6 дней
На Кольский полуостров не только в Териберку и к саамам
Подняться на снегоступах на гору в Кандалакше, прокатиться на снегоходах в Хибинах и потискать хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«Увидим все главные достопримечательности Териберки, заедем в гости к саамам потискать хаски, покормить оленей и отведать традиционный обед»
1 дек в 14:00
10 фев в 14:00
92 000₽ за человека
2 дня
Два дня за полярным кругом: хаски и Териберка
Начало: Россия, Мурманск
«Вы познакомитесь с богатой культурой коренных жителей, встретитесь с оленями и обаятельными хаски, исследуете загадочную Териберку, расположенную на берегу Баренцева моря»
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 34 700₽ за человека
3 дня
В поисках китов и северного сияния - на край света, в Териберку
Погулять по каменному пляжу, увидеть Батарейский водопад и погладить милых хаски
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с...
«На самой северной ферме в России проведём время с хаски и оленями»
6 сен в 17:00
13 сен в 17:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария30 августа 2024Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
- ССветлана28 августа 2024Слаженная профессиональная команда
- ААнна20 августа 2024Большое спасибо гидам Наталье и Сергею за отличные и теплые воспоминания о поездке, за чуткость и внимательность к туристам:) Программа составлена отлично, организация тура на высоте!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Встреча с хаски»
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