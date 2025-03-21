Мурманск — город моряков, рыбаков и первопроходцев Арктики. Мы с трепетом и любовью поведаем вам его историю и покажем самые интересные места. Вы увидите ледокол «Ленин», памятники «Алёша» и «Ждущая», главную площадь и многое другое. А также узнаете, какую роль наш город сыграл в истории страны и освоении Арктики.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монумент, посвящённый защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ
- Площадь Пять Углов, где встречаются самые оживлённые улицы Мурманска
- Атомный ледокол «Ленин» — гордость мурманского флота
- Грандиозные памятники «Алёша» и «Ждущая»
- Самый длинный автомобильный мост Заполярья
Мы расскажем связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт: Hyundai Starex, Renault Duster, Volkswagen Caravelle и другие
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 2910 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на 100%! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.Задать вопрос
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