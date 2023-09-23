1 день

Встреча с группой. Выезд в село Ловозеро

Прилет в Мурманск.

10:00 Встреча в городе, в аэропорту выезд в село Ловозеро. Дорога до с. Ловозеро 130 км на микроавтобусе (ориентировочно 2,5 часа) с остановкой в кафе по пути.

Заброска 25 км на снегоходах в санях на базу.

Размещение в благоустроенном уютном доме.

Ужин.