Охота на чудо природы в мини-группе
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даты
Описание
Что вас ожидает
✨ Мы отправимся из Мурманска на просторы Заполярья и будем искать лучшее место для «охоты». Иногда получается увидеть небесные переливы в 20 км от города, а иногда проехать за ночь и 100 км — конкретного километража у нашего маршрута нет.
✨ Перед поездкой мы сверимся с картами и актуальными прогнозами, выберем лучшее время для старта и сообщим его вам (сообщаем обычно в 16:00-17:30 текущего дня). Однако важно понимать, что хороший прогноз не гарантирует нам удачную охоту за сиянием, так же как плохой — стопроцентную неудачу. Фортуна вне предсказаний!
✨ В пути гид расскажет вам интересные факты и легенды о волшебном природном явлении, а также сделает для вас красочные фото на профессиональный фотоаппарат. Увидев Северное сияние, вы загадаете под его всполохами заветное желание, которое обязательно должно исполниться!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Длительность 4-6 часов.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Время выезда может корректироваться, гид вам об этом сообщит
- С нашей стороны поездка состоится в любом случае. При неблагоприятном прогнозе вы будете оповещены и примете решение выезжать, перенести или отменить экскурсию.
ежедневно в 21:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 21:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.