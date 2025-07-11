Мои заказы

Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску

Откройте для себя героический Мурманск на обзорной прогулке. Узнайте о местных легендах и знаменитых мурманчанах, наслаждаясь северной атмосферой
Мурманск, хоть и молод, но полон истории и героизма.

Прогулка по городу включает посещение площади Пяти углов, памятников Николаю Мирликийскому и жертвам военной интервенции. Участники узнают о первом атомном ледоколе «Ленин» и памятнике Анатолию Бредову.

Профессиональный гид расскажет, почему Мурманск сравнивают с Рио-де-Жанейро и за что Болгария подарила городу памятник. Возможна дегустация морских деликатесов
5
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Увлекательная прогулка
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 📜 Легенды и мифы
  • 🧭 Знакомство с героями
  • 📸 Возможность фотосессии
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Площадь Пяти углов
  • Памятник Николаю Мирликийскому
  • Железнодорожный вокзал
  • Морской вокзал
  • Первый атомный ледокол «Ленин»
  • Памятник жертвам военной интервенции
  • Памятник Анатолию Бредову
  • Аллея любви
  • Маятник Фуко

Описание экскурсии

  • Площадь Пяти углов
  • Памятник Николаю Мирликийскому
  • Железнодорожный и морской вокзалы — ворота города и его начало
  • Памятник жертвам военной интервенции — вы узнаете о трагических страницах истории Мурманска
  • Первый атомный ледокол «Ленин»
  • Памятник халяве и стадион несбывшихся надежд
  • Памятник Анатолию Бредову — поговорим о мурманчанах-героях войны
  • Аллея любви
  • Маятник Фуко

Мы расскажем:

  • почему Мурманск не хуже Рио-де-Жанейро
  • за что Болгария подарила нашему городу точную копию своего памятника
  • мифы и легенды города
  • забавные истории для любознательных путешественников

Организационные детали

  • На прогулке нас может сопровождать профессиональный фотограф (условия фотосессии обсудим в переписке)
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается дегустация морских деликатесов: устрицы, морской ёж, гребешок — 300 ₽ за штуку
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 и 19:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Группа от 5 до 10 человек10 000 ₽
Группа от 10 до 20 человек17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 451 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

В
Владимир
11 июл 2025
Поскольку мы в Мурманске были проездом, нам нужна была небольшая экскурсия для знакомства с городом, так как мы были первый раз. Полистав предложения, мы уже хотели забросить эту затею, так
как то не совпадало по времени, то было слишком уж дорого и часов на шесть и вновь не совпадало по времени. Но удача всё-таки нам улыбнулась, выдав в интернете нужный результат. Мы быстренько оформили заказ и стали ждать. Буквально через несколько минут позвонила Оксана и мы договорились о времени и месте встречи. Экскурсия была пешеходной по самому центру Мурманска. В общем, напоминало это как прогулку с хорошим другом, которого мы давно не видели и он решил показать нам город, подробно проведя нас по городу и рассказывая разные интересные истории, связанные с тем или иным местом. По пути мы наметили для себя несколько значимых мест для последующего посещения, а именно атоиоход "Ленин", краеведческий музей с интереснейшей экспозицией и мурманский художественный музей. Благодаря Оксане нам не нужно было искать, как пройти к этим местам, теряя на это время. Экскурсия наша закончилась возле "Ленина", а мы, уже ознакомившись с местом и где что находится, посетили еще и художественный музей с отличным собранием картин аж начиная с 18 века. Мы получили огромное удовольствие от этой прогулки с Оксаной. Это как раз то, что мы хотели.

