Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия

Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля

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Ответы на вопросы
В аэропорту вас встретит наш водитель-гид – и вы сразу отправитесь на трёхчасовую экскурсию. Познакомитесь с мемориалами и памятниками, в которых ярко отражена непростая история города.

Получите объёмное представление о Мурманске и сможете лучше в нём ориентироваться уже самостоятельно. А также получите полезные рекомендации от местного жителя.
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы проедете через старинный город Колу и отправитесь в центр Мурманска.
  • Увидите Стелу города-героя и самый длинный дом в России.
  • Посетите мемориальные комплексы: Морякам, погибшим в мирное время и Защитникам советского Заполярья.
  • Также вы осмотрите памятник Ждущая и скульптуру Памятник мужеству и стойкости мурманчан.
  • И конечно, в программе будет первый атомный ледокол «Ленин».
  • А если захотите, вас отведут в проверенное заведение, где можно попробовать морские деликатесы.

По пути гид расскажет главное о крупнейшем городе за Полярным кругом и реалиях жизни на Крайнем Севере. Подскажет самые интересные места для посещения и дальнейшего изучения. А в дополнение поделится советами от местного жителя: где и что приобрести, чтобы избежать переплаты.

После экскурсии вас отвезут по указанному вами адресу.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер до отелей в черте города
  • Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике
  • Трансфер до отелей, расположенных за пределами города, оплачивается дополнительно, в зависимости от километража
  • Вас встречу и проведу экскурсию я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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