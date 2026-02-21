Мы отправляемся на поиски волшебного северного сияния! И волшебство его не только в нежной красоте, но и в поверье, что желания, загаданные под разноцветным небом, обязательно сбываются! Чаще всего полярное сияние — это яркое изумрудное свечение. Но есть везунчики, которые могут увидеть фиолетово-розовые всполохи. Возможно, мы окажемся в их числе!
✨ Мы отправимся из Мурманска на просторы Заполярья и будем искать лучшее место для «охоты». Иногда получается увидеть небесные переливы в 20 км от города, а иногда проехать за ночь и 100 км — конкретного километража у нашего маршрута нет.
✨ Перед поездкой мы сверимся с картами и актуальными прогнозами, выберем лучшее время для старта и сообщим его вам (сообщаем обычно в 16:00-17:30 текущего дня). Однако важно понимать, что хороший прогноз не гарантирует нам удачную охоту за сиянием, так же как плохой — стопроцентную неудачу. Фортуна вне предсказаний!
✨ В пути гид расскажет вам интересные факты и легенды о волшебном природном явлении. Увидев Северное сияние, вы загадаете под его всполохами заветное желание, которое обязательно должно исполниться!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе
Продолжительность экскурсии от 2 до 6 ч, в зависимости от того, как быстро получается «поймать» сияние
Время выезда может корректироваться, гид вам об этом сообщит
С нашей стороны поездка состоится в любом случае. При неблагоприятном прогнозе вы будете оповещены и примете решение выезжать, перенести или отменить экскурсию
На площадках наблюдения за сиянием могут быть и другие туристы
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
3400 ₽
Дети до 7 лет
3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7235 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
4
3
1
2
–
1
1
X
XU
В первый день бронирования мы погнались за авророй. Во второй половине дня мы связались с нами и сказали, что следующий день будет лучше, поэтому мы перенесли его на следующий день. читать дальшеуменьшить
На третий день мы уезжали, так что мы могли только рискнуть. На следующий день было пасмурно и пасмурно. Я думал, что надежды нет. Сначала мы сказали, что встретимся в 8:45, но внезапно это изменилось на 10 часов. Наконец, я отправился в 10:30. Когда я пошел на первое место, там практически ничего не было. Было только немного. Я думал, что не могу его увидеть. Второе место ехало долгое время. После прибытия внезапно начало появляться большое поляние. Фотограф продолжал фотографировать нас. Весь процесс занял всего 7 минут, и он начал исчезать. Мне очень повезло это увидеть. Позже мы поспешили на третье место, думая, что будет большее. В результате мы долго ждали и совсем немного. В конце возвращения в час водитель отправил нас обратно в резиденцию. Автомобиль может вместить бизнес-автомобиль на 9 человек, и есть несколько других автомобилей вместе. Есть автомобиль, ответственный за поиск авроры, который кажется более профессиональным. После прибытия в место водитель сначала выйдет из машины, чтобы понаблюдать, а затем позволит нам выйти. В результате второй день был действительно лучше, чем первый, что очень важно. Я все еще рекомендую это. Это надежнее, чем самостоятельно находить так называемого Охотника Авроры. 预订的第一天的追极光，下午的时候联系我们说第二天的更好我们就改到了第二天，第三天我们就要离开了所以只能赌一把。第二天是阴天云很厚，都以为没希望了，一开始说8点45集合，突然改成了10点。最后10点半出发，去了第一个地方基本没有，只有一点点，以为看不到了，第二个地方开了很久，到了以后突然就开始出现大片极光，摄影师一直不停为我们拍照，整个过程只有7分钟，就开始淡下去了，非常幸运能够看到。后来又让我们赶紧去第三个地方以为会有更大的，结果等了很久也只有一点点，最后1点回程，司机把我们送回了住处。车是可以坐9人的商务车，还有其他的几辆车一起，有一辆车负责找极光，感觉还是比较专业，到了一个地方以后司机会先下车观察再让我们下车。结果第二天的果然比第一天的更好，这很重要。还是比较推荐，比自己找所谓的极光猎人靠谱一些。
Вам был полезен этот отзыв?
А
Антон
Поехали ловите северное сияние. Долго его пытались поймать, но видимо была не судьба, переезжали с места на место - ничего… время экскурсии уже закончилось и гид Александр предложил еще часик читать дальшеуменьшить
покататься (за это ему отдельное спасибо), в итоге ездили до 3-х ночи. В конце мы его нашли, но было оно очень тусклым, и видно только через фото технику. Вот прям настоящая охота… На следующий день было принято решение попробовать еще раз, связались с менеджером, рассказали про неудачную охоту и попросили скидку. Пошли нам на встречу и сделали 50% скидку и мы поехали еще раз. Сразу скажу, что после первого раза особо ни на что не надеялись… Но фортуна была к нам благосклонна и мы его увидели. Это было что то, даже гид (был уже другой - Глеб) сказал что такое сильное сияние бывает не часто… Два часа у нас над голой оно сияло и плясало. Понятно что это явление природы и оно может быть или не быть, но ребята гиды стараются как могут.
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Экскурсия отличная! Сияние увидели) Гид Артем прекрасно всё провел и довез) Честно, представляла сияние другим) в реальности оно бледнее, чем на фото в итоге выходит) но все равно стоит увидеть своими глазами, очень интересно)
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Мероприятие провел Александр. Он немного рассказал о г. Мурманске, и конечно о природном явлении Северное сияние. Хочется сказать, что действительно зрелище незабываемое. Прогулка оставила незабываемое впечатление и отличное настроение.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Всё прошло великолепно, за день нам позвонили предложили перенести на следующий день, так как был лучше прогноз, что мы и сделали, и нам удалось увидеть длительное сияние в прекрасной лесной локации Фотографии тоже вышли отличные Спасибо большое!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елизавета
Спасибо Александру за невероятные эмоции! с сиянием удивительно повезло! мы с мамой в восторге!)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Загадайте желание под северным сиянием»