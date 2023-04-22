В аэропорту вас встретит наш водитель-гид – и вы сразу отправитесь на трёхчасовую экскурсию. Познакомитесь с мемориалами и памятниками, в которых ярко отражена непростая история города. Получите объёмное представление о Мурманске и сможете лучше в нём ориентироваться уже самостоятельно. А также получите полезные рекомендации от местного жителя.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете через старинный город Колу и отправитесь в центр Мурманска.

Увидите Стелу города-героя и самый длинный дом в России.

Посетите мемориальные комплексы: Морякам, погибшим в мирное время и Защитникам советского Заполярья.

Также вы осмотрите памятник Ждущая и скульптуру Памятник мужеству и стойкости мурманчан.

И конечно, в программе будет первый атомный ледокол «Ленин».

А если захотите, вас отведут в проверенное заведение, где можно попробовать морские деликатесы.

По пути гид расскажет главное о крупнейшем городе за Полярным кругом и реалиях жизни на Крайнем Севере. Подскажет самые интересные места для посещения и дальнейшего изучения. А в дополнение поделится советами от местного жителя: где и что приобрести, чтобы избежать переплаты.

После экскурсии вас отвезут по указанному вами адресу.

Организационные детали