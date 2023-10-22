Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Этот край подарит вам нечто необычное — эмоции до мурашек от бесконечных белых просторов, одиноких застывших кораблей, пляжа с гладкими валунами, которые северное море отшлифовало до блеска. Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа!
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Северные фотолокации
Путь в Териберку будет лежать через тундру. Мы сделаем две остановки (каждая на 10 минут) — в ветропарке и на перевале у горы Эривейв. Вы полюбуетесь красотой русской Лапландии и сделаете фотографии бескрайних снежных просторов.
Кладбище кораблей
После перевала дорога пойдёт мимо Серебрянского водохранилища к морю. В Териберке нас ждёт кладбище кораблей, где вы сделаете атмосферные фото рядом со скелетами рыболовецких судов прошлого века.
Природный парк «Териберка» и Баренцево море
В Новой Териберке посетим знаменитый пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад, несущий воды через узкое ущелье в Арктику. В летне-осенний период пройдём пешком 1,5–2 км в одну сторону, в зимнюю пору поедем на комфортных санях (по 6 человек), запряжённых в снегоход. Эта часть маршрута займёт около 1,5 часов.
Морские деликатесы, настойки и самые северные качели
После прогулки отвезём вас в ресторан, где вы оцените северную кухню — блюда из палтуса, трески, крабов, оленины. А брусничные и морошковые настойки согреют и поднимут настроение. На обед отведём около часа.
Потом отправимся на оленью ферму и к дружелюбным хаски. Закончим поездку на самых северных качелях у песчаного пляжа и увидим скелет кита из фильма «Левиафан». А ещё посмотрим на заброшенные объекты — самую северную пивоварню и опустевшую более 15 лет назад школу.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на внедорожниках и услуги гида
- Дополнительные расходы: посещение природного парка «Териберка» — 360 руб. /чел., посещение хаски-парка и оленефермы — 100 руб. /чел., обед в ресторане — от 1000 руб., оплата саней в зимний период — 1000 руб. /чел.
- Выезд из Мурманска в 9:00. Дорога до Териберки займёт около 2,5 часов (в зависимости от погоды и продолжительности фотосессий на маршруте)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.