Погрузитесь в прошлое Мурманска с захватывающим видом с Зелёного мыса. Уникальная экскурсия для всех, кто ценит историю и природу
Мурманск заслуживает вашего внимания! На обзорной экскурсии с Зелёного мыса вы увидите город с новой стороны. Здесь, на высоте 135 метров, расположен мемориал «Защитникам Советского Заполярья». Прогулка включает посещение Семёновского читать дальшеуменьшить
озера и знакомство с уникальными природными объектами. Узнайте о первых годах города, его развитии и будущем. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет. Маршрут длиной 2 км не требует специальной подготовки
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и виды особенно впечатляющие. В сентябре и октябре также можно насладиться красотой осенних пейзажей. Зимой, с ноября по март, экскурсия приобретает особую атмосферу благодаря снежным пейзажам, но стоит учитывать холодную погоду. Весной, в апреле и мае, природа оживает, но погода может быть переменчивой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мемориал «Защитникам Советского Заполярья»
Семёновское озеро
Описание экскурсии
Почему Зелёный мыс?
Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие. С мыса открывается великолепный вид на Мурманск, вы видите все места своими глазами и испытываете чувство сопричастности к происходившим здесь событиям.
Памятники истории
На сопке Зелёный мыс (135 м над уровнем моря) расположен один из символов города, мемориал «Защитникам Советского Заполярья» — мурманский «Алёша» (его высота — 35,5 м). Мы осмотрим образцы зенитных орудий времён ВОВ, дойдём до Семёновского озера, из которого первые жители города получали питьевую воду, и познакомимся с «бараньим лбом» — следом когда-то проходившего здесь ледника. Вы услышите трагичные, грустные и весёлые истории, связанные с этим местом.
Знакомство с Мурманском
Не уходя с Зелёного мыса, я проведу обзорную экскурсию по истории Мурманска, его современном состоянии и перспективах развития. Вы узнаете:
о первых годах существования города
о предвоенном строительстве
о трагических событиях войны и послевоенном восстановлении;
о строительстве «Большого Мурманска», начиная с 1960-х годов;
о том, как изменился город в годы перестройки, а также о современном Мурманске и его будущем.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Общая протяжённость маршрута — 2 км. Крутых подъёмов и спусков нет, поэтому особая физическая подготовка для прохождения не нужна.
Надевайте одежду и обувь по погоде. Возьмите с собой воду и перекус (по желанию).
До места встречи вы добираетесь самостоятельно — на автобусе или такси (не входит в стоимость экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке около Мемориала «Защитникам Советского Заполярья»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 458 туристов
Мне 50 лет, родился и живу в Мурманске. Работаю в системе образования. Кандидат исторических наук, аттестован Комитетом по туризму Мурманской области как экскурсовод/гид. Я многое знаю о Мурманске и Мурманской читать дальшеуменьшить
области, занимаюсь организацией и проведением экскурсий на протяжении более 20 лет. Самое главное - я люблю свой город и свой край. На своих экскурсиях рассказываю и показываю то, чего нет в Интернете или туристических справочниках. Быстро отвечаю, готов обсуждать детали экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия! Прошлись по Зелёному мысу, узнали историю города – она небольшая, но увлекательная, посмотрели на Мурманск, получили полезные рекомендации по местам города. Спасибо!
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наталья
26 февраля-- нас 7 человек-- присоединились к экскурсии с Алексеем.
Очень рады, что именно этот формат МЫ ВЫБРАЛИ.
ВИДЫ, ПОГОДА, ПРИРОДА И АЛЁША
С РАССКАЗОМ АЛЕКСЕЯ ДОПОЛНИЛИ НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОЛЬСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ
ВЕСЬ ГОРОД БЫЛ У НАС НА ЛАДОНИ
БЕЗ ЭТОЙ ЭКСКУРСИИ НЕ БЫЛО БЫ ПОЛНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ СПАСИБО
РЕКОМЕНДОВАТЬ БУДУ
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И
Ирина
Сегодня с супругом была на экскурсии "История Мурманска с высоты зелёного мыса" с экскурсоводом Алексеем. Экскурсия нам очень понравилась и смело рекомендуем её гостям города. Алексей глубоко владеет материалом, прекрасный рассказчик, читать дальшеуменьшить
не формально подходящий к своему делу. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Мы узнали много интересного об истории Мурманска и его современной жизни. Алексей щедро делился информацией, отвечал на все наши вопросы, фотографировал нас с супругом (виды Мурманска на этой экскурсии были потрясающие), а в конце дал полезные рекомендации. Большое спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! P. S. Гостям данной экскурсии надо иметь ввиду, что с фронтальной части подойти к памятнику Защитникам Заполярья не удастся из-за ведущегося ремонта. Но общее впечатление от экскурсии для нас это не испортило. Алексей подвёл нас к памятнику максимально близко, насколько это было возможно,что вполне позволило почувствовать масштаб и мощь мурманского Алеши.
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Е
Елена
Экскурсия оставила очень приятные впечатления. Алексей знаток истории города интересующийся и увлеченный своим делом. В процессе задает интересные вопросы, которые позволяют быть более внимательными и вовлеченными. После наших ответов подробно дополнял информацию по теме. Очень советую Алексея людям, которые не любят слушать бездушный зазубренный текст, а предпочитают «живое» общение.
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Е
Екатерина
Выбрала эту экскурсию для первого знакомства с городом и не пожалела. место отличное, город и порт как на ладони. Особенно нам повезло попасть на нее в солнечную погоду. И даже читать дальшеуменьшить
несмотря на то, что монумент огорожен со всех сторон на реконструкцию, удалось рассмотреть его максимально близко. Ну и, конечно, гид Алексей делает экскурсию максимально комфортной и интересной. познавательные факты о городе и ответы на все интересующие вопросы. Спасибо.
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Т
Татьяна
Спасибо большое Алексею за очень интересный рассказ о городе. У города очень интересная и совсем нелегкая история. Алексей очень подробно рассказал о том как и благодаря кому возник город и как сложилась его судьба. Самостоятельно о многих вещах не прочитаешь, а после экскурсии картинка сложилась. Было интересно и подростку и взрослому. Спасибо
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