Мы отправляемся на поиски волшебного северного сияния! И волшебство его не только в нежной красоте, но и в поверье, что желания, загаданные под разноцветным небом, обязательно сбываются! Чаще всего полярное сияние — это яркое изумрудное свечение. Но есть везунчики, которые могут увидеть фиолетово-розовые всполохи. Возможно, мы окажемся в их числе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

✨ Мы отправимся из Мурманска на просторы Заполярья и будем искать лучшее место для «охоты». Иногда получается увидеть небесные переливы в 20 км от города, а иногда проехать за ночь и 100 км — конкретного километража у нашего маршрута нет.

✨ Перед поездкой мы сверимся с картами и актуальными прогнозами, выберем лучшее время для старта и сообщим его вам (сообщаем обычно в 16:00-17:30 текущего дня). Однако важно понимать, что хороший прогноз не гарантирует нам удачную охоту за сиянием, так же как плохой — стопроцентную неудачу. Фортуна вне предсказаний!

✨ В пути гид расскажет вам интересные факты и легенды о волшебном природном явлении. Увидев Северное сияние, вы загадаете под его всполохами заветное желание, которое обязательно должно исполниться!

Организационные детали