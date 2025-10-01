Териберка не обласкает вас солнцем и тёплой волной. Наша поездка — совершенно иной тип отдыха. Этот край подарит вам нечто необычное — эмоции до мурашек от бесконечных белых просторов, одиноких застывших кораблей, пляжа с гладкими валунами, которые северное море отшлифовало до блеска. Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа!

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Описание экскурсии

Северные фотолокации

Путь в Териберку будет лежать через тундру. Мы сделаем две остановки (каждая на 10 минут) — в ветропарке и на перевале у горы Эривейв. Вы полюбуетесь красотой русской Лапландии и сделаете фотографии бескрайних снежных просторов.

Кладбище кораблей

После перевала дорога пойдёт мимо Серебрянского водохранилища к морю. В Териберке нас ждёт кладбище кораблей, где вы сделаете атмосферные фото рядом со скелетами рыболовецких судов прошлого века.

Природный парк «Териберка» и Баренцево море

В Новой Териберке посетим знаменитый пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад, несущий воды через узкое ущелье в Арктику. В летне-осенний период пройдём пешком 1,5–2 км в одну сторону, в зимнюю пору поедем на комфортных санях (по 6 человек), запряжённых в снегоход. Эта часть маршрута займёт около 1,5 часов.

Морские деликатесы, настойки и самые северные качели

После прогулки отвезём вас в ресторан, где вы оцените северную кухню — блюда из палтуса, трески, крабов, оленины. А брусничные и морошковые настойки согреют и поднимут настроение. На обед отведём около часа.

Потом отправимся на оленью ферму и к дружелюбным хаски. Закончим поездку на самых северных качелях у песчаного пляжа и увидим скелет кита из фильма «Левиафан». А ещё посмотрим на заброшенные объекты — самую северную пивоварню и опустевшую более 15 лет назад школу.

Организационные детали