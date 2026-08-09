Описание экскурсииПриглашаем вас на обзорную экскурсию по Мурманску, где вы узнаете об истории города, его достопримечательностях, культуре и современных особенностях. Мурманск способен поразить своей уникальностью — ведь в нем расположен крупнейший в мире порт за Полярным кругом, который остается открытым круглый год, а также один из самых высоких памятников в России.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места Вашего размещения
Завершение: Здание морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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