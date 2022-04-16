Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Териберка — особенное место, где не найти высоких деревьев, зато можно найти себя. Мы совершим путешествие вдоль побережья Северного Ледовитого океана к местам «Левиафана», побываем на кладбище кораблей и пляже с драконьими яйцами, распробуем вкус свободы и уединения в колоритном поселке и сделаем десятки вдохновляющих фотографий.

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Описание фото-прогулки

Териберка — дальше только океан

Из Мурманска мы рванем в сердце Арктической тундры. По пути я расскажу о климате этих мест, об истории одинокой Териберки и жизни поселка, которая начала новый виток в 2016 году. Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света.

Магия Севера на ваших фотографиях

Главным событием нашего путешествия станет, конечно, выход к Северному Ледовитому океану! На океаническом побережье мы попьем горячего чаю, а после начнем охоту за атмосферными кадрами. Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером.

Организационные детали