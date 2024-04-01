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За один день я покажу вам самые красивые и интересные места столицы Заполярья — города-героя Мурманска.



Вы проедете по Мурманской миле, посетите древний каменный храм, побываете внутри атомного ледокола «Ленин».



А также узнаете историю Кольского Севера, познакомитесь с бытом коренных народов и, если удача улыбнётся, увидите чудо природы — полярное сияние.