Мурманск, хоть и молод, но полон истории и героизма.
Прогулка по городу включает посещение площади Пяти углов, памятников Николаю Мирликийскому и жертвам военной интервенции. Участники узнают о первом атомном ледоколе «Ленин» и памятнике Анатолию Бредову.
Профессиональный гид расскажет, почему Мурманск сравнивают с Рио-де-Жанейро и за что Болгария подарила городу памятник. Возможна дегустация морских деликатесов
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Увлекательная прогулка
- 🏛️ Исторические памятники
- 📜 Легенды и мифы
- 🧭 Знакомство с героями
- 📸 Возможность фотосессии
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Площадь Пяти углов
- Памятник Николаю Мирликийскому
- Железнодорожный и морской вокзалы — ворота города и его начало
- Памятник жертвам военной интервенции — вы узнаете о трагических страницах истории Мурманска
- Первый атомный ледокол «Ленин»
- Памятник халяве и стадион несбывшихся надежд
- Памятник Анатолию Бредову — поговорим о мурманчанах-героях войны
- Аллея любви
- Маятник Фуко
Мы расскажем:
- почему Мурманск не хуже Рио-де-Жанейро
- за что Болгария подарила нашему городу точную копию своего памятника
- мифы и легенды города
- забавные истории для любознательных путешественников
Организационные детали
- На прогулке нас может сопровождать профессиональный фотограф (условия фотосессии обсудим в переписке)
- Дополнительно (по желанию) оплачивается дегустация морских деликатесов: устрицы, морской ёж, гребешок — 300 ₽ за штуку
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Группа от 5 до 10 человек
|10 000 ₽
|Группа от 10 до 20 человек
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:30, 14:00, 16:30 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 451 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Владимир
11 июл 2025
Поскольку мы в Мурманске были проездом, нам нужна была небольшая экскурсия для знакомства с городом, так как мы были первый раз. Полистав предложения, мы уже хотели забросить эту затею, так
Дата посещения: 5 июля 2025
М
Марина
3 ноя 2025
Очень все понравилось, экскурсовод интересно рассказывала
Елена
27 окт 2025
Все прекрасно
П
Полина
7 окт 2025
Мне очень понравился, во-первых, индивидуальный, человечный подход организатора. При отсутствии других желающих экскурсию для меня гид Александр провел для одной. Несмотря на всего лишь столетнюю историю, Мурманск чего только не повидал, каждая страница заслуживает отдельного изучения. Спасибо Александру, ему удалось удовлетворить мою любознательность и подхлеснуть мой интерес к дальнейшему изучению истории области.
М
Марина
4 окт 2025
Рекомендую! Отличная экскурсия, интересная и приятная. Оксана, спасибо большое!
Евгения
3 окт 2025
Были 29.09 на экскурсии у Оксаны, где за 1,5 часа нам подробно рассказали про Мурманск, про его историю, архитектуру, а также посоветовали куда сходить, где перекусить!) экскурсия пролетела незаметно, всем советую!:)
А
Анастасия
1 окт 2025
Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздала где-то на пол часа от назначенного времени, Оксана совершенно спокойно под это подстроилась и помогла решить вопрос
Евгения
26 сен 2025
отличный способ познакомиться с городом: гид рассказал историю Мурманска, провёл по главным местам, снабдил рассказ интересными подробностями, подсказал, какие необычные сувениры можно привезти друзьям. очень рада, что нашла эту прогулку, спасибо организаторам!
Марина
25 сен 2025
Экскурсия понравилась, прошла оживленно и интересно!
Прошли по основным локациям центра Мурманска, узнали интересные факты из истории и жизни города.
Однозначно рекомендую.
А
Анастасия
20 сен 2025
Экскурсия была интересной и прошла в отличной обстановке, несмотря на дождливую погоду! Спасибо!
Е
Елена
11 сен 2025
Я недавно побывала на пешей экскурсии под названием "Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску", и хочу поделиться своими впечатлениями. Изначально при бронировании это было место на групповую
Юлия
22 авг 2025
Экскурсию проводил Александр. На наш взгляд, изложение материала непоследовательно, в одном предложении - о разных событиях. Мы не получили целостной картины истории города.
Надежда
22 авг 2025
Даже непогода не помешала нам пройти весь маршрут! К тому же, у Александра были приготовлены дождевики для желающих)
Было интересно услышать много нового про город! Спасибо!
Ольга
20 авг 2025
Были с коллегой в командировке в Мурманске. Вечер решили провести с пользой.
Экскурсия очень понравилась!
Е
Елена
7 авг 2025
Оксана настоящий профессионал! Легко, с юмором, интересно и не навязчиво. Экскурсией остались довольны!
