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Обзорный тур по Мурманску

5
1 отзыв
М-ТУР
М-ТУР – Гид из Мурманска
Самое главное о Мурманске за два часа.

Вы посетите все ключевые достопримечательности 🏛️ города, увидите город 🏙️ с моря 🌊 и с высоты птичьего полета.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 064 ₽ за экскурсию

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Обзорный тур по Мурманску
Обзорный тур по Мурманску

Что вы увидите

  • храм Спаса на Водах
  • мемориал АПЛ «КУРСК»
  • памятник Защитникам Заполярья
  • аллея городов-героев
  • памятник «Ждущая»
  • ​- город Кола
  • 09. 00 Оправление от отеля. Вы увидите: — Храм СПАСА на ВОДАХ, мемориал АПЛ «КУРСК»; — Памятник Защитникам Заполярья, аллея городов-героев; — Смотровая площадка, Мурманск с высоты птичьего полета; — Памятник «Ждущая»; — Город 🏙️ Кола, основан в 1565 году; — Два моста, две реки, вид на Мурманск со стороны моря;— 12. 00 Окончание экскурсии 🧭 Возвращение в отельВНИМАНИЕ! Минимальное количество человек в группе — 3. Если группа не собирается, экскурсия ⛳ проводиться не будет.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорный тур по Мурманску
Обзорный тур по Мурманску

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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М-ТУР
М-ТУР
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