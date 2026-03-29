В аэропорту Мурманска вас встретит водитель-гид, и вы сразу отправитесь на трёхчасовую экскурсию.
Посетите мемориалы и памятники, отражающие историю города, такие как Стела города-героя и памятник "Ждущая".
Увидите первый атомный ледокол "Ленин" и получите советы от местного жителя о лучших местах для посещения и покупок. После экскурсии вас доставят по указанному адресу. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым
Посетите мемориалы и памятники, отражающие историю города, такие как Стела города-героя и памятник "Ждущая".
Увидите первый атомный ледокол "Ленин" и получите советы от местного жителя о лучших местах для посещения и покупок. После экскурсии вас доставят по указанному адресу. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🕒 Трёхчасовая экскурсия
- 🏛 Посещение мемориалов и памятников
- 🧭 Полезные советы от местного жителя
- ❄️ Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера и экскурсии в Мурманске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть менее предсказуемой, но всё ещё подходит для посещения. Зимой холодно и темно, что может ограничить возможности для осмотра, но добавляет атмосферности и уникальности северному путешествию.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Стела города-героя
- Памятник «Ждущая»
- Атомный ледокол «Ленин»
- Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время»
- Мемориал «Защитникам советского Заполярья»
- Скульптура «Памятник мужеству и стойкости мурманчан»
Описание трансфер
- Вы проедете через старинный город Колу и отправитесь в центр Мурманска.
- Увидите Стелу города-героя и самый длинный дом в России.
- Посетите мемориальные комплексы: «Морякам, погибшим в мирное время» и «Защитникам советского Заполярья».
- Также вы осмотрите памятник «Ждущая» и скульптуру «Памятник мужеству и стойкости мурманчан».
- И конечно, в программе будет первый атомный ледокол «Ленин».
- А если захотите, вас отведут в проверенное заведение, где можно попробовать морские деликатесы.
По пути гид расскажет главное о крупнейшем городе за Полярным кругом и реалиях жизни на Крайнем Севере. Подскажет самые интересные места для посещения и дальнейшего изучения. А в дополнение поделится советами от местного жителя: где и что приобрести, чтобы избежать переплаты.
После экскурсии вас отвезут по указанному вами адресу.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер до отелей в черте города
- Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике
- Трансфер до отелей, расположенных за пределами города, оплачивается дополнительно, в зависимости от километража
- Вас встречу и проведу экскурсию я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
От души благодарим нашего гида Александра за то, что был с нами при первом знакомстве с городом! Вариант встречи в аэропорту с последующей экскурсией по городу - это просто находка!
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Здравствуйте! В Мурманске впервые. Не советовались,не узнавали впечатления знакомых,а решили опираться только на свои ощущения. Для этого мы обратились за прекрасной услугой встреча в аэропорте+обзорная экскурсия с гидом. И как
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Виктор -замечательный гид. Погрузил нас в историю города, показал достопримечательности и лучшие локации города.
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Л
1 декабря Александр встретил нас с аэропорту и провёл обзорную экскурсию по Мурманску. Всё было очень круто. Александр рассказал нам об истории основания Мурманска, о подвиге мурманчан в годы ВОВ, о современном Мурманске. Всё было очень интересно. Спасибо огромное за Ваш труд.
+2
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Ю
отличная возможность совместить трансфер из аэропорта с интересной экскурсией и посмотреть на панорамный вид города с разных сторон. Михаил рассказал много интересного и полезного для дальнейшего пребывания в Мурманске, спасибо!
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Ю
Всё прошло прекрасно, гид Надежда провела отличную экскурсию, очень ей за это благодарен, начиная со встречи в аэропорту и первым моим знакомством с городом, очень интересный рассказ и отличный подбор локаций и ещё прекрасный водитель 👍🌹, огромное спасибо за первые впечатления 🤝👍💐
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