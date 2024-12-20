В погоне за авророй В этой вечерней поездке мы будем охотиться за северным сиянием с высоты Лисьей горы, сделаем потрясающие фотографии, согреемся горячим чаем и отведаем пироги с северными ягодами! А добираться на гору мы будем на ратраке — специальном транспортном средстве на гусеничном ходу. Поездка проводится только при благоприятном прогнозе по северному сиянию. Указанное время является ориентировочным, точное время сообщается с утра или днем в день заезда. Организационные детали • Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе.

Если в день тура будет неблагоприятный прогноз по северному сиянию, то поездку мы не проводим, деньги возвращаются в полном объёме.