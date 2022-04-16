Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Териберка — особенное место, где не найти высоких деревьев, зато можно найти себя.
Мы совершим путешествие вдоль побережья Северного Ледовитого океана к местам «Левиафана», побываем на кладбище кораблей и пляже с драконьими яйцами, распробуем вкус свободы и уединения в колоритном поселке и сделаем десятки вдохновляющих фотографий.
Из Мурманска мы рванем в сердце Арктической тундры. По пути я расскажу о климате этих мест, об истории одинокой Териберки и жизни поселка, которая начала новый виток в 2016 году. Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света.
Магия Севера на ваших фотографиях
Главным событием нашего путешествия станет, конечно, выход к Северному Ледовитому океану! На океаническом побережье мы попьем горячего чаю, а после начнем охоту за атмосферными кадрами. Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 440 руб. с человека
Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость
После прогулки по Териберке мы можем пообедать в местном ресторане
Фотографии из поездки (до 30 снимков без обработки), снятые на профессиональную камеру Sony, отправлю вам в этот же день вечером
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 566 туристов
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Посетила Териберку 8 апреля! Оно того стоит!!! Село на краю света. Дальше - только Северный Ледовитый океан! Красоту этих мест не передать! Потрясающе!!! Мечты сбываются! 👍 Вечером получила фотографии из поездки! Спасибо!
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А
Алена
Невероятно! Организация на высшем уровне! Рекомендую Фотографии, пейзажи, много интересной информации
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И
Ирина
Териберка давно была моей мечтой. Наконец она осуществилась благодаря людям, которые любят свое дело и создают максимально комфортные условия для туристов. Люба, наш гид в Териберку, сумела создать очень душевную читать дальшеуменьшить
и уютную атмосферу во время поездки. По дороге было много интересной информации, шуток, рассказов о забавных ситуациях из прошлых поездок. По приезде в Териберку был шиповниковый чай из термоса и вкуснейшие пироги, отчего даже пронизывающий ветер не казался таким уж страшным. Ну а дальше началось просто что-то невероятное. Красота и мощь Баренцева моря, Скалистые берега и пляжи с огромными камняги, годами полируемыми волнами и ветром. Многоцветье осенней тундры. Прекрасный водопад и не менее впечатляющие озера. Крики морских птиц и шум ветра. Одним словом, северная природа во всем своем многообразии. А в самой Териберке больше всего поразил контраст между заброшенными, полуразвалившимися рыбацкими домиками и новыми отелями и коттеджами на пляже. Будет очень обидно, если со временем Териберка потеряет свою ауру, перестав быть аутентичным рыбацким поселком, превратившись в место отдыха богатых туристов. Уже сейчас она знаменита скорее гипсовым скелетом кита или гигантскими качелями на пляже, нежели своей старой архитектурой. Но, в любом случае, наше путешествие было очень интересным, познавательным и приятным во всех отношениях. Впечатления незабываемые.
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О
Ольга
Уважаемая Люба, огромное спасибо за организацию и прекрасно проведенную экскурсию! Ваша любовь к своему делу и своей земле, Ваша вовлеченность заставили нас задуматься о дополнительных поездках в Мурманскую область и читать дальшеуменьшить
будем, конечно же, с Вами:). По сути. Люба по нашей просьбе встретила нас с подругой в аэропорте и мы поехали на экскурсию. Машина очень удобная и вместительная, даже для чемоданов нашлось место. Люба в первую очередь обозначила план дня и сколько ехать до первой точки; где будут туалеты, а где можно будет поесть; для меня это было важно. Отдельно Люба сказала, что помнит наши пожелания по посещению дополнительных мест. Еще одной заботой гида были взятые ею с собой бутерброды и специально для нас заваренный чай на травах. В дороге также было не скучно, несмотря на двухчасовой переезд было интересно слушать рассказы гида. Вообще день сложился замечательно: красивейшие необычные места, полностью выполненная программа насыщенной экскурсии и в комфортном темпе, интересный и интеллигентный собеседник-гид, много фотографий, увезенных с собой, в том числе, сделанные Любой и присланные нам вечером того же дня… Все это осталось с нами теплыми эмоциями. Спасибо!
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С
Сафаров
Был на экскурсии с семьёй 27 июня. Экскурсия прошла отлично, с интересным информационным сопровождением. Экскурсовод Андрей и его супруга Любовь оказались людьми очень культурными и внимательными к нашим пожеланиям. В читать дальшеуменьшить
ходе движения по маршруту до Териберки без проблем останавливали машину, если нам хотелось сделать фотографии с красивыми пейзажами, сами подсказывали интересные места, не считая основных объектов в Териберке. Достойным был и обед. Так что нам было очень комфортно с ними, мы с удовольствием рекомендуем Андрея и Любовь как организаторов экскурсии. Сами рассматриваем возможность съездить с ними и в другие места Мурманской области.
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Е
Евгения
Андрей - очень опытный и внимательный гид. В связи с погодными условями пришлось перенести экскурсию в Териберку и в результате заменить на, альтернативные. Мы благодарны за такой профессиональный подход, потому читать дальшеуменьшить
что те, кто не прислушивался к погодным условиям, не смогли своевременно выехать из Териберки. Андрей предложил нам вместо этого замечательную по впечатлениям и эмоциям поездку в хаски-парк. Также охотились с ним за сиянием, удалось его поймать в совершенно невозможных условиях - когда мела метель. Андрей виртуозно вычислил места, где открывалось чистое небо, сопоставил с магнитными прогнозами и сделал прекрасные фото нашей группы на фоне сияния. Приятным бонусом в поездках с Андреем является горячий чай, которым он всегда готов согреть туристов. Признательны за экскурсии и надеемся, что еще вернемся и увидим Териберку в более благоприятное время.
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