Приглашаем вас в увлекательное гастропутешествие из Мурманска в Териберку, где вы не только исследуете живописные локации заполярного посёлка, но и окунётесь в мир северной кухни.
На берегу Северного Ледовитого океана вас
На берегу Северного Ледовитого океана вас
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🛳️ Заброшенные корабли
- 🏞️ Водопад среди красных скал
- 🌊 Пляж с драконьими камнями
- 🐋 Скелет настоящего кита
- 🍇 Дегустация северных ягод и морских деликатесов
- 🚗 Комфортное путешествие на минивэнах и внедорожниках
Лучшее время для посещения
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мар
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май
июн
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Лучшее время для гастропутешествия из Мурманска в Териберку - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, хотя температура может быть ниже. В остальное время года условия становятся более суровыми, но для любителей зимних пейзажей и северного сияния поездка может стать настоящим приключением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ветряные мельницы
- Заброшенные корабли
- Батарейский водопад
- Пляж с драконьими камнями
- Скелет кита
Описание экскурсии
Знаковые места Териберки
Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы постоите посреди бескрайней тундры и «на краю земли». Покачаетесь на качелях у моря и сделаете множество сногсшибательных фото.
Чаепитие у океана
Мы угостим вас домашними настойками, а также вкуснейшим травяным иван-чаем, собранным своими руками. Кроме того, вы попробуете морские деликатесы, которые еще утром были на дне Баренцева моря: гребешки и морских ежей. Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсии проходят на подготовленных минивэнах и внедорожниках
- Транспорт и дегустации включены в стоимость
- По запросу мы можем добавить в маршрут хаски парк, оленью ферму, пивоварню, кафе/ресторан. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 412 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все прошло отлично, спасибо большое Максиму за прекрасную экскурсию, очень приятный и внимательный человек, хороший и аккуратный водитель. Маршрут, время, все продумано, нет никакой спешки, где нужно сфотографирует, где нужно подождет. Свежие морепродукты с домашними настойками отдельное удовольствие) Спасибо за отличный день, рекомендую!
+2
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С
Бронировали индивидуальную экскурсию в Териберку на двоих. Комфортная большая машина. Гид Максим был очень внимателен, в дороге рассказывал про Мурманск и окрестности и про все, что мы видели на пути.
+1
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Давно хотелось побывать на краю света. Такая возможность появилась, еду в Териберку. Забронировала "гастротур'', т. е. с возможностью попробовать местные деликатесы.
Моим гидом был Сергей. Скажу сразу, наша поездка удалась! Сергей
Моим гидом был Сергей. Скажу сразу, наша поездка удалась! Сергей
+1
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Все было здорово! Экскурсия прошла с гидом Сергеем. Интеллигентный и очень вежливый, внимательный собеседник и гид. Териберка - моя давняя мечта, я невероятно счастлива была побывать здесь, да еще и
+1
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Были на экскурсии с Александром. Очень интересно, очень вкусно и очень познавательно. Всем горячо рекомендую! Виды божественные, воздух чистейший, гребешки с ежами и настойкой очень вкусные 😁 даже морошку своими руками по собирали и поели, попробовали воронику.
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В
Великолепные впечатления от тура. Еще перед оплатой мы договорились с организатором о небольших модернизациях в программе экскурсии, чтобы провести в Териберке больше времени - с этим не возникло никаких проблем,
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