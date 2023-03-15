Это не просто классическая экскурсия в Териберку, а настоящее гастроприключение! Вы увидите все известные локации заполярного посёлка, но этим всё не ограничится. Мы устроим чаепитие прямо на берегу Северного Ледовитого океана: угостим вас домашними настойками, вареньем и травяным чаем. А еще свежевыловленными морскими ежами и гребешками (включено в стоимость).

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знаковые места Териберки

Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы постоите посреди бескрайней тундры и «на краю земли». Покачаетесь на качелях у моря и сделаете множество сногсшибательных фото.

Чаепитие у океана

Мы угостим вас домашними настойками и вареньем из северных ягод: морошки, черники и голубики. А также вкуснейшим травяным иван-чаем, собранным своими руками. Кроме того, вы попробуете морские деликатесы, которые еще утром были на дне Баренцева моря: гребешки и морских ежей. Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю.

Организационные детали