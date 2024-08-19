Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь с собой непродуваемую и непромокаемую одежду. 90% времени мы будем находиться на берегу Баренцева моря и тут возможны резкие изменения погоды.
Обязательно иметь с собой паспорт гражданина РФ (мы будем находиться на приграничной территории).
С 01.06.2023 правительство Мурманской области ввело плату за посещение ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний» в размере 300 руб. с человека в сутки. От оплаты освобождаются дети школьного возраста.
Проживание. В палатках. Палатки мы предоставляем (включено в стоимость). Спальные мешки желательно иметь свои, но если нет — мы предоставим.
Питание. Питание включено в стоимость, но не запрещается брать с собой любимые деликатесы и напитки. Если у вас есть какие-то ограничения/предпочтения в еде, сообщите заранее, мы скорректируем меню для вас.
Транспорт. «УАЗ Патриот».
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Мемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва Средний
Встречаемся и отправляемся на полуостров Средний. По пути посетим мемориальный комплекс «Долина Славы», где во время ВОВ советские войска остановили наступление немецких войск. Заедем в кафе, где желающие смогут отведать потрясающие пирожки с палтусом и не только (за доплату). Утроим небольшой привал у Пьяного ручья, чтобы перекусить.
Затем поднимемся на перевал Муста-Тунтури, откуда полюбуемся видом на Средний с высоты. Спустившись, прокатимся по западному побережью полуострова, посмотрим на береговые артиллерийские орудия периода Великой Отечественной войны. Преодолевая множество бродов и ручьев, доедем до невероятно живописных скал-останцев Два Брата.
Прогуляемся по берегу «Рыжих камней», который состоит из так называемых варангеров — песчаников, меняющих свою форму под воздействием морских ветров. Здесь же обустроим палаточный лагерь и переночуем на побережье под умиротворяющий шелест прибоя.
Мысы Рыбачьего, Кийская литораль
После завтрака, пока мы сворачиваем лагерь, вы можете ещё раз прогуляться по окрестностям, и снова — в путь. Проехав через перешеек, мы окажемся на полуострове Рыбачий и обогнём его по западному побережью.
Побываем на мысе Немецкий, самой северной точке европейской части России. Посетим мыс Кекурский — одно из красивейших мест на полуостровах. Полюбуемся его скалами, уходящими волнорезами в пучину Баренцева моря. Погуляем по Кийской литорали — живописному участку берега с огромным песчаным пляжем. Неподалёку установим лагерь и останемся здесь до утра.
Мыс Большой Скорбеевский, музей обороны, возвращение в Мурманск
Позавтракав, прогуляемся по окрестностям и отправимся дальше. Посетим мыс Большой Скорбеевский, откуда насладимся потрясающими видами на Баренцево море, и повернём обратно в сторону цивилизации.
На выезде с полуостровов заглянем в музей обороны, снова поднимемся на хребет Муста-Тунтури, где на протяжении 4 лет проходили ожесточённые бои с немецкими войсками — до сих пор там можно найти осколки снарядов и гильз. Спустившись с перевала, возьмём курс на Мурманск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (палатки, спальные мешки)
- Питание
- Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Баня - 2500 руб. /час (минимум 2 часа)
- Посещение кафе «Новая Титовка»
- С 01.06.2023 правительство Мурманской области ввело плату за посещение ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний» в размере 300 руб. с человека в сутки
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек