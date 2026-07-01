читать дальше уменьшить

приехал вовремя и мы отправились в наше путешествие. По дороге было много информации об истории края, причём не только исторические факты, но и интересные легенды. Все преподносилось легко и м юмором. В пути останавливались в красивых мест ах, чтобы сделать фото, правда, там все места красивые. Часть дороги из -за ремонта была не очень хорошая, но и в этом были свои плюсы: можно лучше рассмотреть окружающие пейзажи, а они завораживают. В Териберке посмотрели" кладбище кораблей", а затем отправились к водопаду. Пешая тропа меня немного пугала, т. к. есть проблема со здоровьем и в пути нужны остановки для отдыха. Спасибо Сергею, терпеливо ждал пока я устраивала" привалы", попутно рассказывал о встреченных по дороге представителях флоры. Попробовали ягодки. Отдельное спасибо Сергею за то, что нес мой рюкзак, а ещё выступил в роли фотографа. В ходе нашего тура посетили все основные локации. Окружающая природа достойна только восхищения! Была дегустация икры морского ежа и попробовала морской гребешок. Ещё организаторами тура были приготовлены настойки и варенье из лесных ягод. Все было вкусно. Морские деликатесы, конечно, на любителя.

Немного устав,но в то же время, получив заряд бодрости от увиденного отправились в обратный путь.

Хочу поблагодарить организаторов тура - Яну,её команду и,конечно,моего гида Сергея за то, что предоставили возможность увидеть всю красоту Териберки и вашего северного края. Успехов вам в работе! И дальше дарите людям возможность видеть прекрасное!