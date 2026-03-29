В аэропорту Мурманска вас встретит водитель-гид, и вы сразу отправитесь на трёхчасовую экскурсию.



Посетите мемориалы и памятники, отражающие историю города, такие как Стела города-героя и памятник "Ждущая".



Увидите первый атомный ледокол "Ленин" и получите советы от местного жителя о лучших местах для посещения и покупок. После экскурсии вас доставят по указанному адресу. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера и экскурсии в Мурманске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть менее предсказуемой, но всё ещё подходит для посещения. Зимой холодно и темно, что может ограничить возможности для осмотра, но добавляет атмосферности и уникальности северному путешествию.

Сейчас август — это идеальное время.