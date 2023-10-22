Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)

Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей

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Териберка не обласкает вас солнцем и тёплой волной. Наша поездка — совершенно иной тип отдыха.

Этот край подарит вам нечто необычное — эмоции до мурашек от бесконечных белых просторов, одиноких застывших кораблей, пляжа с гладкими валунами, которые северное море отшлифовало до блеска. Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа!
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Северные фотолокации

Путь в Териберку будет лежать через тундру. Мы сделаем две остановки (каждая на 10 минут) — в ветропарке и на перевале у горы Эривейв. Вы полюбуетесь красотой русской Лапландии и сделаете фотографии бескрайних снежных просторов.

Кладбище кораблей

После перевала дорога пойдёт мимо Серебрянского водохранилища к морю. В Териберке нас ждёт кладбище кораблей, где вы сделаете атмосферные фото рядом со скелетами рыболовецких судов прошлого века.

Природный парк «Териберка» и Баренцево море

В Новой Териберке посетим знаменитый пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад, несущий воды через узкое ущелье в Арктику. В летне-осенний период пройдём пешком 1,5–2 км в одну сторону, в зимнюю пору поедем на комфортных санях (по 6 человек), запряжённых в снегоход. Эта часть маршрута займёт около 1,5 часов.

Морские деликатесы, настойки и самые северные качели

После прогулки отвезём вас в ресторан, где вы оцените северную кухню — блюда из палтуса, трески, крабов, оленины. А брусничные и морошковые настойки согреют и поднимут настроение. На обед отведём около часа.

Потом отправимся на оленью ферму и к дружелюбным хаски. Закончим поездку на самых северных качелях у песчаного пляжа и увидим скелет кита из фильма «Левиафан». А ещё посмотрим на заброшенные объекты — самую северную пивоварню и опустевшую более 15 лет назад школу.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на внедорожниках и услуги гида
  • Дополнительные расходы: посещение природного парка «Териберка» — 360 руб. /чел., посещение хаски-парка и оленефермы — 100 руб. /чел., обед в ресторане — от 1000 руб., оплата саней в зимний период — 1000 руб. /чел.
  • Выезд из Мурманска в 9:00. Дорога до Териберки займёт около 2,5 часов (в зависимости от погоды и продолжительности фотосессий на маршруте)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Мурманская область
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