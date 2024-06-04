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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 114 отзывов В Териберку - с юмором, легендами и хаски Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями от 19 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 20 отзывов Териберка - ворота потрясающей Арктики Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья от 16 700 ₽ за всё до 6 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком Начало: По договоренности от 8 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 45 отзывов Териберка. Песнь Севера Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка Начало: В удобном вам месте г. Мурманска от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Мурманск: путешествие к сердцу Арктики Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи Начало: По договорённости от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 107 отзывов Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей от 19 000 ₽ за всё до 16 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 9 часов 27 отзывов Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики Начало: В г. Мурманск 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 81 отзыв Знакомство с Мурманском и историей русского флота Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 67 отзывов Добро пожаловать в Мурманск Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Мегаполис за Полярным кругом Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом 8 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Популярное предложение Мончегорск - «красивый город в тундре» Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии» Начало: В черте Мурманска от 19 490 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский Съездить на юг полуострова, сравнить Белое море с Баренцевым и оценить красоту Кандалакшского залива от 25 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов По берегам Кольского фьорда Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска Начало: У вашего места проживания от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Кола - первая столица Заполярья Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове Начало: в Коле от 1 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Ловозерские тундры: треккинг в горы Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова от 19 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 10 часов 6 отзывов С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера от 42 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине 🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Каякинг по рекам и озёрам Кольского Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании Начало: В центре Мурманска от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 13 отзывов Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури Провести день наедине с магической природой Русского Севера от 28 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую Начало: На ул. Марата 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоступах Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.