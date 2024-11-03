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наверху всё схвачено, и точно к нашему приезду кто-то повернул выключатель и сияние стало разгораться. Мы фотографировались несколько часов подряд, многие уже забрались в машину греться и стали засыпать, но Виталий сказал "ещё десять минут". И через десять минут зрелище превратилось в поистине волшебное, не идущее ни в какое сравнение с тем, что было раньше. На небе раскинулся огромный шатёр, вспыхивая в разных местах и меняя свои очертания. Это были невероятные впечатления, которые запомнятся на всю жизнь.

И что удивительно, когда небесный фейерверк догорел, вернулись домой мы точно по расписанию через обещанные четыре часа))