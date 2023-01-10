Длиться это шоу может от нескольких минут до нескольких дней! Но Заполярье — это не только северное сияние, это ещё и студеные волны Ледовитого океана, бескрайние снега, освещённые разноцветными огнями города в полярной ночи, пушистые северные олени, ласковые умные хаски, сафари на снегоходах в величественных зимних Хибинах… Север зовет!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Мурманску
Прибытие в аэропорт Мурманск или на ж/д вокзал.
Встреча и перевозка в гостиницу «Меридиан» в центре города.
Обед рекомендован в ресторане отеля.
Встреча с гидом в 16:00 и выезд на экскурсию по городу, включая экскурсию на первом атомном ледоколе «Ленин».
В 19:00, возвращение в гостиницу.
Ужин в одном из рекомендованных ресторанов.
Ночлег.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).
Териберка
Завтрак.
09:00 Выезд из Мурманска.
Вам предстоит проехать по высоким плоскогорьям, открытым всем ветрам, чтобы достичь берега Баренцева моря.
По прибытии в Териберку вам покажут места съёмок знаменитого фильма «Левиафан».
Затем вы спуститесь на широкий песчаный пляж, чтобы увидеть незамерзающие воды Баренцева моря.
Обед в ресторане (комплексный).
После обеда вас ждет путешествие к зимним фьордам Баренцева моря, куда вы отправитесь на санях за снегоходами (при условии достаточности снежного покрова).
Вы увидите пляж круглых камней, замерзший водопад, простор Ледовитого океана.
Вечером возвращение в Мурманск.
Ночлег в гостинице.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).
Включено питание: завтрак, обед.
Хаски-Парк, SPA-отдых в городе Кировск
Завтрак.
09:30 Выезд в Хаски-Парк.
Вы узнаете удивительную историю породы сибирской Хаски, пройдёте в вольеры и сможете пообщаться с очаровательными и умными собаками.
Вы побываете в реконструированном саамском стойбище, познакомитесь с образом жизни и быта народа Саами, каким он был более столетия назад, погладите пушистых северных оленей.
Затем вас ждет катание на собачьих упряжках по лесу и замерзшим озерам.
Во время обеда из национальных саамских блюд (уха на сливках, оленина, ягодный пирог), вы послушаете интересный рассказ о северной природе и традициях народов Севера.
После 3-часовой программы, перевозка в Кировск в спа-отель «Северная» в центре города.
В проживание включено 1,5 часа пребывания в спа-комплексе: бассейн, джакузи, сауна, хаммам. Комплекс открыт с 8:00 до 22:00.
Обед рекомендован в ресторане отеля.
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).
Включено питание: завтрак, обед.
Сафари на снегоходах, Снежная деревня
Завтрак.
09:40 Перевозка в Снежную деревню, к началу 3,5-часового сафари на снегоходах.
Вы проедете по сквозной Кукисвумской долине, соединяющей северную и южную части Хибин.
При благоприятных погодных условиях можно подняться на перевал Восточный Петрелиуса, откуда открывается великолепный вид на долины рек Малая Белая и Кунийок.
Вместо снегоходного сафари можно отправиться на Снежном автобусе на экскурсию к замерзшим фонтанам в предгорьях Хибин.
По возвращении обед в отеле-санатории «Тирвас» рядом со Снежной Деревней, а затем экскурсия в Снежной Деревне.
Это уникальное сооружение, созданное изо льда и снега, волшебная зимняя страна, дворцы и лабиринты с ледяными картинами, фигурами и украшениями.
Вы можете покататься с горки на ватрушках и походить на гигантских лыжах, прокатиться на огромном пластиковом «банане» за снегоходом (за доп. плату).
16:00 Перевозка в Мурманск в отель «Меридиан».
При условии благоприятного прогноза, вечером гид забирает группу на охоту за северным сиянием (за доп. плату).
Включено питание: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Включено питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 3 ночи в двухместном номере в гостинице «Меридиан» в Мурманске;
- 1 ночь в двухместном номере в гостинице «Северная» в Кировске.
Доплата за одноместное размещение — 16 900 рублей.
Стоимость тура на 1 человека:
- 80 000 руб. — тур с 3,5-часовым снегоходным сафари;
- 72 000 руб. —турс экскурсией на Снежном автобусе.
Варианты проживания
Конгресс Отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
В номере:
- бесплатные туалетно-косметические принадлежности;
- халат;
- туалет;
- ванна или душ;
- полотенца;
- тапочки;
- фен.
Гостиница «Северная»
Эта гостиница расположена в окруженном Хибинскими горами городе Кировск, на главной улице города ― проспекте Ленина.
Стойка регистрации гостиницы «Северная» работает круглосуточно. В числе удобств фитнес-центр и бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и обставлены мебелью из темного дерева.
В каждом номере установлен телевизор и оборудована собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В распоряжении гостей мини-бар.
В собственном ресторане гостиницы подают блюда европейской кухни, а по утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гостиница расположена всего в 1 минуте ходьбы от развлекательного центра «Большой Вудъявр». До лыжных склонов на горе Айкуайвенчорр 1 км.
В 50 метрах от гостиницы «Северная» находится автобусная остановка «Почта». Расстояние до железнодорожного вокзала Апатиты составляет 18 км, а до аэропорта Хибины ― 30 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание, указанное в программе тура:4 завтрака3 обеда
- 4 завтрака
- 3 обеда
- Перевозка из а/п Мурманск в город Мурманск и обратно
- Перевозка из Мурманска в Хаски-Парк и затем в Кировск
- Перевозка из Кировска в Снежную Деревню
- Перевозка из Снежной деревни в Мурманск
- Поездка в поселок Териберка с выездом на берег Баренцева моря
- Входной билет в природный парк «Териберка»
- Программа в Хаски-Парке, включая катание на собачьих упряжках
- 3,5-часовое снегоходное сафари в Хибинских горных тундрах или экскурсия на Снежном автобусе в предгорьях Хибин
- 3-часовая экскурсия по Мурманску, включая посещение ледокола «Ленин»
- Входной билет в Снежную Деревню
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение — 16 900 руб. /чел.
- Выезд на охоту за северным сиянием (трансфер и услуги гида-фотографа) — 5 000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- г. Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- медицинский полис;
- термобелье;
- теплые штаны;
- свитер;
- пуховка;
- теплая шапка;
- ветрозащитная маска;
- горнолыжные очки;
- теплые плотные варежки;
- теплая обувь;
- рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки;
- средства индивидуальной гигиены.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организовано экскурсионное и транспортное обслуживание?
В данном туре нет закрепленного гида, в основном все услуги сводятся к трансферным, в доп. экскурсии в погоне за северным сиянием автобусы предоставляются из возможных по наличию у транспортной компании, гид-фотограф это человек, услуги которого оплачиваются вне зависимости от того было ли северное сияние или нет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору