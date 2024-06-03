1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
«Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«Прибыв в Кировск, расположенный у самого подножия Хибин, поднимемся по канатной дороге на вершину горы Айкуайвенчорр»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Ботанический сад (весна-осень) на склоне Хибинских гор — самый северный в России»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Ловозерские тундры: треккинг в горы
Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова
«Увидим озёра Умбозеро и Ловозеро, цирк Раслака, а также полюбуемся соседними Хибинами — одними из старейших гор в России»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 19 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Освоите технику хождения на снегоступах и покорите вершину самой высокой горы Мурманска»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
«Ловозерские тундры — не самый легкий маршрут: вы должны быть готовы к долгой ходьбе и двухкилометровому подъему в горы»
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
«над уровнем моря), откуда открываются красивейшие панорамы на тундру, живописное Умбозеро и древний горный массив Хибины»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Вершина горы Айкуайвенчорр, куда мы поднимемся по гондольно-кресельной дороге на северном склоне (при благоприятных погодных условиях)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
5 часов
На снегоступах по непроторенным тропам
Покорить гору на «лыжах-ракетках», согреться душистым чаем и послушать истории про обитателей тундры
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Вы совершите восхождение на самую высокую сопку в окрестностях Мурманска — 348-метровую гору Мишукова»
Сегодня в 10:30
8 июля в 10:30
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
«Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
«По проторенной дорожке поднимемся на одну из вершин горы Мишуковой, чтобы с высоты посмотреть на город, прочувствовать его промышленный дух и портовую романтику»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
«Вы узнаете о роли горы Горелой в истории Мурманска»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
«Мы доберёмся на авто и пешком до вершины Аллуайв — это отдельно стоящая скала на плоской поверхности горы»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Сказочная снежная деревня, космический таинственный лес, мультимедийные экспозиции музейного центра «Апатит», вершины Хибинских гор и, конечно же, море снега»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Что Вас ожидает: Панорамная площадка ресторана Плато-подъем на фуникулере на гору Айкуасвумчорр Снежная деревня-самое большое в Росси крытое сооружение снежно-ледяных скульптур Таинственный лес — сказка для взрослых и детей»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
«с вершины горы увидим поселок Ловозеро и озеро (в сам поселок не поедем) • на вершине нас ждет спокойная прогулка, особенная физическая подготовка не нужна»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
«Из Ревды отправимся исследовать горный массив Ловозерские тундры Есть два варианта: подниматься от подножия горы пешком или на машине»
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
«Вы узнаете, где в горах встречаются жандармы и цирки, полюбуетесь с вершин Хибинами, Сейдозером и Умбозером»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
«Давно мечтали побывать в Кировске и увидеть Хибинские горы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
«Также мы поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
«Мы отправимся в город, расположенный у подножья гор, поднимемся на подъемнике на вершину Айкуайвенчорр, где полюбуемся прекрасными видами на город и окрестности»
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На снегоступах - к вершине горы Горелая
Подняться на самую высокую точку в черте Мурманска и впечатлиться потрясающими панорамами
Начало: по договоренности
«В ходе экскурсии мы поднимемся на снегоступах по живописной экотропе к вершине горы Горелая, 254 метра»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
«Вы узнаете, какие секреты хранят древнейшие горы на земле»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
«А далее маршрут пойдёт в горы с бесподобными панорамами»
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
- ППавел16 мая 2024Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
- ЮЮлия12 мая 2024Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую
- ААнна11 мая 2024Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую
- ЮЮлия11 мая 2024Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
- ААлёна8 мая 2024Восхитительное путешествие, которое поразит ваше воображение красотами и очистит голову от переживаний и тревог. Мне было красиво и очень весело.
- ААнастасия3 мая 2024Отличная экскурсия, повеселились от души, виды потрясающие! Вернемся в другое время года)
- ООльга2 мая 2024Как тут найти слова, когда все мысли забрали горы, и оставили только эмоции. . Пустота вокруг, снег и вы одни на
- ААнастасия2 мая 2024Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил,
- ЯЯна2 мая 2024Кировск: величественная красота Хибинских горБыли с гидом Сергеем, нам очень понравилась экскурсия и рассказ о городе. Путь в 2,5 часа пролетел незаметно. Посетили музей
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Горы»
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