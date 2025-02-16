Ирина

Спасибо большое Вере и гиду Александру за чудесную охоту за северным сиянием!

Сначала несколько раз выехать не удавалось и гид заботливо предложил не ехать в тундру в минус 30)))

Но потом погода резко улучшилась и мы рванули. И ни разу не пожалели! Ехали недолго, Александр быстро нашел точку, с которой открывается шикарный вид на небесное шоу.

Фото вышли отличные, спасибо большое!