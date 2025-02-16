Мы подберём вечер, благоприятный для встречи с Авророй, и отправимся с вами в небольшое путешествие.
Мы знаем лучшие места для наблюдения за сиянием и используем профессиональные программы, чтобы отследить его. Поэтому большинство наших охот заканчивается удачно. А ещё мы согреваем наших гостей горячими напитками и делаем для них качественные фото с поездки.
Мы знаем лучшие места для наблюдения за сиянием и используем профессиональные программы, чтобы отследить его. Поэтому большинство наших охот заканчивается удачно. А ещё мы согреваем наших гостей горячими напитками и делаем для них качественные фото с поездки.
Описание экскурсии
- Время выезда зависит от геомагнитных прогнозов, которые мы тщательно отслеживаем. Обычно отправляемся из Мурманска в промежуток с 19:00 до 23:00.
- Едем на поиски Авроры за пределы города, основываясь на параметрах облачности, но не далее 100 км. в любую сторону.
- Находим место для наблюдения за сиянием и, контролируя показатели, ждём небесное представление.
- Во время ожидания угощаем горячими напитками и сладостями.
- И конечно, фотографируем гостей на фоне долгожданного северного чуда.
Важно понимать!
- Северное сияние — природное явление. Точно спрогнозировать его невозможно.
- Степень интенсивности сияния, несмотря на высокий прогноз, может быть разной.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, фотографирование на фоне северного сияния и трансфер на полноприводном внедорожнике Haval F7x, Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Honda Pilot, Honda Stepwgn, Volkswagen Transporter или Toyota RAV4. В каждом автомобиле есть детское кресло.
- Точное время выезда определяется в день поездки.
- В течение следующего дня после экскурсии мы вышлем вам около 5 профессиональных фото через личную переписку.
- Рекомендуем одеваться тепло.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1011 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Наша компания — это дружная, ответственная команда гидов, которая сделает ваше путешествие незабываемым и увлекательным — таким, чтобы оно осталось в вашей памяти навсегда. Мы позаботимся о вас и продумаем всё до мелочей. С нами вы погрузитесь в волшебную атмосферу Кольского края и почувствуете тепло крепких объятий Крайнего Севера!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 фев 2025
Замечательная полярная охота! Ребята знают лучшие локации, а фото которые были сделаны ими, теперь украшают наш семейный архив!
Ирина
4 янв 2025
Спасибо большое Вере и гиду Александру за чудесную охоту за северным сиянием!
Сначала несколько раз выехать не удавалось и гид заботливо предложил не ехать в тундру в минус 30)))
Но потом погода резко улучшилась и мы рванули. И ни разу не пожалели! Ехали недолго, Александр быстро нашел точку, с которой открывается шикарный вид на небесное шоу.
Фото вышли отличные, спасибо большое!
Сначала несколько раз выехать не удавалось и гид заботливо предложил не ехать в тундру в минус 30)))
Но потом погода резко улучшилась и мы рванули. И ни разу не пожалели! Ехали недолго, Александр быстро нашел точку, с которой открывается шикарный вид на небесное шоу.
Фото вышли отличные, спасибо большое!
Л
Люба
27 дек 2024
Все очень хорошо 👌
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