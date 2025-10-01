Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Териберка не обласкает вас солнцем и тёплой волной. Наша поездка — совершенно иной тип отдыха.
Этот край подарит вам нечто необычное — эмоции до мурашек от бесконечных белых просторов, одиноких застывших кораблей, пляжа с гладкими валунами, которые северное море отшлифовало до блеска. Здесь чувствуешь себя героем фэнтези и понимаешь, что сюда тебя привела душа!
Путь в Териберку будет лежать через тундру. Мы сделаем две остановки (каждая на 10 минут) — в ветропарке и на перевале у горы Эривейв. Вы полюбуетесь красотой русской Лапландии и сделаете фотографии бескрайних снежных просторов.
Кладбище кораблей
После перевала дорога пойдёт мимо Серебрянского водохранилища к морю. В Териберке нас ждёт кладбище кораблей, где вы сделаете атмосферные фото рядом со скелетами рыболовецких судов прошлого века.
Природный парк «Териберка» и Баренцево море
В Новой Териберке посетим знаменитый пляж «Яйца дракона» и Батарейский водопад, несущий воды через узкое ущелье в Арктику. В летне-осенний период пройдём пешком 1,5–2 км в одну сторону, в зимнюю пору поедем на комфортных санях (по 6 человек), запряжённых в снегоход. Эта часть маршрута займёт около 1,5 часов.
Морские деликатесы, настойки и самые северные качели
После прогулки отвезём вас в ресторан, где вы оцените северную кухню — блюда из палтуса, трески, крабов, оленины. А брусничные и морошковые настойки согреют и поднимут настроение. На обед отведём около часа.
Потом отправимся на оленью ферму и к дружелюбным хаски. Закончим поездку на самых северных качелях у песчаного пляжа и увидим скелет кита из фильма «Левиафан». А ещё посмотрим на заброшенные объекты — самую северную пивоварню и опустевшую более 15 лет назад школу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на внедорожниках и услуги гида
Дополнительные расходы: посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽/чел., посещение хаски-парка и оленефермы — 150 ₽/чел., обед в ресторане — от 1000 ₽, оплата саней в зимний период — 1500 ₽/чел.
Выезд из Мурманска в 9:00. Дорога до Териберки займёт около 2,5 часов (в зависимости от погоды и продолжительности фотосессий на маршруте)
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали узнавайте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Дети до 11 лет
4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 281 туриста
Мы группа гидов. Работаем больше 4 лет. Проводим как однодневные, так и многодневные экскурсии. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие программы по Кольскому полуострову.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
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–
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Ксения
Кайфанули в поездке от души! Были как будто не с гидом, а с другом, к которому мы приехали в Мурманск)
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Дарья
Нам очень понравилась экскурсия. Хотя был пасмурный день, моросил мелкий дождь и был ветер, всё равно было отлично. Нас забрали в Мурманске от отеля, довезли с комфортом до Териберки, провели читать дальшеуменьшить
по маршруту. Видели Пляж с яйцами драконов, Батарейский водопад, Птичий базар. После обеда пляж в старой Териберке и ферма оленей. Антон очень приятный собеседник, захватил для нас дождевики и бинокль (очень пригодился на птичьем базаре). Отличный день получился. Всем довольны!
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Валерия
Спасибо гиду Виталию за отличный день в суровой Териберке! Хочется отметить отдельно индивидуальный подход: нас по времени забрали из гостиницы и после экскурсии доставили в аэропорт, поэтому мы успели всё посмотреть и попали на самолет:) В целом, экскурсия интересно спланирована, даже сувениры Виталий помог выбрать! Очень довольны, летом обязательно приедем ещё!
+1
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Danat
Спасибо нашему гиду Виталию за отличную и комфортную экскурсию. Содержательная часть, остановка на фотолокации, вояж по парку, темп перемещения - все было очень продумано и сопровождалось чутким и заботливым отношением. Мы провели очень интересный день с профессионалом своего дела, который создал для нас атмосферу приключения по этому насыщенному маршруту!
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Д
Денис
Нам очень понравилось провести день на Териберке с Владимиром! Он отличный собеседник и приятный человек! Природа шикарная. Это точно нужно увидеть!
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Валерия
Экскурсия прошла на 100/10! Очень нам повезло с экскурсоводом Владимиром, замечательный дядька, веселый и внимательный Повидали все красоты, до которых добрались, подустали, но остались крайне довольными!
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