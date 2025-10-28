Приглашаем вас поохотиться за загадочным северным сиянием и узнать, зачем Рен ТВ и ТВ-3 снимали репортаж про Аврору. Проведите незабываемое время в ночной погоне с горячим чаем и отличным настроением!
Описание экскурсииОхота за Северным Сиянием Приглашаем вас поохотиться за загадочным северным сиянием и узнать, зачем Рен ТВ и ТВ-3 приезжали снимать репортаж про Аврору, а также почему немецкое командование интересовалось саамами перед началом Второй мировой войны. Проведите незабываемое время в ночной погоне с горячим чаем и отличным настроением!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полярное сияние
- Ночное небо
- Необыкновенная красота севера
Что включено
- Трансфер на комфортабельных автомобилях.
- Услуги гида.
- Ваше фото на фоне северного сияния.
- Теплый приём у нас на Севере.
Место начала и завершения?
По месту проживания гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 окт 2025
