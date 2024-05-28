h hi+79627 Териберка: арктическая сказка на краю земли Отлично провели время. Понравилось, что нас было всего трое, комфортно было в пути и отлично провели время в Териберке. Гид Александр легко и не навязчиво провел экскурсию. Довольна на все что процентов! Ре

Р Ренат Териберка: арктическая сказка на краю земли читать дальше очень много рассказал про Мурманскую область, город и село Териберка. Слушать было интересно, узнал много нового, подача с юмором и эмоциями, здорово. Во время всей поездки он поддерживал диалог, был дружелюбным, отвечал на все вопросы. Экскурсия очень понравилась, всё было на высоте, порадовало, что нам дали пакетик с перекусом и чай в термосе. Большое спасибо Антону и вашей команде и успехов вам! Увидел Кольскую ГЭС, пляж в Териберке и природный парк. Когда ехали обратно, мимо нас пролетели несколько военных вертолетов, тоже круто. Антон

С Сергей Териберка: арктическая сказка на краю земли Красивое место, пропитано духом севера, интересной историей. Завораживающие северные пейзажи! Наш гид Александр, профессионал! Увлекательно, постепенно погружает в атмосферу места! Рекомендую его, если хотите услышать и увидеть то, что другие не покажут и не расскажут!!!

С Светлана Фотоохота за северным сиянием Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!

С Сергей Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера В поездке сопровождал, Андрей. Очень грамотный и отличный "пацан". Тему знает и грамотно освещает. Подружились и обменялись впечатлениями, нашли общие интересы. В общем респект и уважение. Отлично. 💪👍

Е Елена Увидеть незабываемое Северное Сияние читать дальше респект, терпеливо и морозно нас фотографировал по несколько раз, сколько раз хотели столько и фотографировал. Из своих личных пожеланий хотелось чтобы предложили туалет перед длительным отъездом и горячее питье. Автобус холодный был. Были на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный

Е Елена Фотоохота за северным сиянием читать дальше для охоты, но благодаря парням, все получилось, нашли разрыв в облачности и увидели это прекрасное явление природы!!!! Было весело))) Ждём фотографии))) Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не

О Олеся Морская прогулка и Териберка за 1 день читать дальше для осмотра: ветропарк, кладбище деревянных кораблей, скелет кита, северные качели, берег Баренцева моря, пляж, замерзший водопад. Покатались на снегоходах и корабле. Почувствовала себя немного морским волком. Китов и тюленей не удалось увидеть, но по дороге увидела лису. Так много впечатлений и так мало слов, чтобы их описать. Вячеслав - отличный гид, все показал, рассказал. Очень много точек

Р Роман Фотоохота за северным сиянием Были с гидом Виталием. Очень приятный человек, профессионал своего дела. Если бы не он, не поймали бы сияние