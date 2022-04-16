Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Мои заказы

Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света

Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Териберка — особенное место, где не найти высоких деревьев, зато можно найти себя.

Мы совершим путешествие вдоль побережья Северного Ледовитого океана к местам «Левиафана», побываем на кладбище кораблей и пляже с драконьими яйцами, распробуем вкус свободы и уединения в колоритном поселке и сделаем десятки вдохновляющих фотографий.
4.9
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света

Описание фото-прогулки

Териберка — дальше только океан

Из Мурманска мы рванем в сердце Арктической тундры. По пути я расскажу о климате этих мест, об истории одинокой Териберки и жизни поселка, которая начала новый виток в 2016 году. Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света.

Магия Севера на ваших фотографиях

Главным событием нашего путешествия станет, конечно, выход к Северному Ледовитому океану! На океаническом побережье мы попьем горячего чаю, а после начнем охоту за атмосферными кадрами. Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека
  • Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость
  • После прогулки по Териберке мы можем пообедать в местном ресторане
  • Фотографии из поездки (до 30 снимков без обработки), снятые на профессиональную камеру Sony, отправлю вам в этот же день вечером

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 566 туристов
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
1
Юлия
Посетила Териберку 8 апреля! Оно того стоит!!! Село на краю света. Дальше - только Северный Ледовитый океан! Красоту этих мест не передать! Потрясающе!!! Мечты сбываются! 👍 Вечером получила фотографии из поездки! Спасибо!
Посетила Териберку 8 апреля! Оно того стоит!!! Село на краю света. Дальше - только Северный Ледовитый
Посетила Териберку 8 апреля! Оно того стоит!!! Село на краю света. Дальше - только Северный Ледовитый
Посетила Териберку 8 апреля! Оно того стоит!!! Село на краю света. Дальше - только Северный Ледовитый
Вам был полезен этот отзыв?
А
Невероятно!
Организация на высшем уровне! Рекомендую Фотографии, пейзажи, много интересной информации
Невероятно!
Невероятно!
Невероятно!
Невероятно!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Териберка давно была моей мечтой. Наконец она осуществилась благодаря людям, которые любят свое дело и создают максимально комфортные условия для туристов. Люба, наш гид в Териберку, сумела создать очень душевную
читать дальшеуменьшить

и уютную атмосферу во время поездки. По дороге было много интересной информации, шуток, рассказов о забавных ситуациях из прошлых поездок. По приезде в Териберку был шиповниковый чай из термоса и вкуснейшие пироги, отчего даже пронизывающий ветер не казался таким уж страшным. Ну а дальше началось просто что-то невероятное. Красота и мощь Баренцева моря, Скалистые берега и пляжи с огромными камняги, годами полируемыми волнами и ветром. Многоцветье осенней тундры. Прекрасный водопад и не менее впечатляющие озера. Крики морских птиц и шум ветра. Одним словом, северная природа во всем своем многообразии. А в самой Териберке больше всего поразил контраст между заброшенными, полуразвалившимися рыбацкими домиками и новыми отелями и коттеджами на пляже. Будет очень обидно, если со временем Териберка потеряет свою ауру, перестав быть аутентичным рыбацким поселком, превратившись в место отдыха богатых туристов. Уже сейчас она знаменита скорее гипсовым скелетом кита или гигантскими качелями на пляже, нежели своей старой архитектурой. Но, в любом случае, наше путешествие было очень интересным, познавательным и приятным во всех отношениях. Впечатления незабываемые.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Уважаемая Люба, огромное спасибо за организацию и прекрасно проведенную экскурсию! Ваша любовь к своему делу и своей земле, Ваша вовлеченность заставили нас задуматься о дополнительных поездках в Мурманскую область и
читать дальшеуменьшить

будем, конечно же, с Вами:).
По сути. Люба по нашей просьбе встретила нас с подругой в аэропорте и мы поехали на экскурсию. Машина очень удобная и вместительная, даже для чемоданов нашлось место.
Люба в первую очередь обозначила план дня и сколько ехать до первой точки; где будут туалеты, а где можно будет поесть; для меня это было важно. Отдельно Люба сказала, что помнит наши пожелания по посещению дополнительных мест. Еще одной заботой гида были взятые ею с собой бутерброды и специально для нас заваренный чай на травах.
В дороге также было не скучно, несмотря на двухчасовой переезд было интересно слушать рассказы гида.
Вообще день сложился замечательно: красивейшие необычные места, полностью выполненная программа насыщенной экскурсии и в комфортном темпе, интересный и интеллигентный собеседник-гид, много фотографий, увезенных с собой, в том числе, сделанные Любой и присланные нам вечером того же дня… Все это осталось с нами теплыми эмоциями.
Спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Был на экскурсии с семьёй 27 июня. Экскурсия прошла отлично, с интересным информационным сопровождением. Экскурсовод Андрей и его супруга Любовь оказались людьми очень культурными и внимательными к нашим пожеланиям. В
читать дальшеуменьшить

ходе движения по маршруту до Териберки без проблем останавливали машину, если нам хотелось сделать фотографии с красивыми пейзажами, сами подсказывали интересные места, не считая основных объектов в Териберке. Достойным был и обед. Так что нам было очень комфортно с ними, мы с удовольствием рекомендуем Андрея и Любовь как организаторов экскурсии. Сами рассматриваем возможность съездить с ними и в другие места Мурманской области.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Андрей - очень опытный и внимательный гид. В связи с погодными условями пришлось перенести экскурсию в Териберку и в результате заменить на, альтернативные. Мы благодарны за такой профессиональный подход, потому
читать дальшеуменьшить

что те, кто не прислушивался к погодным условиям, не смогли своевременно выехать из Териберки. Андрей предложил нам вместо этого замечательную по впечатлениям и эмоциям поездку в хаски-парк. Также охотились с ним за сиянием, удалось его поймать в совершенно невозможных условиях - когда мела метель. Андрей виртуозно вычислил места, где открывалось чистое небо, сопоставил с магнитными прогнозами и сделал прекрасные фото нашей группы на фоне сияния. Приятным бонусом в поездках с Андреем является горячий чай, которым он всегда готов согреть туристов. Признательны за экскурсии и надеемся, что еще вернемся и увидим Териберку в более благоприятное время.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света»

Териберка: дыхание Ледовитого океана
На машине
10 часов
859 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка: дыхание Ледовитого океана
Отыскать скелет Левиафана, попробовать «диких» морских ежей и услышать северное море
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
4500 ₽ за человека
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать
На машине
10 часов
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать
Отправиться к берегам Ледовитого океана: кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», водопад и не только
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
5000 ₽ за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
На машине
10 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Начало: Площадь Пяти Углов
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Териберка - северный удел
На машине
На снегоходах
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 12:00
9 авг в 09:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
от 20 000 ₽ за группу