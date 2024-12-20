Приготовьте фотокамеры — мы отправляемся ловить аврору! На ратраке мы заберемся на вершину горы Лисья, где насладимся потрясающими панорамами и игрой оттенков северного сияния. Горячий чай поможет нам согреться, а пироги с ягодами станут вкусным дополнением к поездке.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
В погоне за авророй В этой вечерней поездке мы будем охотиться за северным сиянием с высоты Лисьей горы, сделаем потрясающие фотографии, согреемся горячим чаем и отведаем пироги с северными ягодами! А добираться на гору мы будем на ратраке — специальном транспортном средстве на гусеничном ходу. Поездка проводится только при благоприятном прогнозе по северному сиянию. Указанное время является ориентировочным, точное время сообщается с утра или днем в день заезда. Организационные детали • Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе.
Если в день тура будет неблагоприятный прогноз по северному сиянию, то поездку мы не проводим, деньги возвращаются в полном объёме.
По пятницам, субботам и воскресеньям
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мурманск и окрестности
- Гора Лисья
Что включено
- Трансфер из центра Мурманска до Тундра Парк и обратно
- Полярный ужин
- Подъем и спуск на ратраке на г. Лисья
- Фотографии
Что не входит в цену
- Индивидуальная поездка - стоимость по запросу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Пять Углов, Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Указанное время является ориентировочным, точное время сообщается с утра или днем в день заезда
- Тур бронируется по предоплате 50% для закрепления места в группе
- Если в день тура будет неблагоприятный прогноз по северному сиянию, то поездку мы не проводим, деньги возвращаются в полном объёме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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