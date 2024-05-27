1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
4 часа
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кола - первая столица Заполярья
Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове
Начало: в Коле
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
от 1 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из Мурманска в Териберку
Добраться с комфортом из отеля или аэропорта - в знаменитый посёлок на берегу Баренцева моря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММанина27 мая 2024Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
- ЕЕкатерина23 мая 2024Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
- EEkaterina23 мая 2024После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
- ДДмитрий20 мая 2024Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и
- ММария20 мая 2024Экскурсия в Колу, древний город Заполярья, не только запомнилась, но и поразила тем, как много, оказывается, скрыто за скупыми строками
- ТТатьяна17 мая 2024Дина отличный рассказчик, увлеченный историй своего города. Полтора часа пролетели незаметно. Сам город Кола очень уютный, виды с набережной шикарные.
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ЕЕкатерина15 мая 2024Дина очень приятная девушка. Рассказывает про Колу с такой любовью, что невозможно не влюбиться. Очень классный музей, очень уютно и мило.
- ННаталья14 мая 2024Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
- ССветлана11 мая 2024Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ночные»
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