оленины и ягод
На санях по заснеженной тундре
На санях по заснеженной тундре
Проедем на санях за снегоходами на Сейдоозеро

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой. Выезд в село Ловозеро

Прилет в Мурманск.

10:00 Встреча в городе, в аэропорту выезд в село Ловозеро. Дорога до с. Ловозеро 130 км на микроавтобусе (ориентировочно 2,5 часа) с остановкой в кафе по пути.

Заброска 25 км на снегоходах в санях на базу.

Размещение в благоустроенном уютном доме.

Ужин.

Встреча с группой. Выезд в село ЛовозероВстреча с группой. Выезд в село ЛовозероВстреча с группой. Выезд в село Ловозеро
2 день

Поездка в санях на Сейдоозеро

Завтрак.

Поездка в санях за снегоходами на Сейдоозеро.

Посещение природного заказника «Сейдъявврь» и священного озера саамов - Сейдозера.

Небольшой водоем зажат среди гор Ловозерские Тундры, где на одной из отвесных скал читается силуэт человека, созданный природой и игрой света и тени.

Горячий чай и бутерброды на маршруте.

Возвращение.

Отдых. Баня.

Ужин.

Ждем северное сияние.

Поездка в санях на СейдоозероПоездка в санях на СейдоозероПоездка в санях на СейдоозероПоездка в санях на Сейдоозеро
3 день

Оленье стойбище. Хаски-парк

Завтрак.

Переезд на снегоходах в Оленье стойбище, обед в чуме.

Выезд в поселок Ловозеро.

Посещение музея саамов и хаски-парка.

Ночевка.

Оленье стойбище. Хаски-паркОленье стойбище. Хаски-паркОленье стойбище. Хаски-паркОленье стойбище. Хаски-парк
4 день

Переезд в п. Териберку

Завтрак. Переезд в п. Териберка (270 км) на микроавтобусе.

Размещение в Териберке.

Ужин. Живем на берегу моря.

Переезд в п. ТериберкуПереезд в п. Териберку
5 день

День в Териберке на берегу Баренцева моря

Завтрак.

Поход к Батарейному водопаду и на пляж «яйца дракона».

День в Териберке на берегу Баренцева моря. Если позволяют погодные условия идем в море на поиски китов.

Морская прогулка (оплачивается дополнительно, стоимость 5000 рублей).

День в Териберке на берегу Баренцева моряДень в Териберке на берегу Баренцева моряДень в Териберке на берегу Баренцева моряДень в Териберке на берегу Баренцева моря
6 день

Прогулка по Старой Териберке. Мурманск

Завтрак. Прогулка по Старой Териберке.

Обед.

Переезд в Мурманск. Размещение.

Прогулка по городу.

При желании и возможности можно посетить атомный ледокол Ленин и поесть вкусные морепродукты в одном из ресторанов.

*Маршрут и график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из
погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Прогулка по Старой Териберке. МурманскПрогулка по Старой Териберке. МурманскПрогулка по Старой Териберке. Мурманск
7 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Вылет домой.

Проживание

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом с. Ловозеро

3 ночи

Коттедж посреди острова на озере, с удобствами внутри дома.
Размещение в комнатах 2-4 места.
Есть баня.

п. Териберка

2 ночи

2-/3-местные номера с удобствами.

Отель г. Мурманск

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы
  • Питание
  • Проживание на базе в Ловозере, в Териберке и в Мурманске
  • Баня, снегоходные заброски и выброски
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д- билеты до Мурманска и обратно
  • Питание в кафе по пути
  • Морская прогулка (5000 руб. оплачивается на месте, если погода для выхода в море благоприятная)
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • рюкзак для радиальных выходов – один можно использовать для всего;
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
  • фонарь налобный; батарейки;
  • очки солнцезащитные;
  • спальник;
  • ложка, кружка, тарелка, ножик;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку, зажигалку;
  • термос;
  • термобелье (зимнее);
  • брюки утепленные зимние;
  • флиска; теплая жилетка;
  • штормовой костюм – непродуваемая куртка + брюки;
  • пуховик толстый;
  • носки (трекинговые зимние и шерстяные, высокие) — не менее 2 пары;
  • ботинки зимние + подбахильники для тепла + бахилы с резиновыми калошами;
  • сапоги эва с толстым вкладышем -60 и т. п. с достаточным свободным местом внутри под носок стельки и т. д. (если обувь хоть немного давит даже самая крутая – ноги будут мерзнуть);
  • валенки с подошвой со свободным местом внутри;
  • тапочки для домиков;
  • шапочка теплая непродуваемая (если обычная шапка, то на куртке должен быть капюшон,
    баф или шарф на шею, балаклава);
  • на руки флисовые перчатки + пуховые варежки (либо флисовые перчатки, теплые варежки + непродуваемые большие варежки);
  • грелки одноразовые для рук и ног;
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

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