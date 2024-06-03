Экскурсии к горам Мурманска

Найдено 25 экскурсий в категории «Горы» в Мурманске, цены от 2 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
«Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Ботанический сад (весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Ловозерские тундры: треккинг в горы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
«Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000 за всё до 7 чел.
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Освоите технику хождения на снегоступах и покорите вершину самой высокой горы Мурманска»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
«Ловозерские тундры — не самый легкий маршрут: вы должны быть готовы к долгой ходьбе и двухкилометровому подъему в горы»
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750 за человека
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
«над уровнем моря), откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, живописное Умбозеро и древний горный массив Хибины»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900 за человека
Зимняя сказка Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Вершина горы Айкуайвенчорр, куда мы поднимемся по гондольно-кресельной дороге на северном склоне (при благоприятных погодных условиях)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 19 чел.
На снегоступах по непроторенным тропам
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова»
Сегодня в 10:30
8 июля в 10:30
от 8 000 за всё до 7 чел.
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
«Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
«По проторенной дорожке поднимемся на одну из вершин горы Мишуковой, чтобы с высоты посмотреть на город, прочувствовать его промышленный дух и портовую романтику»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за человека
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
«Вы узнаете о роли горы Горелой в истории Мурманска»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100 за человека
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
«Мы доберёмся на авто и пешком до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на плоской поверхности горы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено»
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Сказочная снежная деревня, космический таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор и, конечно же, море снега»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за человека
Кировск - сердце Хибин
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
43 отзыва
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Что Вас ожидает: Панорамная площадка ресторана Плато-подъем на фуникулере на гору Айкуасвумчорр Снежная деревня-самое большое в Росси крытое сооружение снежно-ледяных скульптур Таинственный лес — сказка для взрослых и детей»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за человека
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«с вершины горы увидим поселок Ловозеро и озеро (в сам поселок не поедем) • на вершине нас ждет спокойная прогулка, особенная физическая подготовка не нужна»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за человека
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
«Из Ревды отправимся исследовать горный массив Ловозерские тундры Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине»
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
«Вы узнаете, где в горах встречаются жандармы и цирки, полюбуетесь с вершин Хибинами, Сейдозером и Умбозером»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека
Кировск и невероятные Хибинские горы
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
«Давно мечтали побывать в Кировске и увидеть Хибинские горы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
Хибины: 390 миллионов лет истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
«Также мы поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 за человека
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
«Мы отправимся в город, расположенный у подножья гор, поднимемся на подъемнике на вершину Айкуайвенчорр, где полюбуемся прекрасными видами на город и окрестности»
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000 за человека
На снегоступах - к вершине горы Горелая
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
3 часа
На снегоступах - к вершине горы Горелая
Подняться на самую высокую точку в черте Мурманска и впечатлиться потрясающими панорамами
Начало: по договоренности
«В ходе экскурсии мы поднимемся на снегоступах по живописной экотропе к вершине горы Горелая, 254 метра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
«Вы узнаете, какие секреты хранят древнейшие горы на земле»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за человека
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
«А далее маршрут пойдёт в горы с бесподобными панорамами»
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
    Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
    Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую
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    природу, но при этом, мы находились в окрестностях города - идеально для вечерней прогулки. Мы даже успели научиться ходить на снегоступах, так как в тот день ещё было много снега и без них было бы тяжело. Считаю, это только добавило увлекательности нашему мини трипу. Многое узнали о месте, где мы находитесь и его историю, и все это в приятной компании и атмосфере. Спасибо нашим организаторам за такую возможность и ответственное отношение к своему делу!

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую
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    атмосферу, вовлеченность гида Ильи во все активности. Он нас не оставил и на горе, довел до подъемника. В целом от экскурсии сложилось очень приятное впечатление, как будто это не специальный человек, а твой друг проводит тебе экскурсию по своему городу, который он любит и гордиться! Не думала, что меня заинтересует музей камня. В итоге узнала много нового! Нам повезло. Не смотря на 10 мая еще работала снежная деревня, которая, безусловно, добавила впечатлений. Спасибо организаторам и в частности Илье, который готов выручить в любой ситуации! Спасибо Мурманску за «теплых» людей!!!

    Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. ОднакоЯ была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Зимняя сказка Хибин
    Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
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    и аккуратно ведет автомобиль. Сама поездка очень насыщенная и увлекательная. Потрясающие виды и места! Пожалели, что не остались на ночь в Кировске, т. к. в это время там еще сезон катания на лыжах

  • А
    Алёна
    8 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
    читать дальше

    Наш замечательный гид обеспечил нам вкусный чай, крутые фото и катание на ледянках. Отдельное спасибо нашим проводникам, которые катали нас на снегоходах, это было божественно!

    Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне былоВосхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было
  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
    Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
    читать дальше

    белом свете, а на горы тихо опускается туман. И тут вам выдают ледянки и тишину разрывает ваш громкий смех! Ездили с Вячеславом, который отнесся к нам нерадивым со всей заботой и привез валенки девчонкам в кроссовках (хи-хи). По пути мы слушали песни про Мурманск и интересные истории их написания, обедали вкуснейшими булочками с красивым видом на скалы и туман, катались с ледянок, которые Вячеслав привез с собой, и вообще отлично проводили время! Так как мы точно знали, что пешком не доберемся, то взяли дополнительно снегоходы - и это было шикарно!!! Если вы, читая отзыв, думаете "что такого", то снегоходы там необычные и точно добавят еще больше эмоций в путешествии! Спасибо огромное!

    Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции.
  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил,
    читать дальше

    что это наш день, можем остановиться где хотим, любая просьба - пожалуйста. Даже снял нам классное видео. Приятно. И сама организатор максимально быстро отвечала, как говорится, клиентоориентированный сервис - за это большая благодарность. Места здоровские, маршрут хороший, посмотрели, пофотографировались, не устали в целом. Была возможность дополнить маршрут, если что-то изменится - не везде есть такая гибкость. Спасибо!

    Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался
  • Я
    Яна
    2 мая 2024
    Кировск: величественная красота Хибинских гор
    Были с гидом Сергеем, нам очень понравилась экскурсия и рассказ о городе. Путь в 2,5 часа пролетел незаметно. Посетили музей
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    камня, поднялись в гору на подъемнике и сходили на смотровую площадку с очень красивыми видами. Еще удалось заглянуть в снежную деревню! Очень круто провели время, спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Горы»

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  3. Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
  4. Ловозерские тундры: треккинг в горы
  5. Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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