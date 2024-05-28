Экскурсии на автобусе в Мурманске

Найдено 6 экскурсий в категории «На автобусе» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 за всё до 8 чел.
Фотоохота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5 часов
227 отзывов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
🚗 На машине
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
867 отзывов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500 за человека
Хибины: 390 миллионов лет истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 за человека
Морская прогулка и Териберка за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
19 отзывов
Морская прогулка и Териберка за 1 день
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
6 июля в 08:30
6 авг в 08:30
9 200 за человека
За сиянием - на край земли
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79627
    28 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре
  • Р
    Ренат
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон
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    очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам!

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
    В поездке сопровождал, Андрей. Очень грамотный и отличный "пацан". Тему знает и грамотно освещает. Подружились и обменялись впечатлениями, нашли общие интересы. В общем респект и уважение. Отлично. 💪👍
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Были на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
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    респект, терпеливо и морозно нас фотографировал по несколько раз, сколько раз хотели столько и фотографировал. Из своих личных пожеланий хотелось чтобы предложили туалет перед длительным отъездом и горячее питье. Автобус холодный был.

  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не
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    для охоты, но благодаря парням, все получилось, нашли разрыв в облачности и увидели это прекрасное явление природы!!!! Было весело))) Ждём фотографии)))

  • О
    Олеся
    10 апреля 2024
    Морская прогулка и Териберка за 1 день
    Так много впечатлений и так мало слов, чтобы их описать. Вячеслав - отличный гид, все показал, рассказал. Очень много точек
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    для осмотра: ветропарк, кладбище деревянных кораблей, скелет кита, северные качели, берег Баренцева моря, пляж, замерзший водопад. Покатались на снегоходах и корабле. Почувствовала себя немного морским волком. Китов и тюленей не удалось увидеть, но по дороге увидела лису.

  • Р
    Роман
    8 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Были с гидом Виталием. Очень приятный человек, профессионал своего дела. Если бы не он, не поймали бы сияние
  • И
    Инна
    30 марта 2024
    Северное сияние: ищем и фотографируемся
    Спасибо Антону за чудесную охоту за северным сиянием и замечательный рассказ. Получили искреннее удовольствие. Очень дружелюбно, увлекательно, профессионально. Рассказ был необыкновенный.
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    И о природе Северного сияния, и об истории города, и ещё о многом, многом… Ещё раз большое спасибо, Антон! Надеемся на новую встречу, когда снова будем в Мурманске. Всем рекомендуем!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
  2. Фотоохота за северным сиянием
  3. Териберка: арктическая сказка на краю земли
  4. Хибины: 390 миллионов лет истории
  5. Морская прогулка и Териберка за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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