Дата посещения: 5 июля 2025
М
Марина
3 ноя 2025
Очень все понравилось, экскурсовод интересно рассказывала
Елена
Елена
27 окт 2025
Все прекрасно
Все прекрасно
П
Полина
7 окт 2025
Мне очень понравился, во-первых, индивидуальный, человечный подход организатора. При отсутствии других желающих экскурсию для меня гид Александр провел для одной. Несмотря на всего лишь столетнюю историю, Мурманск чего только не повидал, каждая страница заслуживает отдельного изучения. Спасибо Александру, ему удалось удовлетворить мою любознательность и подхлеснуть мой интерес к дальнейшему изучению истории области.
Мне очень понравился, во-первых, индивидуальный, человечный подход организатора. При отсутствии других желающих экскурсию для меня гид Александр провел для одной. Несмотря на всего лишь столетнюю историю, Мурманск чего только не повидал, каждая страница заслуживает отдельного изучения. Спасибо Александру, ему удалось удовлетворить мою любознательность и подхлеснуть мой интерес к дальнейшему изучению истории области.
М
Марина
4 окт 2025
Рекомендую! Отличная экскурсия, интересная и приятная. Оксана, спасибо большое!
Евгения
Евгения
3 окт 2025
Были 29.09 на экскурсии у Оксаны, где за 1,5 часа нам подробно рассказали про Мурманск, про его историю, архитектуру, а также посоветовали куда сходить, где перекусить!) экскурсия пролетела незаметно, всем советую!:)
Были 29.09 на экскурсии у Оксаны, где за 1,5 часа нам подробно рассказали про Мурманск, про его историю, архитектуру, а также посоветовали куда сходить, где перекусить!) экскурсия пролетела незаметно, всем советую!:)
А
Анастасия
1 окт 2025
Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздала где-то на пол часа от назначенного времени, Оксана совершенно спокойно под это подстроилась и помогла решить вопрос
с рюкзаком, перестроив маршрут экскурсии, дабы я могла его оставить в ее машине. А когда мы проходили ледокол Ленин и нас стали зазывать на экскурсию, то она предложила меня подождать, чтобы я обязательно туда попала, ибо бывает такое не часто, чтобы не было очереди. Также в процессе экскурсии мы зашли перекусить, гид посоветовала хороший рыбный стрит-фуд. В общем и город посмотрели и совместили приятное с полезным) Всё успели, за что благодарность Оксане!

Евгения
Евгения
26 сен 2025
отличный способ познакомиться с городом: гид рассказал историю Мурманска, провёл по главным местам, снабдил рассказ интересными подробностями, подсказал, какие необычные сувениры можно привезти друзьям. очень рада, что нашла эту прогулку, спасибо организаторам!
Марина
Марина
25 сен 2025
Экскурсия понравилась, прошла оживленно и интересно!
Прошли по основным локациям центра Мурманска, узнали интересные факты из истории и жизни города.
Однозначно рекомендую.
А
Анастасия
20 сен 2025
Экскурсия была интересной и прошла в отличной обстановке, несмотря на дождливую погоду! Спасибо!
Е
Елена
11 сен 2025
Я недавно побывала на пешей экскурсии под названием "Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску", и хочу поделиться своими впечатлениями. Изначально при бронировании это было место на групповую
экскурсию, но в итоге наша прогулка прошла в индивидуальном формате, и Оксана смогла адаптировать ее с учетом моих пожеланий, что оказалось настоящим подарком для меня!

Мы прогулялись по центру города, и Оксана делилась увлекательными историями о памятниках и городских легендах. Особенно запомнились муралы и современные арт-объекты, которые мы увидели по пути – они действительно вдохновляют и делают город живым.

Экскурсия прошла легко и приятно, и я осталась в полном восторге от атмосферы. По дороге мы заглянули в небольшое кафе, где я попробовала оригинальный Деревенский кофе с какими-то маслами – отличный способ запомнить город через вкусовые ощущения!:)

В целом, я осталась очень довольна этой экскурсией и рекомендую её всем, кто хочет узнать больше о городе и насладиться его атмосферой. Большое спасибо за замечательные моменты!

Юлия
Юлия
22 авг 2025
Экскурсию проводил Александр. На наш взгляд, изложение материала непоследовательно, в одном предложении - о разных событиях. Мы не получили целостной картины истории города.
Надежда
Надежда
22 авг 2025
Даже непогода не помешала нам пройти весь маршрут! К тому же, у Александра были приготовлены дождевики для желающих)
Было интересно услышать много нового про город! Спасибо!
Даже непогода не помешала нам пройти весь маршрут! К тому же, у Александра были приготовлены дождевики для желающих)
Было интересно услышать много нового про город! Спасибо!
Ольга
Ольга
20 авг 2025
Были с коллегой в командировке в Мурманске. Вечер решили провести с пользой.
Экскурсия очень понравилась!
Были с коллегой в командировке в Мурманске. Вечер решили провести с пользой.
Экскурсия очень понравилась!
Е
Елена
7 авг 2025
Оксана настоящий профессионал! Легко, с юмором, интересно и не навязчиво. Экскурсией остались довольны!

