Гастропутешествие из Мурманска в Териберку

Побывать в посёлке на краю света и попробовать морские деликатесы на берегу океана

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Ответы на вопросы
Это не просто классическая экскурсия в Териберку, а настоящее гастроприключение! Вы увидите все известные локации заполярного посёлка, но этим всё не ограничится.

Мы устроим чаепитие прямо на берегу Северного Ледовитого океана: угостим вас домашними настойками, вареньем и травяным чаем. А еще свежевыловленными морскими ежами и гребешками (включено в стоимость).
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
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Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Териберки

Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы постоите посреди бескрайней тундры и «на краю земли». Покачаетесь на качелях у моря и сделаете множество сногсшибательных фото.

Чаепитие у океана

Мы угостим вас домашними настойками и вареньем из северных ягод: морошки, черники и голубики. А также вкуснейшим травяным иван-чаем, собранным своими руками. Кроме того, вы попробуете морские деликатесы, которые еще утром были на дне Баренцева моря: гребешки и морских ежей. Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсии проходят на подготовленных минивэнах и внедорожниках
  • Транспорт и дегустации включены в стоимость
  • По запросу мы можем добавить в маршрут хаски парк, оленью ферму, пивоварню, кафе/ресторан. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Териберка
Баренцево море
Мурманская область
Набережная
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