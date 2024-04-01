За один день я покажу вам самые красивые и интересные места столицы Заполярья — города-героя Мурманска.
Вы проедете по Мурманской миле, посетите древний каменный храм, побываете внутри атомного ледокола «Ленин».
А также узнаете историю Кольского Севера, познакомитесь с бытом коренных народов и, если удача улыбнётся, увидите чудо природы — полярное сияние.
Вы проедете по Мурманской миле, посетите древний каменный храм, побываете внутри атомного ледокола «Ленин».
А также узнаете историю Кольского Севера, познакомитесь с бытом коренных народов и, если удача улыбнётся, увидите чудо природы — полярное сияние.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
- Увидите самый высокий в мире памятник, расположенный за полярный кругом — Защитникам Советского Заполярья
- Посетите атомный ледокол «Ленин» и вместе с работником музея ознакомитесь с обширной экспозицией: увидите кают-компанию, медсанчасть, салон капитана, штурманскую рубку и другие помещения
- Проедете по Мурманской миле — самому длинному заполярному мосту
- Прочувствуете благостную энергетику мужского монастыря и оцените красоту деревянного зодчества
- Узнаете историю земли Кольской и посетите древний каменный храм, построенный по указу императрицы Екатерины
- Почтите минутой молчания память моряков-подводников у рубки затонувшей подлодки «Курск»
- Пообедаете экзотическими блюдами северной кухни
- Освоите технику хождения на снегоступах и покорите вершину самой высокой горы Мурманска
- Познакомитесь с бытом коренных народов Севера, с рук покормите северных оленей и ездовых маломутов в парке развлечений «Северное сияние»
При благоприятных погодных условиях закончим наше путешествие вдали от огней города под красочной Авророй (полярным сиянием).
Организационные детали
- Я выдам вам снегоступы. Маршрут несложный: нам предстоит пройти около 500 метров.
- Программа подходит взрослым и детям от 10 лет
- Поедем на комфортабельном минивэне или кроссовере
Дополнительные расходы:
- Обед в ресторане — по меню
- Экскурсия к оленями и ездовым собакам — 600 руб.
- Билеты на ледокол «Ленин» — 400 руб.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 15 туристов
Я вырос в лесу в 50 км от Мурманска, с детства влюблён в северную природу, прошёл сотни километров по лесам и тундрам Кольской земли. Увлекаюсь рыбалкой, парапланеризмом и туризмом. Люблю рассказывать о своем крае и влюблять людей в красоту северной природы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
1 апр 2024
Очень понравилась экскурсия с Денисом, остались крайне довольны! Интересно рассказывал и объяснял! Везде побывали! Рекомендуем к посещению на все 100%
А
Александр
16 мар 2024
Экскурсия прошла хорошо, Денисом остались довольны.
Спасибо!
Спасибо!
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