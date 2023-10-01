Загадайте желание под Северным сиянием

Охота на чудо природы в мини-группе

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Ответы на вопросы
Мы отправляемся на поиски волшебного Северного сияния! И волшебство его не только в нежной красоте, но и в поверье, что желания, загаданные под разноцветным небом, обязательно сбываются! Чаще всего Полярное сияние — это яркое изумрудное свечение. Но есть везунчики, которые могут увидеть фиолетово-розовые всполохи. Возможно, мы окажемся в их числе!
Загадайте желание под Северным сиянием
Загадайте желание под Северным сиянием
Загадайте желание под Северным сиянием
Загадайте желание под Северным сиянием
Загадайте желание под Северным сиянием
Загадайте желание под Северным сиянием
Ближайшие даты:
1
окт
2
окт
3
окт
4
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

✨ Мы отправимся из Мурманска на просторы Заполярья и будем искать лучшее место для «охоты». Иногда получается увидеть небесные переливы в 20 км от города, а иногда проехать за ночь и 100 км — конкретного километража у нашего маршрута нет.

✨ Перед поездкой мы сверимся с картами и актуальными прогнозами, выберем лучшее время для старта и сообщим его вам (сообщаем обычно в 16:00-17:30 текущего дня). Однако важно понимать, что хороший прогноз не гарантирует нам удачную охоту за сиянием, так же как плохой — стопроцентную неудачу. Фортуна вне предсказаний!

✨ В пути гид расскажет вам интересные факты и легенды о волшебном природном явлении, а также сделает для вас красочные фото на профессиональный фотоаппарат. Увидев Северное сияние, вы загадаете под его всполохами заветное желание, которое обязательно должно исполниться!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Длительность 4-6 часов.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Время выезда может корректироваться, гид вам об этом сообщит
  • С нашей стороны поездка состоится в любом случае. При неблагоприятном прогнозе вы будете оповещены и примете решение выезжать, перенести или отменить экскурсию.

ежедневно в 21:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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