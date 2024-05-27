Ночные прогулки и экскурсии Мурманска

Найдено 32 экскурсии в категории «Ночные» в Мурманске, цены от 1 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по мурманской лесотундре
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
45 отзывов
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000 за человека
Фото-путешествие в поисках северного сияния
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
72 отзыва
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000 за человека
Завораживающее северное сияние
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000 за человека
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Кола - первая столица Заполярья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Кола - первая столица Заполярья
Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове
Начало: в Коле
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
от 1 700 за всё до 10 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за человека
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
170 отзывов
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 000 за человека
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Северное сияние: в погоне за фантастическими пейзажами
Отправиться на охоту за волшебным свечением и узнать предания местных народов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
5 500 за человека
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
19 отзывов
Северное сияние в Мурманске: незабываемое приключение
Загадочное северное сияние ждет вас! Теплая одежда, камера и вперед за незабываемыми впечатлениями под звездным небом Мурманска
Начало: у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
4 500 за человека
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
46 отзывов
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500 за человека
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера
Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 14 250 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
2 отзыва
Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
52003 640 за человека
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Фотоохота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5 часов
227 отзывов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500 за человека
Северное сияние: ищем и фотографируемся
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Северное сияние: ищем и фотографируемся
Полюбоваться небесными спецэффектами и получить яркие снимки на память
Начало: У конгресс-отеля «Меридиан» в центре города
19 авг в 20:00
20 авг в 20:00
от 11 000 за всё до 10 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за человека
Путешествие на водопады Кольского полуострова
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
🏍 На мотоцикле
🏍️ На эндуро
Индивидуальная
1 час
Прокат эндуро в Мурманске + обучение для новичков
Погонять по треку на Русском Севере и почувствовать дух свободы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 200 за человека
Трансфер из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из Мурманска в Териберку
Добраться с комфортом из отеля или аэропорта - в знаменитый посёлок на берегу Баренцева моря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Большое спасибо гиду Алексею за прекрасную прогулку! Очень познавательно, интересно, легко! Обязательно вернемся снова!
  • E
    Ekaterina
    23 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй и фактов, угостили вкусным чаем! Очень заботливые и приятные люди, а также сделают прекрасные фотографии и направят их вам!
    После такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историйПосле такой экскурсии у вас останется огромное количество впечатлений! Анатолий и Светлана рассказали множество интересных историй
  • Д
    Дмитрий
    20 мая 2024
    Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа)
    Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от путешествия. Красивые виды и
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    незабываемые моменты. Забота и ответственность, вот на что Вы смело можете рассчитывать от человека что поведёт Вас в путь) Остались очень довольны)

    Море впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие отМоре впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие отМоре впечатлений! Гид досконально расскажет об истории, узнаете много интересных фактов и получите одно удовольствие от
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Кола - первая столица Заполярья
    Экскурсия в Колу, древний город Заполярья, не только запомнилась, но и поразила тем, как много, оказывается, скрыто за скупыми строками
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    под фотографиями, которые мы увидели в музее города! Хотя музей расположен в маленьком домике, экспозиции его созданы с такой любовью и размещены настолько правильно, что с первых слов экскурсовода проникаешься уважением к истории коренного населения Колы, слушаешь с вниманием и порой с удивлением об их жизни и быте, об их нелегком промысле. Вторая часть экскурсии – пешеходная, была не менее интересна. Мы узнали, например, что улица Красная набережная, по обеим сторонам которой стоят чистенькие аккуратные домики, на самом деле была набережной, но потом старое русло реки засыпали и построили дома. (Так, кстати, была создана и Приморская набережная, где для нас и закончилась экскурсия). Об этой набережной стоит сказать отдельно, так как набережная поражает своей продуманностью: здесь и детская площадка, и зона отдыха, и качели и скамейки, и павильоны, где можно поесть, и великолепный вид на Кольский залив и Мурманск, и пешеходные дорожки, и памятник – эмблема Колы – чудо-юдо-рыба кит. Провела для нас эту экскурсию замечательная девушка Дина, влюбленная в свой город, гордящаяся его прошлым и настоящим. Спасибо ей за приятно проведенное время и за увлекательный рассказ.

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Кола - первая столица Заполярья
    Дина отличный рассказчик, увлеченный историй своего города. Полтора часа пролетели незаметно. Сам город Кола очень уютный, виды с набережной шикарные.
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
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    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Кола - первая столица Заполярья
    Дина очень приятная девушка. Рассказывает про Колу с такой любовью, что невозможно не влюбиться. Очень классный музей, очень уютно и мило.
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
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    как зарождался город, чем сейчас живёт. Походили по окрестностям города. Появилось желание приехать ещё раз и полюбоваться шикарными видами. Отдельная благодарность Елене за интересный и душевный рассказ о её любимом городе!

    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Путешествие по мурманской лесотундре
  2. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
  3. Добро пожаловать в Мурманск
  4. С Мурманском на «ты»
  5. Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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