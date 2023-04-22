Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля
В аэропорту вас встретит наш водитель-гид – и вы сразу отправитесь на трёхчасовую экскурсию. Познакомитесь с мемориалами и памятниками, в которых ярко отражена непростая история города.
Получите объёмное представление о Мурманске и сможете лучше в нём ориентироваться уже самостоятельно. А также получите полезные рекомендации от местного жителя.
Получите объёмное представление о Мурманске и сможете лучше в нём ориентироваться уже самостоятельно. А также получите полезные рекомендации от местного жителя.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы проедете через старинный город Колу и отправитесь в центр Мурманска.
- Увидите Стелу города-героя и самый длинный дом в России.
- Посетите мемориальные комплексы: Морякам, погибшим в мирное время и Защитникам советского Заполярья.
- Также вы осмотрите памятник Ждущая и скульптуру Памятник мужеству и стойкости мурманчан.
- И конечно, в программе будет первый атомный ледокол «Ленин».
- А если захотите, вас отведут в проверенное заведение, где можно попробовать морские деликатесы.
По пути гид расскажет главное о крупнейшем городе за Полярным кругом и реалиях жизни на Крайнем Севере. Подскажет самые интересные места для посещения и дальнейшего изучения. А в дополнение поделится советами от местного жителя: где и что приобрести, чтобы избежать переплаты.
После экскурсии вас отвезут по указанному вами адресу.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер до отелей в черте города
- Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике
- Трансфер до отелей, расположенных за пределами города, оплачивается дополнительно, в зависимости от километража
- Вас встречу и проведу экскурсию я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.Задать вопрос
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