09. 00 Оправление от отеля. Вы увидите: — Храм СПАСА на ВОДАХ, мемориал АПЛ «КУРСК»; — Памятник Защитникам Заполярья, аллея городов-героев; — Смотровая площадка, Мурманск с высоты птичьего полета; — Памятник «Ждущая»; — Город 🏙️ Кола, основан в 1565 году; — Два моста, две реки, вид на Мурманск со стороны моря;— 12. 00 Окончание экскурсии 🧭 Возвращение в отельВНИМАНИЕ! Минимальное количество человек в группе — 3. Если группа не собирается, экскурсия ⛳ проводиться не будет.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.