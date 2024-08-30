Встреча с хаски – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Встреча с хаски» в Мурманске, цены от 34 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
На автобусе
На снегоходах
На снегоступах
6 дней
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем в гости к саамам потискать хаски, покормить оленей и отведать традиционный обед»
1 дек в 14:00
10 фев в 14:00
92 000 за человека
Два дня за полярным кругом: хаски и Териберка
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Два дня за полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
«Вы познакомитесь с богатой культурой коренных жителей, встретитесь с оленями и обаятельными хаски, исследуете загадочную Териберку, расположенную на берегу Баренцева моря»
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 34 700 за человека
В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
На машине
3 дня
В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
Погулять по каменному пляжу, увидеть Батарейский водопад и погладить милых хаски
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с...
«На самой северной ферме в России проведём время с хаски и оленями»
6 сен в 17:00
13 сен в 17:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Встреча с хаски»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
  2. Два дня за полярным кругом: хаски и Териберка
  3. В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Снежная деревня
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Пляж драконьих яиц
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Встреча с хаски" можно забронировать 3 тура от 34 700 до 92 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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