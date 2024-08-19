Необходимо иметь с собой непродуваемую и непромокаемую одежду. 90% времени мы будем находиться на берегу Баренцева моря и тут возможны резкие изменения погоды.

Обязательно иметь с собой паспорт гражданина РФ (мы будем находиться на приграничной территории).

С 01.06.2023 правительство Мурманской области ввело плату за посещение ООПТ «Полуострова Рыбачий и Средний» в размере 300 руб. с человека в сутки. От оплаты освобождаются дети школьного возраста.

Проживание. В палатках. Палатки мы предоставляем (включено в стоимость). Спальные мешки желательно иметь свои, но если нет — мы предоставим.

Питание. Питание включено в стоимость, но не запрещается брать с собой любимые деликатесы и напитки. Если у вас есть какие-то ограничения/предпочтения в еде, сообщите заранее, мы скорректируем меню для вас.

Транспорт. «УАЗ Патриот».

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.