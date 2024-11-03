Легенда гласит, что те, кто хоть раз видел северное сияние, обречены на удачу.
Присоединяйтесь к числу счастливчиков! Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы насладились сияющим чудом природы, и расскажем об этом удивительном явлении.
Присоединяйтесь к числу счастливчиков! Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вы насладились сияющим чудом природы, и расскажем об этом удивительном явлении.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
У путешествия две цели — увидеть северное сияние и хорошо провести время:
- Для достижения первой мы будем отслеживать данные с метеостанции и менять направление движения — устроим настоящую охоту
- А для достижения второй расскажем самое интересное о полярном сиянии, проведём увлекательную викторину и сделаем профессиональные снимки на память о вашем приключении
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Hyundai Grand Starex, сопровождение гида, фото (отдаём в ближайшие дни после охоты)
- Время экскурсии может меняться в зависимости от прогноза сияния — оповестим вас заранее
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 20:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Воровского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 124 туристов
Организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали самых лучших аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и ты можешь стать следующим!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
3 ноя 2024
Уже к концу первого дня пребывания в Мурманске мы поняли, что главное на севере слово "повезёт". Так вот, в эту ночь нам фантастически повезло. Такое впечатление, что у Виталия где-то
Н
Нина
29 окт 2024
Отлично всё организовано! Нам повезло поймали сияние достаточно быстро. Гид Виталий 👍🏻 сделал отличные фото
А
Анна
29 окт 2024
Ездили на поиски северного сияния с Александром. Все прошло на высшем уровне, всем рекомендую!
Анна
17 окт 2024
Поездка была очень интересной и увликательной - действительно охота. Очень понравилось фото которые прислали. Рекомендую.
Александр
9 окт 2024
Отдельно спасибо гиду Виталию за самоотдачу при поиске сияния, все понравилось
Н
Настя
9 окт 2024
Удалось поймать такое прекрасное явление природы💔Невероятные эмоции! Однозначно рекомендую к посещению🙌🏻
С
Смелчнец
8 окт 2024
Отличная экскурсия. Оргпнизаци, на высшем уровне. Северное сияние- огонь! Спасибо Антону настоящий знаток своего дела.
Наталья
8 окт 2024
Большое спасибо!!! Сияние поймали 😻
Эмоции зашкаливают!!!
Большое спасибо организаторам поездки!!
И фото прислали профессиональные
Просто восторг 🤩
Эмоции зашкаливают!!!
Большое спасибо организаторам поездки!!
И фото прислали профессиональные
Просто восторг 🤩
Дарья
8 окт 2024
Не передать словами восторг от увиденного! Спасибо гиду Антону за его работу, мы потрясены❤️
Т
Татьяна
27 сен 2024
Просто восторг! Спасибо вам огромное, вы осуществили мою мечту увидеть сияние!
Марта
27 сен 2024
Признаться, я была готова к тому, что в первый раз посетив Мурманск могу и не увидеть сияние, тем более, что первые дни моего пребывания по вечерам шли проливные дожди. Но
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