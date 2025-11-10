Приглашаем вас в путешествие на край света! Поездка на комфортном автомобиле из Мурманска в Териберку — одно из самых живописных мест на берегу Баренцева моря.
Описание экскурсииАвтопутешествие в Териберку Приглашаем вас в путешествие на край света! Мы предлагаем комфортный и безопасный трансфер и интересную экскурсию из Мурманска — одно из самых живописных мест на берегу Баренцева моря. Это путешествие подарит вам возможность насладиться уникальными природными пейзажами и атмосферой северной природы. В процессе поездки вы сможете увидеть:
- Бескрайние живописные просторы тундры, которые завораживают своей первозданной красотой и дарят ощущение свободы.
- Колоссальную Кольскую ВЭС — самую большую ВЭС в мире за Полярным кругом, которая величественно возвышается над ландшафтом и является символом современного энергетического прогресса.
- Териберкскую ГЭС, гармонично вписанную в окружающую природу, где вы сможете узнать о ее значении для региона.
- Сад камней — уникальное место, где находятся неповторимые композиции из камней, созданные природой и временем, что делает его идеальным для фотографий и медитации.
- Скелет кита из фильма “Левиафан” – приобрёл известность благодаря участию в российском фильме;
- Гигантские качели на берегу моря – здесь начинается безбрежный океан, и вы сможете насладиться потрясающими видами. Качели установлены на самом краю берега, откуда открывается вид на бескрайние морские просторы. Качаясь на них, вы почувствуете себя частью этой величественной природы.
- Кладбище кораблей – это место стало своеобразным музеем под открытым небом. Старые рыболовные суда теперь стали частью истории Териберки. Вы сможете узнать больше о жизни местных жителей и их традициях.
- Корабль, выброшенный на берег – на борту не было ни единого члена экипажа. Теперь он стал частью истории Териберки и напоминает о том, что море может быть опасным и непредсказуемым.
- Трон в стиле “Игры престолов” – если вы поклонник сериала “Игра престолов”, то это место точно для вас. Трон установлен к соревнованиям Кубка мира по силовому экстриму. Он выполнен в стиле тронного зала Вестероса и привлекает внимание любителей кино и необычных мест.
- Инсталляция “Место встречи изменить нельзя” – эта инсталляция создана из рыбацких лодок и символизирует важность этого места для жителей Териберки. Она напоминает о том, что здесь всегда можно найти друзей и единомышленников.
- Ферма Хаски и Северных оленей – Вы сможете погладить животных и покормить их с руки. Хаски и северные олени — это одни из самых дружелюбных животных, которые будут рады познакомиться с вами поближе.
- Заброшенная школа– здание школы украшено граффити, которые создают атмосферу заброшенности и таинственности. Вы сможете почувствовать дух прошлого и представить себе, какой была жизнь в этом месте раньше.
- Водопад Малого Батарейского озера – здесь воды озера, словно по невидимой лестнице, спускаются к самому Баренцеву морю;
- Каменный пляж “Яйца дракона” – пляж с огромными валунами, которые напоминают о древних временах. Прогуливаясь по этому пляжу, вы сможете представить себе, как выглядели эти места миллионы лет назад; Этот трансфер не только доставит вас в Териберку, но и станет незабываемым путешествием по северным просторам, полным красоты и вдохновения. Важная информация: Давайте вместе посетим жемчужину Заполярного края – село Териберка. Вы сможете открыть для себя уникальную красоту и атмосферу Териберки – места, где природа демонстрирует свою мощь и величие. Вы увидите живописные пейзажи, которые вдохновляли создателей фильма “Левиафан”, а также сможете насладиться неповторимым вкусом морепродуктов из Баренцева моря и если повезет своими глазами увидеть величественных обителей морских пучин.
По пятницам с 20:00 до 21:00 и в выходные с 8:00 до 19:30.
Что включено
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск
Завершение: Мурманск или другое место по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам с 20:00 до 21:00 и в выходные с 8:00 до 19:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Давайте вместе посетим жемчужину Заполярного края - село Териберка
- Вы сможете открыть для себя уникальную красоту и атмосферу Териберки - места, где природа демонстрирует свою мощь и величие. Вы увидите живописные пейзажи, которые вдохновляли создателей фильма «Левиафан», а также сможете насладиться неповторимым вкусом морепродуктов из Баренцева моря и если повезет своими глазами увидеть величественных обителей морских пучин
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
