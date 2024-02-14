Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Групповой тур в Мурманске

Два дня за Полярным кругом

5
3 отзыва
Погрузитесь с нами в захватывающее приключение на Кольском полуострове! Вы познакомитесь с богатой культурой коренных жителей, встретитесь с оленями и обаятельными хаски, исследуете загадочную Териберку, расположенную на берегу Баренцева моря. Вас ждут приключения, невероятные виды и знакомство с историей этого уникального региона. Не забудьте загадать желание под северным сиянием!
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Два дня за Полярным кругом: хаски и Териберка
Ближайшие даты:
13
янв
27
янв

Что вас ожидает:

Охота за Северным сиянием
Охота за Северным сиянием
Вы проведете удивительную ночь в поисках северного сияния в Мурманске
Дружелюбные хаски и олени
Дружелюбные хаски и олени
Почувствуете теплое приветствие собак хаски и покормите величественных северных оленей
Культура Севера
Культура Севера
Погрузитесь в культуру коренных жителей Севера и познакомитесь с их бытом
Ледяная сказка Териберки
Ледяная сказка Териберки
Вас ждет захватывающее приключение с катанием в санях в знаковые места Териберки, включая водопады и загадочные пляжи
Морские виды
Морские виды
Познакомитесь с удивительными пейзажами Баренцева моря и жизнью этого уникального места в России
Уникальные фотографии
Уникальные фотографии
У вас будет отличная возможность сделать красивые фото - природные красоты, местные достопримечательности, забавные моменты с собаками и оленями

Программа тура по дням

1 день

Этнический парк и охота за северным сиянием

09:00 Мы встречаемся утром в Мурманске, знакомимся, гид расскажет программу тура, ответит на все вопросы.

Затем на автомобилях мы отправляемся в сердце Кольского полуострова, к культуре коренных жителей севера, северным собакам хаски, в этнический парк (примерно 1,5 часа в пути). Там нас ждут олени, хаски, обед (включен в стоимость) с рассказами о народе саами, знакомство с его бытом и историей.

Вдоволь нагулявшись, мы вернемся в Мурманск, заселимся в отель, вы сможете поужинать (не включен в стоимость), а дальше ближе к 21 мы выдвигаемся на охоту за северным сиянием!

Этнический парк и охота за северным сияниемЭтнический парк и охота за северным сияниемЭтнический парк и охота за северным сияниемЭтнический парк и охота за северным сияниемЭтнический парк и охота за северным сияниемЭтнический парк и охота за северным сияниемЭтнический парк и охота за северным сиянием
2 день

Териберка

Позавтракав в отеле, в 9:00 мы отправляемся в Териберку. Дорога займет 2-2,5 часа. По прибытии в Териберку мы отправимся на экскурсию по Териберке и посетим все знаковые места: сначала в санях за снегоходом мы поедем к знаменитому Териберскому водопаду, прогуляемся на вершину горы, далее проедем к пляжу “Драконьих яиц”, где также совершим прогулку.

Далее снегоход вернет нас к машинам и мы двинемся к Кладбищу кораблей, а дальше - на песчаный пляж Териберки, где установлены огромные качели, деревянный трон, на пляже мы также найдем выброшенный волной корабль, где можно полазать и сделать фото. Мы сможем пообедать в одном из расположенных тут же на берегу ресторанов (не включен в стоимость).

После обеда мы зайдем на расположенную тут же оленью ферму, где сможем пообщаться с дружелюбными хаски и покормить настоящих северных оленей. Для любителей, в Териберке, на местной пивоварне можно продегустировать пенный напиток.

Во время всей поездки на берег моря наш гид будет рассказывать историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

В 17:00, попрощавшись с Териберкой мы отправимся в обратный путь, в Мурманск.

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Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах с удобствами в одной из гостиниц Мурманска.

Одноместное размещение возможно при наличии свободных номеров, доплата 7000 рублей.

Варианты проживания

Айтерра

1 ночь

«Iterra hotel» - гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.

Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.

Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.

В 400 м находится торговый центр «Plazma», в 1,1 км - Драматический театр и Сквер пограничников Арктики. Расстояние до аэропорта - 23,9 км, до ж/д вокзала - 1,9 км.

АйтерраАйтерраАйтерраАйтерра

Отель «Парк Инн»

1 ночь

Гостиница «Парк Инн Полярные Зори» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.

Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.

В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.

В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.

Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

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Rooms and Breakfast

1 ночь

Гостиница "Rooms and Breakfast" находится в Мурманске. Гости здесь смогут всегда подключится к бесперебойной сети Wi-Fi и оставаться "на связи".

В номерном фонде гостиницы находится около комфортабельных 11 номеров различных категорий. Все они полностью обустроены удобными спальными местами, качественной мебелью, рабочими местами и современной техникой. В собственной ванной комнате обязательно есть душ.

Каждое утро здесь сервируются сытные и вкусные завтраки.

Рядом Вы найдете различные магазины, кафе, бары и рестораны.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе (Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex и аналогичные авто)
  • Работа гида
  • Проживание в отеле: 1 ночь
  • Питание: 1 завтрак, 1 обед
  • Входные билеты в хаски-парк (Олений двор), Оленью ферму
  • Охота на северное сияние с фотографом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение - 7 000 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь: удобная зимняя обувь, не скользящая подошва, желательно не промокаемые;
  • теплые носки, сменные теплые носки;
  • термобелье на диапазон температур 0 – минус 20;
  • второй утепляющий слой– теплая флисовая либо шерстяная кофта;
  • верхний слой – теплые брюки и теплая куртка с капюшоном;
  • головной убор;
  • флисовые и теплые перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.
А
1 сен 2023
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.
Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно

Тур входит в следующие категории Мурманска

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