Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и виды особенно впечатляющие. В сентябре и октябре также можно насладиться красотой осенних пейзажей. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу благодаря снежным пейзажам, но стоит учитывать холодную погоду. Весной, в апреле и мае, природа оживает, но погода может быть переменчивой.

Мурманск заслуживает вашего внимания! На обзорной экскурсии с Зелёного мыса вы увидите город с новой стороны. Здесь, на высоте 135 метров, расположен мемориал «Защитникам Советского Заполярья». Прогулка включает посещение Семёновского

озера и знакомство с уникальными природными объектами. Узнайте о первых годах города, его развитии и будущем. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет. Маршрут длиной 2 км не требует специальной подготовки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Почему Зелёный мыс?

Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие. С мыса открывается великолепный вид на Мурманск, вы видите все места своими глазами и испытываете чувство сопричастности к происходившим здесь событиям.

Памятники истории

На сопке Зелёный мыс (135 м над уровнем моря) расположен один из символов города, мемориал «Защитникам Советского Заполярья» — мурманский «Алёша» (его высота — 35,5 м). Мы осмотрим образцы зенитных орудий времён ВОВ, дойдём до Семёновского озера, из которого первые жители города получали питьевую воду, и познакомимся с «бараньим лбом» — следом когда-то проходившего здесь ледника. Вы услышите трагичные, грустные и весёлые истории, связанные с этим местом.

Знакомство с Мурманском

Не уходя с Зелёного мыса, я проведу обзорную экскурсию по истории Мурманска, его современном состоянии и перспективах развития. Вы узнаете:

о первых годах существования города

о предвоенном строительстве

о трагических событиях войны и послевоенном восстановлении;

о строительстве «Большого Мурманска», начиная с 1960-х годов;

о том, как изменился город в годы перестройки, а также о современном Мурманске и его будущем.

Организационные детали