Охота на северное сияние
Приглашаем вас увидеть эту красоту своими глазами и составить своё мнение об этом неповторимом природном явлении! Красивым дополнением к необыкновенному чуду будут осенние виды полуострова Рыбачий и побережье Ледовитого океана.
За 4 дня путешествия на автобусе ГАЗ-66 вы увидите каскады водопадов, действующий маяк, севшее на мель судно, саамскую святыню, фантастический сад камней, берег «Армагеддон», сохранившиеся укрепления времен ВОВ, комплекс береговой артиллерии, заброшенные гарнизоны и еще очень много всего интригующего и потрясающего!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Через перевал на полуостров Рыбачий
08:30 Встреча группы на ресепшене отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).
Трансфер в Старую Титовку.
Старт со Ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня по желанию.
Интересное в этот день:
- Общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья;
- красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.;
- устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
- немецкая дорога и здание конюшни времен ВОВ;
- горный перевал Муста-Тунтури;
- высота «Яйцо» — место жестоких боев ВОВ;
- первое знакомство с Баренцевым морем;
- памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня «Прощайте, скалистые горы».
В пути: 50 км.
Край земли. Самая северная точка Европейской части России
09:00 Завтрак.
10:00 Маршрут: губа Кутовая — мыс Немецкий — мыс Кекурский — губа Кутовая.
Ужин.
Баня по желанию.
Интересное в этот день:
- морские пляжи, водопад;
- доты;
- уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
- старый маяк;
- действующий Вайдагубский маяк;
- древний норвежский колодец;
- севшее на мель судно;
- красивейшие утесы.
В пути: 80 км.
Саамские легенды
09:00 Завтрак.
10:00 Маршрут: губа Кутовая — Два брата — Сад камней — губа Кутовая.
Интересное в этот день:
- преодоление брода;
- древнее саамское капище Два брата;
- фантастический сад каменных фигур.
В пути: 60 км.
Эхо войны
09:00 Завтрак.
10:00 Сборы.
11:00 Маршрут: губа Кутовая — перевал — немецкая дорога — горный хребет Мустатунтури (при хорошей погоде)— каскад Титовских водопадов — Ст. Титовка.
Интересное в этот день:
- немецкая дорога времен ВОВ;
- многочисленные свидетельства сражений ВОВ;
- большой Титовский водопад.
В пути: 65 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе — монгольские юрты на 2–4 человека.
Скидка 15% при бронировании и оплате 50% стоимости тура до 30.04.2024. Цены ниже указаны без скидки.
Стоимость тура:
- взрослые — 61 600 руб. /чел.;
- дети 6–14 лет — 51 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Юрта
На территории базы расположены:
- большая юрта-кафе;
- три 2-местных жилых юрты;
- пять 4-местных жилых юрт;
- баня;
- туалет;
- административные и хозяйственные постройки.
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).
- Мобильной связи и wi-fi на базе нет.
- Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от базы.
На базе живет лис Митрич.
Юрты:
- четыре односпальные кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества;
- прикроватные столики;
- обеденный стол + стулья;
- стеллаж для одежды;
- умывальник;
- печка.
Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижаме.
Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 08:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.
Удобства:
Баня:
- отделение для отдыха со столом и лавками;
- отделение с душем и горячей водой;
- финская сауна.
Баня рассчитана на 4 человека.
Сауна работает с 19:00 до 00:00.
Также можно принять теплый душ с утра.
Туалет:
- 2 кабинки с отдельными входами;
- обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения при открывании двери;
- термосиденья Биолан (теплое даже в мороз);
- гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье, влажные салфетки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- 4-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе
- 3-разовое питание (завтрак и ужин Ана базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
- Посещение бани на базе каждый вечер
- Трансферы по программе (Мурманск/аэропорт - Ст. Титовка - Мурманск/аэропорт)
- Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер до г. Мурманска и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее (такси аэропорт - Мурманск около 700 руб.)
- Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, полис ОМС;
- термобелье;
- cпортивные штаны и куртку (под наш комбинезон);
- шапку, перчатки;
- 2-3 пары термоносков;
- солнцезащитные очки;
- повседневную одежду и обувь для нахождения на базе;
- дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобелье, теплую шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
- предметы личной гигиены;
- вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
- зарядники, можно powerbank;
- с середины августа по ноябрь — фонарик;
- вещи, которые берете с собой в тур, должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок — идеальный вариант).
Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на ГАЗ-66, и продолжить путь с легким рюкзаком.
Когда лучше прилетать/вылетать?
Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 08:30 утра первого дня тура мы встречаемся на 2 этаже отеля «Азимут» (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена.
Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки;
Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30–40 минут.
Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».
Вылет — рейсы, начиная с 23:30 последнего дня тура.
Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним.
Тур заканчивается в 19:00–21:00 в зависимости от погодных и прочих условий.
Какое питание в туре?
«Вкуснейшие» блюда арктической кухни от нашего шеф-повара на базе и сытный перекус на маршруте!
Кафе:
- завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/вафли с джемами и сметаной, чай, кофе;
- ужин в формате «шведский стол»: суп (шурпа из оленины, суп сливочный с крабом, суп из местных грибов), мясо/рыба (стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины) с гарниром, салаты, фрукты, морс из брусники, компот из шиповника, чай, кофе;
- в любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты;
- на вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии);
- приготовим вегетарианские/постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура).
Возможны ли изменения в программе?
Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным.
При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
Будет ли мобильная связь?
Мобильной связи и wi-fi на базе нет. Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от базы.
На маршруте связи практически нет, только Мегафон в некоторых местах.
Сколько гидов сопровождает группу?
На один автобус — 1 гид и 1 водитель.
Как будет перевозиться мой багаж?
Ваш багаж поедет вместе с вами в салоне автобуса. Рекомендуем брать непромокаемые мягкие сумки или рюкзаки.
Могу ли я оставить где-то ненужные в туре вещи?
Да, вы можете оставить их в нашем контейнере (закрывающемся на ключ) на Старой Титовке.
Можно ли получить вегетарианское питание?
Сообщите нам, пожалуйста, это при бронировании тура, мы предупредим повара.
Есть ли на базе электричество, wi-fi?
Да, утром и вечером работает генератор, вы можете зарядить устройства от розеток в номере, wi-fi на базе нет.
Могу ли я сам приехать на Старую Титовку?
Можете. В кемпинге есть платная охраняемая парковка. Компенсация расходов на трансфер в этом случае не производится.
Могу ли я взять с собой собаку?
Мы ничего не имеем против четвероногих друзей, но на базе живет лис. Это небезопасно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!