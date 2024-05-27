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под фотографиями, которые мы увидели в музее города! Хотя музей расположен в маленьком домике, экспозиции его созданы с такой любовью и размещены настолько правильно, что с первых слов экскурсовода проникаешься уважением к истории коренного населения Колы, слушаешь с вниманием и порой с удивлением об их жизни и быте, об их нелегком промысле. Вторая часть экскурсии – пешеходная, была не менее интересна. Мы узнали, например, что улица Красная набережная, по обеим сторонам которой стоят чистенькие аккуратные домики, на самом деле была набережной, но потом старое русло реки засыпали и построили дома. (Так, кстати, была создана и Приморская набережная, где для нас и закончилась экскурсия). Об этой набережной стоит сказать отдельно, так как набережная поражает своей продуманностью: здесь и детская площадка, и зона отдыха, и качели и скамейки, и павильоны, где можно поесть, и великолепный вид на Кольский залив и Мурманск, и пешеходные дорожки, и памятник – эмблема Колы – чудо-юдо-рыба кит. Провела для нас эту экскурсию замечательная девушка Дина, влюбленная в свой город, гордящаяся его прошлым и настоящим. Спасибо ей за приятно проведенное время и за увлекательный рассказ.