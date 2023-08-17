Обычно люди приезжают на Кольский за ощущениями. Отправляются в Териберку, на Рыбачий, знакомятся с природой нашего края, а Мурманск используют как перевалочный пункт. Но этот город тоже заслуживает вашего внимания! И я готов подтвердить это на обзорной экскурсии, во время которой вся история этих мест пройдёт прямо перед вашими глазами.

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Описание

Что вас ожидает

Почему Зелёный мыс?

Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие. С мыса открывается великолепный вид на Мурманск, вы видите все места своими глазами и испытываете чувство сопричастности к происходившим здесь событиям.

Памятники истории

На сопке Зелёный мыс (135 м над уровнем моря) расположен один из символов города, мемориал «Защитникам Советского Заполярья» — мурманский «Алёша» (его высота — 35,5 м). Мы осмотрим образцы зенитных орудий времён ВОВ, дойдём до Семёновского озера, из которого первые жители города получали питьевую воду, и познакомимся с «бараньим лбом» — следом когда-то проходившего здесь ледника. Вы услышите трагичные, грустные и весёлые истории, связанные с этим местом.

Знакомство с Мурманском

Не уходя с Зелёного мыса, я проведу обзорную экскурсию по истории Мурманска, его современном состоянии и перспективах развития. Вы узнаете:

о первых годах его существования, в том числе компактном поселении китайцев — «Шанхае»;

о предвоенном строительстве города;

о трагических событиях войны и послевоенном восстановлении;

о строительстве «Большого Мурманска», начиная с 1960-х годов;

о том, как изменился город в годы перестройки, а также о современном Мурманске и его будущем.

Организационные детали