Групповая обзорная экскурсия по Мурманску

Посетить главные достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Мурманск — город моряков, рыбаков и первопроходцев Арктики. Мы с трепетом и любовью поведаем вам его историю и покажем самые интересные места. Вы увидите ледокол «Ленин», памятники «Алёша» и «Ждущая», главную площадь и многое другое. А также узнаете, какую роль наш город сыграл в истории страны и освоении Арктики.
Групповая обзорная экскурсия по Мурманску
Групповая обзорная экскурсия по Мурманску
Групповая обзорная экскурсия по Мурманску
Ближайшие даты:
20
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мар22
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мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Монумент, посвящённый защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ
  • Площадь Пять Углов, где встречаются самые оживлённые улицы Мурманска
  • Атомный ледокол «Ленин» — гордость мурманского флота
  • Грандиозные памятники «Алёша» и «Ждущая»
  • Самый длинный автомобильный мост Заполярья

Мы расскажем связанные с ними интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Транспорт: Hyundai Starex, Renault Duster, Volkswagen Caravelle и другие

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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