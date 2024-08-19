На самый-самый север: автотур по Рыбачьему и Среднему

Посетить самые живописные места полуостровов и провести две ночи под успокаивающий шум прибоя
Едем любоваться первозданной природой северной земли: скалами-останцами причудливых форм, бескрайней тундрой и живописными мысами, высокими перевалами и своенравным Баренцевым морем. Вас ждут две ночи прямо на побережье, где будете только
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вы, глубина заполярного неба и шелест волн. На протяжении всего маршрута мы сделаем множество остановок в самых красивых местах. Вы узнаете о событиях, происходивших здесь в период Великой Отечественной войны.

Всего мы проедем около 460 км, 200 из которых будут с асфальтом, а остальные — бездорожье вдали от цивилизации.

На самый-самый север: автотур по Рыбачьему и Среднему
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь с собой непродуваемую и непромокаемую одежду. 90% времени мы будем находиться на берегу Баренцева моря и тут возможны резкие изменения погоды.
Обязательно иметь с собой паспорт гражданина РФ (мы будем находиться на приграничной территории).
С 01.06.2023 правительство Мурманской области ввело плату за посещение ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний» в размере 300 руб. с человека в сутки. От оплаты освобождаются дети школьного возраста.

Проживание. В палатках. Палатки мы предоставляем (включено в стоимость). Спальные мешки желательно иметь свои, но если нет — мы предоставим.

Питание. Питание включено в стоимость, но не запрещается брать с собой любимые деликатесы и напитки. Если у вас есть какие-то ограничения/предпочтения в еде, сообщите заранее, мы скорректируем меню для вас.

Транспорт. «УАЗ Патриот».

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Мемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва Средний

Встречаемся и отправляемся на полуостров Средний. По пути посетим мемориальный комплекс «Долина Славы», где во время ВОВ советские войска остановили наступление немецких войск. Заедем в кафе, где желающие смогут отведать потрясающие пирожки с палтусом и не только (за доплату). Утроим небольшой привал у Пьяного ручья, чтобы перекусить.

Затем поднимемся на перевал Муста-Тунтури, откуда полюбуемся видом на Средний с высоты. Спустившись, прокатимся по западному побережью полуострова, посмотрим на береговые артиллерийские орудия периода Великой Отечественной войны. Преодолевая множество бродов и ручьев, доедем до невероятно живописных скал-останцев Два Брата.

Прогуляемся по берегу «Рыжих камней», который состоит из так называемых варангеров — песчаников, меняющих свою форму под воздействием морских ветров. Здесь же обустроим палаточный лагерь и переночуем на побережье под умиротворяющий шелест прибоя.

Мемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва СреднийМемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва СреднийМемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва СреднийМемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва СреднийМемориальный комплекс, перевал Муста-Тунтури, западный берег п-ва Средний
2 день

Мысы Рыбачьего, Кийская литораль

После завтрака, пока мы сворачиваем лагерь, вы можете ещё раз прогуляться по окрестностям, и снова — в путь. Проехав через перешеек, мы окажемся на полуострове Рыбачий и обогнём его по западному побережью.

Побываем на мысе Немецкий, самой северной точке европейской части России. Посетим мыс Кекурский — одно из красивейших мест на полуостровах. Полюбуемся его скалами, уходящими волнорезами в пучину Баренцева моря. Погуляем по Кийской литорали — живописному участку берега с огромным песчаным пляжем. Неподалёку установим лагерь и останемся здесь до утра.

Мысы Рыбачьего, Кийская литоральМысы Рыбачьего, Кийская литоральМысы Рыбачьего, Кийская литоральМысы Рыбачьего, Кийская литоральМысы Рыбачьего, Кийская литораль
3 день

Мыс Большой Скорбеевский, музей обороны, возвращение в Мурманск

Позавтракав, прогуляемся по окрестностям и отправимся дальше. Посетим мыс Большой Скорбеевский, откуда насладимся потрясающими видами на Баренцево море, и повернём обратно в сторону цивилизации.

На выезде с полуостровов заглянем в музей обороны, снова поднимемся на хребет Муста-Тунтури, где на протяжении 4 лет проходили ожесточённые бои с немецкими войсками — до сих пор там можно найти осколки снарядов и гильз. Спустившись с перевала, возьмём курс на Мурманск.

Мыс Большой Скорбеевский, музей обороны, возвращение в МурманскМыс Большой Скорбеевский, музей обороны, возвращение в МурманскМыс Большой Скорбеевский, музей обороны, возвращение в МурманскМыс Большой Скорбеевский, музей обороны, возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (палатки, спальные мешки)
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
  • Баня - 2500 руб. /час (минимум 2 часа)
  • Посещение кафе «Новая Титовка»
  • С 01.06.2023 правительство Мурманской области ввело плату за посещение ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний» в размере 300 руб. с человека в сутки
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 08:30
Завершение: Мурманск, 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаПрирода и пейзажи

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