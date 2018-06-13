Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Групповой тур в Мурманске

Охота на северное сияние

4.7
3 отзыва
Скидка 15% при бронировании и оплате 50% стоимости тура до 30.04.2024. В легендах рассказывают, что сияние загорается, когда олень в своем полёте задевает рогами небо.

Приглашаем вас увидеть эту красоту своими глазами и составить своё мнение об этом неповторимом природном явлении! Красивым дополнением к необыкновенному чуду будут осенние виды полуострова Рыбачий и побережье Ледовитого океана.

За 4 дня путешествия на автобусе ГАЗ-66 вы увидите каскады водопадов, действующий маяк, севшее на мель судно, саамскую святыню, фантастический сад камней, берег «Армагеддон», сохранившиеся укрепления времен ВОВ, комплекс береговой артиллерии, заброшенные гарнизоны и еще очень много всего интригующего и потрясающего!
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт
24
окт
1
ноя

Что вас ожидает:

Охота на северное сияние
Охота на северное сияние
Отправимся на поиски завораживающего природного явления
Панорамы Баренцева моря
Панорамы Баренцева моря
Прогуляемся по пляжу, увидим каменистый берег «Армагеддон» и Вайдагубский маяк
Проживание в монгольских юртах
Проживание в монгольских юртах
Погрузимся в этническую атмосферу, расположившись в теплых и уютных юртах

Программа тура по дням

1 день

Через перевал на полуостров Рыбачий

08:30 Встреча группы на ресепшене отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82).

Трансфер в Старую Титовку.

Старт со Ст. Титовки.

Маршрут: Ст. Титовка Пьяный ручей губа Кутовая.

Прибытие на базу, размещение.

Ужин.

Баня по желанию.

Интересное в этот день:

  • Общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья;
  • красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.;
  • устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
  • немецкая дорога и здание конюшни времен ВОВ;
  • горный перевал Муста-Тунтури;
  • высота «Яйцо» — место жестоких боев ВОВ;
  • первое знакомство с Баренцевым морем;
  • памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня «Прощайте, скалистые горы».

В пути: 50 км.

Через перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров РыбачийЧерез перевал на полуостров Рыбачий
2 день

Край земли. Самая северная точка Европейской части России

09:00 Завтрак.

10:00 Маршрут: губа Кутовая мыс Немецкий мыс Кекурский губа Кутовая.

Ужин.

Баня по желанию.

Интересное в этот день:

  • морские пляжи, водопад;
  • доты;
  • уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
  • старый маяк;
  • действующий Вайдагубский маяк;
  • древний норвежский колодец;
  • севшее на мель судно;
  • красивейшие утесы.

В пути: 80 км.

Край земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части РоссииКрай земли. Самая северная точка Европейской части России
3 день

Саамские легенды

09:00 Завтрак.

10:00 Маршрут: губа Кутовая Два брата Сад камней губа Кутовая.

Интересное в этот день:

  • преодоление брода;
  • древнее саамское капище Два брата;
  • фантастический сад каменных фигур.

В пути: 60 км.

Саамские легендыСаамские легендыСаамские легендыСаамские легенды
4 день

Эхо войны

09:00 Завтрак.

10:00 Сборы.

11:00 Маршрут: губа Кутовая перевал немецкая дорога горный хребет Мустатунтури (при хорошей погоде)— каскад Титовских водопадов Ст. Титовка.

Интересное в этот день:

  • немецкая дорога времен ВОВ;
  • многочисленные свидетельства сражений ВОВ;
  • большой Титовский водопад.

В пути: 65 км.

Эхо войныЭхо войныЭхо войны

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе — монгольские юрты на 2–4 человека.

Скидка 15% при бронировании и оплате 50% стоимости тура до 30.04.2024. Цены ниже указаны без скидки.

Стоимость тура:

  • взрослые — 61 600 руб. /чел.;
  • дети 6–14 лет — 51 000 руб. /чел.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Юрта

3 ночи

На территории базы расположены:

  • большая юрта-кафе;
  • три 2-местных жилых юрты;
  • пять 4-местных жилых юрт;
  • баня;
  • туалет;
  • административные и хозяйственные постройки.

Отопление всех помещений печное.

Электричество от генератора (с 07:00 до 00:00).

  • Мобильной связи и wi-fi на базе нет.
  • Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от базы.

На базе живет лис Митрич.

Юрты:

  • четыре односпальные кровати, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье отельного качества;
  • прикроватные столики;
  • обеденный стол + стулья;
  • стеллаж для одежды;
  • умывальник;
  • печка.

Площадь наших жилых юрт 29 м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижаме.

Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.

Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.

В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 08:00 до 00:00.

На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.

На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.

Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров.

Удобства:

Баня:

  • отделение для отдыха со столом и лавками;
  • отделение с душем и горячей водой;
  • финская сауна.

Баня рассчитана на 4 человека.

Сауна работает с 19:00 до 00:00.

Также можно принять теплый душ с утра.

Туалет:

  • 2 кабинки с отдельными входами;
  • обогреватель типа “ветерок”, включается датчиком движения при открывании двери;
  • термосиденья Биолан (теплое даже в мороз);
  • гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье, влажные салфетки.
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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • 4-дневная насыщенная экскурсионная программа по природному парку «Полуострова Рыбачий и Средний»
  • Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
  • Проживание на туристической базе
  • 3-разовое питание (завтрак и ужин Ана базе, ланч на маршруте, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда)
  • Посещение бани на базе каждый вечер
  • Трансферы по программе (Мурманск/аэропорт - Ст. Титовка - Мурманск/аэропорт)
  • Согласование посещения ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний»
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер до г. Мурманска и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее (такси аэропорт - Мурманск около 700 руб.)
  • Местные деликатесы, не входящие в меню, алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, полис ОМС;
  • термобелье;
  • cпортивные штаны и куртку (под наш комбинезон);
  • шапку, перчатки;
  • 2-3 пары термоносков;
  • солнцезащитные очки;
  • повседневную одежду и обувь для нахождения на базе;
  • дополнительно для туров в июне и сентябре: теплое термобелье, теплую шапку, теплые перчатки, теплые спортивные куртку и брюки;
  • предметы личной гигиены;
  • вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
  • зарядники, можно powerbank;
  • с середины августа по ноябрь — фонарик;
  • вещи, которые берете с собой в тур, должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок — идеальный вариант).

Ваш чемодан вы можете оставить на Старой Титовке, где мы пересаживаемся на ГАЗ-66, и продолжить путь с легким рюкзаком.

Когда лучше прилетать/вылетать?

Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 08:30 утра первого дня тура мы встречаемся на 2 этаже отеля «Азимут» (Мурманск, пр. Ленина, 82) — на диванчиках напротив ресепшена.

Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки;

Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30–40 минут.

Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».

Вылет — рейсы, начиная с 23:30 последнего дня тура.

Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним.

Тур заканчивается в 19:00–21:00 в зависимости от погодных и прочих условий.

Какое питание в туре?

«Вкуснейшие» блюда арктической кухни от нашего шеф-повара на базе и сытный перекус на маршруте!

Кафе:

  • завтрак в формате «шведский стол»: яичница с беконом, каша на молоке, блинчики/вафли с джемами и сметаной, чай, кофе;
  • ужин в формате «шведский стол»: суп (шурпа из оленины, суп сливочный с крабом, суп из местных грибов), мясо/рыба (стейки из семги, палтуса, котлеты из оленины) с гарниром, салаты, фрукты, морс из брусники, компот из шиповника, чай, кофе;
  • в любое время в свободном доступе в кафе: чай, кофе, печенье, конфеты, фрукты;
  • на вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (при наличии);
  • приготовим вегетарианские/постные блюда по предварительному запросу (предупредите нас при бронировании тура).
Возможны ли изменения в программе?

Гид-проводник имеет право: прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным.

При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.

Будет ли мобильная связь?

Мобильной связи и wi-fi на базе нет. Ловит Мегафон (только звонки) в сотне метров от базы.

На маршруте связи практически нет, только Мегафон в некоторых местах.

Сколько гидов сопровождает группу?

На один автобус — 1 гид и 1 водитель.

Как будет перевозиться мой багаж?

Ваш багаж поедет вместе с вами в салоне автобуса. Рекомендуем брать непромокаемые мягкие сумки или рюкзаки.

Могу ли я оставить где-то ненужные в туре вещи?

Да, вы можете оставить их в нашем контейнере (закрывающемся на ключ) на Старой Титовке.

Можно ли получить вегетарианское питание?

Сообщите нам, пожалуйста, это при бронировании тура, мы предупредим повара.

Есть ли на базе электричество, wi-fi?

Да, утром и вечером работает генератор, вы можете зарядить устройства от розеток в номере, wi-fi на базе нет.

Могу ли я сам приехать на Старую Титовку?

Можете. В кемпинге есть платная охраняемая парковка. Компенсация расходов на трансфер в этом случае не производится.

Могу ли я взять с собой собаку?

Мы ничего не имеем против четвероногих друзей, но на базе живет лис. Это небезопасно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 июня 2018
Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
Е
14 мар 2018
Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!
Д
1 мар 2018
С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров.
Никто из нас за рулём снегохода никогда не сидел.
21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу.
А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км.
Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу.
Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!!
Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!!
Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали.
Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность.
После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува.
На базе нас встретил приветливый парень Роман.
Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!!
Отдыхали на полную катушку!
Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!!
Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь.
Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!!
Очень просим премировать Виталия и Романа!!!

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