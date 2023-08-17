История Мурманска с высоты Зелёного мыса

Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии

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Обычно люди приезжают на Кольский за ощущениями.

Отправляются в Териберку, на Рыбачий, знакомятся с природой нашего края, а Мурманск используют как перевалочный пункт.

Но этот город тоже заслуживает вашего внимания! И я готов подтвердить это на обзорной экскурсии, во время которой вся история этих мест пройдёт прямо перед вашими глазами.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Почему Зелёный мыс?

Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие. С мыса открывается великолепный вид на Мурманск, вы видите все места своими глазами и испытываете чувство сопричастности к происходившим здесь событиям.

Памятники истории

На сопке Зелёный мыс (135 м над уровнем моря) расположен один из символов города, мемориал «Защитникам Советского Заполярья» — мурманский «Алёша» (его высота — 35,5 м). Мы осмотрим образцы зенитных орудий времён ВОВ, дойдём до Семёновского озера, из которого первые жители города получали питьевую воду, и познакомимся с «бараньим лбом» — следом когда-то проходившего здесь ледника. Вы услышите трагичные, грустные и весёлые истории, связанные с этим местом.

Знакомство с Мурманском

Не уходя с Зелёного мыса, я проведу обзорную экскурсию по истории Мурманска, его современном состоянии и перспективах развития. Вы узнаете:

  • о первых годах его существования, в том числе компактном поселении китайцев — «Шанхае»;
  • о предвоенном строительстве города;
  • о трагических событиях войны и послевоенном восстановлении;
  • о строительстве «Большого Мурманска», начиная с 1960-х годов;
  • о том, как изменился город в годы перестройки, а также о современном Мурманске и его будущем.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Общая протяжённость маршрута — 2 км. Крутых подъёмов и спусков нет, поэтому особая физическая подготовка для прохождения не нужна.
  • Надевайте одежду и обувь по погоде. Возьмите с собой воду и перекус (по желанию).
  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно — на автобусе или такси (не входит в стоимость экскурсии)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на парковке около Мемориала «Защитникам Советского Заполярья»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Обзорные
Для студентов
Монумент «Алёша»

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